A găsit un obiect bizar pe plajă și l-a atins. După câteva clipe a paralizat. Ce era de fapt

O femeie a paralizat temporar după ce a atins o creatură ciudată care fusese adusă la mal de apele oceanului pe o coastă din Australia. Ea a fotografiat ciudățenia și a cerut informații pe rețelele de socializare. „Pare că e un creier”, i-a răspuns un urmăritor.

O femeie a paralizat temporar după ce a atins o creatură ciudată pe plajă

Raquel Williams se plimba pe o plajă din Australia în momentul în care a văzut că apele oceanului au adus la mal o creatură ciudată. A atins-o mai întâi cu piciorul, apoi și cu mâna, iar după un timp a realizat că membrele îi amorțesc. Femeia a fotografiat ciudățenia și a postat imaginile pe pagina de Facebook Field Naturalists of Tasmania.

„Îmi poate spune cinvea despre ce este vorba? Eu și mama mea am descoperit mai multe astfel de chestii pe plajă. Când am atins una dintre ele, am paralizat temporar. Este alunecoasă, dar în același timp tare. Ce fel de creatură a mării poate fi?” a întrebat Raquel pe rețeaua de socializare.

Un internaut s-a amuzat pe seama ei: „Pare să fie un creier. Este posibil să îl fi pierdut cineva.”

Dr. Simon Grove, curator de zoologia nevertebratelor la Muzeul Tasmanian, a precizat că este vorba despre un ascidian, care face parte din clasa nevertebratelor marine, cel mai probabil un Botryllus schlosseri.

Botryllus schlosseri, cunoscut în mod obișnuit sub denumirea de stea ascidiană sau tunicier cu stea de aur, este un tunicier ascidian colonial care crește pe obiecte, plante și animale cu mișcare lentă.

După ce Raquel a postat imaginile pe Facebook, o altă femeie a mărturisit că a trecut printr-o experiență similară. Ochii i s-au iritat și buzele i s-au umflat după ce a atins o astfel de creatură marină: „Mi-am învățat lecția. Creatura nu arăta chiar ca aceasta, era mult mai lungă.”