A murit Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru. Cei doi s-au iubit 52 de ani: „Eram la liceu”

Doliu imens în radioul românesc. A murit Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru. Anunțul trist a fost făcut pe Facebook de Elena Postelnicu, jurnalistă la Radio România.

Lucia Moraru, văduva celebrului actor Marin Moraru, a murit! Elena Postelnicu, jurnalistă la Radio România, a anunțat pe Facebook că aceasta s-a stins din viață.

„Într-o zi Sfânta de Paște am aflat că o persoana extrem de draga sufletului meu – doamna Lucia Moraru – The President cum ii plăcea sa i se spună uneori la Radio – a plecat la Ceruri, spre Lumina. Nu am cuvinte! … Abia așteptam să o revăd, când urma sa ajungem pe la București. Și de ziua ei, pe 2 mai, i-am promis ca vom trece sa o îmbrățișam….Vom trece…însă nu acasă,…ci acolo unde mergeam des cu ea … la Marinuș.

Doamna Lucia (din respect nu puteam să-i spun pe nume, chiar dacă se supară des pe mine) mi-a fost ca o a doua mamă. La Radio, mă dojenea când nu eram atentă, dar imediat mă și îmbrățișa, mă lua peste tot cu ea și chiar ne-a găzduit de foarte multe ori acasă la ea…unde ne aștepta cu fel de fel de mâncăruri pregătite chiar de ea. Iar când au murit părintii mei…ea mi-a fost alături moral și a contat foarte mult. Drum bun Lucia…Nu te voi uita niciodată!!!!!”, a scris Elena Postelnicu, pe rețelele de socializare.