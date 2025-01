A murit Roger Pratt, directorul de imagine al filmelor Batman și Harry Potter. Boala cumplită de care suferea artistul

Roger Pratt, unul dintre cei mai apreciați directori de imagine din cinematografia mondială, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Societatea Britanică a Cinematografilor a confirmat că Roger Pratt suferea de boala Alzheimer cu debut precoce, o afecțiune care i-a marcat ultimii ani din viață.

Roger Pratt a încetat din viață la vârsta de 77 de ani

Născut în Leicester în 1947, Roger Pratt și-a descoperit pasiunea pentru cinematografie încă de tânăr. După absolvirea Școlii de Film din Londra la sfârșitul anilor ’60, și-a făcut debutul ca asistent de cameră la filmul Bleak Moments al lui Mike Leigh, în 1971.

Ulterior, a colaborat cu Leigh la alte producții, precum Meantime (1983) și High Hopes (1988). Un alt moment cheie în cariera sa a fost colaborarea cu Terry Gilliam.

Roger Pratt a lucrat la producții iconice precum Brazil, The Fisher King și 12 Monkeys, consolidându-și reputația ca unul dintre cei mai talentați directori de imagine ai generației sale.

De asemenea, a fost director de fotografie pentru patru filme regizate de Sir Richard Attenborough, printre care Shadowlands și In Love and War.

Implicarea în filmele de succes

Roger Pratt și-a pus amprenta asupra unor filme care au marcat istoria cinematografiei. A fost directorul de imagine al lui Batman (1989), regizat de Tim Burton, care rămâne un reper vizual pentru filmele cu supereroi.

De asemenea, Roger Pratt a contribuit la magia universului Harry Potter, lucrând la Harry Potter and the Chamber of Secrets și Harry Potter and the Goblet of Fire. Lista sa impresionantă de proiecte include și remake-ul din 2010 al filmului The Karate Kid și Snow White and the Huntsman.

Nominalizările la premiile Oscar pentru The End of the Affair și la Bafta pentru același film, dar și pentru Chocolat, au subliniat talentul său extraordinar.

Citește și Doliu la Hollywood: a murit regizorul și scenaristul Jeff Baena. Soțul actriței Aubrey Plaza avea 47 de ani!

O pierdere resimțită în lumea cinematografiei

Societatea Britanică a Cinematografilor, din care Pratt era membru începând cu 1986, a adus un omagiu artistului, descriindu-l drept ”un maestru al luminii și al compoziției”.

Roger Pratt suferea de Alzheimer cu debut precoce. Acesta s-a stins din viață în luna decembrie 2024, dar vestea tristă a devenit publică abia acum.

Moștenirea regretatului artist este una de necontestat, filmele sale continuând să inspire generații de cineaști și spectatori deopotrivă. Prin munca sa, Roger Pratt a transformat imaginația în realitate vizuală, lăsând o amprentă de neuitat asupra cinematografiei mondiale.

Citește și A murit actrița Olivia Hussey Eisley. Starul din Romeo și Julieta avea 73 de ani!