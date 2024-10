Vești triste vin de dincolo de ocean, și este doliu la Hollywood. Conform presei americane, a murit Ron Ely. Celebrul actor din serialul Tarzan avea 86 de ani.

Fostul actor ar fi murit pe 29 septembrie la una dintre casele fiicei sale de lângă Santa Barbara, California, potrivit The New York Times.

„Lumea a pierdut unul dintre cei mai mari bărbați pe care i-a cunoscut vreodată – iar eu mi-am pierdut tatăl”, a scris Kirsten Ely în postarea sa de pe Instagram, precum și într-o declarație împărtășită cu Fox News Digital.

Ron Ely, de la The Aquanauts, la personajul de legendă Tarzan

Ron Ely, născut în nordul Texasului, era cunoscut pentru roluri în seriale precum „The Aquanauts”, precum și în filme precum „The Night of the Grizzly” și filmul de acțiune din 1975 „Doc Savage: The Man of Bronze”.

În afara rolurilor în cinematografie, cariera sa a inclus, de asemenea, roluri de gazdă atât pentru concursurile Miss America 1980 și 1981, înlocuindu-l pe Bert Parks, cât și pentru emisiunea de jocuri „Face the Music” în aceeași perioadă de doi ani.

S-a născut pe 21 iunie 1938, în Hereford, Texas. A urmat cursurile liceului Amarillo din comitatul Potter și a fost student timp de un an la Universitatea Texas din Austin înainte de a pleca în California.

Drama din viața celebrului actor din serialul Tarzan

Cea de-a doua soție a regretatului Ron Ely, Valerie Lundeen Ely, în vârstă de 62 de ani, a fost înjunghiată mortal pe 15 octombrie 2019 de fiul lor, Cameron Ely, în vârstă de 30 de ani, acasă, lângă Santa Barbara, a declarat poliția la momentul respectiv.

Polițiștii l-au ucis pe Cameron Ely după ce au tras 24 de focuri în afara casei. După moartea acestuia, polițiștii au găsit în buzunarul său cărți de joc, pietre mici, un breloc de mașină, hârtii mototolite, un card bancar, un iPhone și o pungă de plastic cu cocaină, dar nicio armă. Nu au fost formulate acuzații împotriva polițiștilor care l-au împușcat și ucis pe Cameron.

În octombrie 2020, Ron Ely și cele două fiice ale sale, Kirsten și Kaitland, au intentat un proces pentru ucidere din culpă în instanța federală împotriva comitatului Santa Barbara, a biroului șerifului și a celor patru adjuncți, invocând încălcări ale drepturilor civile în legătură cu „utilizarea nejustificată a forței mortale și refuzul asistenței medicale, care au dus la moartea lui Cameron Ely și Valerie Lundeen Ely”.

Într-o declarație pentru Fox News Digital, Kirsten Ely a spus că cei care l-au cunoscut pe tatăl ei l-ar numi un erou, precum și un „actor, scriitor, antrenor, mentor, familist și lider”.

„El a creat un val puternic de influență pozitivă oriunde a mers. Impactul pe care îl avea asupra celorlalți este ceva ce nu am mai văzut la nicio altă persoană – era ceva cu adevărat magic la el. Acesta este modul în care lumea îl cunoștea. Povestea de viață a tatălui meu a fost una de perseverență neîncetată, dedicare nesfârșită familiei și prietenilor săi, curaj de a face ceea ce era corect și sacrificiu voluntar pentru a facilita visele celor pe care îi iubea. A fost, de asemenea, o poveste de bucurie și iubire – ceva ce toți cei apropiați lui au avut privilegiul de a experimenta. Odată ce ai cunoscut dragostea tatălui meu, lumea a devenit un loc mai luminos și mai plin de sens”, a scris Kirsten Ely.

