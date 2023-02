A murit Bogdan Socol. Comentatorul sportiv avea 42 de ani: „Vocea lui ne va lipsi enorm”

Vești șocante în mass-media autohtonă. Bogdan Socol, unul dintre cei mai reputați comentatori sportivi din România, a murit la doar 42 de ani, în circumstanțe tragice. Bărbatul și-ar fi găsit sfârșitul înecat în ape înghețate în timpul unui antrenament.

Bogdan Socol a murit înecat în ziua de vineri, 10 februarie, în timpul unui antrenament. Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, comentatorul sportiv ar fi înotat în apa rece, după care a intrat sub stratul de gheață, unde a rămas blocat.

Din nefericire, bărbatul în vârstă de 42 de ani nu a mai reușit să găsească ieșirea la suprafață și nu a mai putut fi salvat la timp.

Managerul echipei FCSB, Mihai Stoica, a făcut anunțul dispariției fostului său coleg de la DigiSport, pe conturile sale de pe rețelele sociale:

Am avut privilegiul de a colabora la Fotbal European 4 ani. 4 ani de emisiuni de care îmi voi aminti cu drag. Rămas bun, Bogdan Socol, Dumnezeu să te odihnească în pace!

În această iarnă, Bogdan Socol s-a pregătit constant în condiții extreme, în lacuri înghețate, inclusiv de unul singur, în ciuda avertismentelor date de către specialiști.

Regretatul jurnalist este autorul a numeroase cărţi, printre care amintim „Jurnalul unui iubitor de fotbal”, „100 de fotbalişti legendari”, „Jurnalul Cupei Mondiale 2018”, „100 de sportivi legendari” şi „El Superclasico: O călătorie în inima celui mai fierbinte derby al planetei”.

Publicul din România a ajuns să-l cunoască pe Bogdan Socol când a început să comenteze meciurile de fotbal și rugby la postul TV Digi Sport și peste 2.500 de evenimente.

Regretatul jurnalist a lăsat în urmă o familie îndurerată, o soție, trei copii și numeroși prieteni. Fostul său coleg, Andrei Ionescu, a transmis un mesaj emoționant rudelor îndoliate.

„Mi-e greu să înțeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat. Rar mi se întâmplă să nu știu ce sa spun, să nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, nici nu stiu ce s-ar putea zice. Sunt consternat, uluit.

Împreună am făcut prima ediție de Fotbal European, împreună am comentat primul Clasico la Digi, prima finală de Champions League, comentasem înainte la Boom, la Telesport, nici nu mai știu câte Clasico am făcut amândoi, câte alte meciuri, sute cred, câte emisiuni.

De ceva vreme nu mai făceam și nu mai țineam legătura, că așa e viata asta câteodată, depindem de multe și de mulți. Era născut în aceeași zi cu mama, dar anul trecut nu l-am sunat, tocmai îl pierdusem pe tata și eram cam vraiște.

Că era pasionat de fotbal știam, o văzusem de atâtea ori, avea stilul lui, punea patos în tot ce comenta și făcea. Nu știam de pasiunea asta nouă a lui, știam că-i plăcea să înoate, dar nu așa.

Mi se învârte în minte un singur gând, ceva ce i-am spus cred de zeci de ori, deja mi se întoarce stomacul pe dos: avea 3 copii!!! 3 copii reușiți. 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor. Dumnezeu sa-l odihnească în pace”, a scris Andrei Niculescu în mediul online.