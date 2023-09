A fost un munte de om, dar acum soția îl duce în brațe și la toaletă. Povestea sfâșietoare a jucătorului de rugby care suferă de MND, boala care l-a afectat și pe Stephen Hawking

Povestea lui Rob Burrow impresionează tot tărâmul britanic. A fost un munte de om, jucător profesionist de rugby la echipa Leeds United, iar acum are doar 44 de kilograme, după ce a fost lovit crunt de boala degenerativă de care a suferit și renumitul profesor Stephen Hawking. Fostul sportiv este sprijinit de soția lui, care a jurat să aibă grijă de el „până în ultima clipă”. „Sunt sigură că ar fi făcut la fel pentru mine”.

Poveste cutremurătoare a fostului jucător de rugby Rob Burrow

Rob Burrow este o legendă și un exemplu de voință în sportul britanic. A jucat 16 ani rugby la nivel profesionist și a îmbrăcat tricoul formației Leeds United în 492 de meciuri. În anul 2019, medicii i-au dat o veste cumplită și i-au transmis că are MND, o boală degenerativă care l-a afectat și pe renumitul profesor Stephen Hawking.

„Boala neuronului motor” se referă la un grup de boli care fac ca nervii motori din coloana vertebrală și creier să își piardă funcția în timp. În scurt timp, cel lovit de MND are nevoie de ajutor pentru mișcare, mâncare și chiar respirație, așa cum este și cazul lui Rob Burrow. Fostul sportiv are acum 44 de kilograme, nu vorbește și mănâncă doar alimente lichide. Este hrănit cu lingura pentru că nu poate face singur nici măcar această operațiune.

Experții consideră că aproximativ 10% dintre MND sunt ereditare, iar despre celelalte procente Institutul Național de Boli Neurologice și AVC raportează că pot să apară din cauza factorilor genetici, toxici, virali și chiar din cauza celor de mediu.

Rob Burrow, purtat în brațe de soția lui

Jurnaliștii de la The Sun au vizitat familia Burrow, iar imaginile sunt dure și emoționante. Soția lui Rob, Lindsey, este cea care îl îngrijește deși are și trei copii cărora trebuie să le poarte de grijă. Nu s-a gândit niciodată să angajeze pe cineva să o ajute și consideră că aceasta este datoria ei. „Sunt convinsă că și el ar fi făcut la fel pentru mine”. Lindsey îl hrănește și îl spală, are grijă să-i dea tratamentul și îl poartă în brațe prin casă, deși nu au lift care să o ajute când trebuie să-l mute de la un etaj la altul.

Heartbreaking image shows Rob Burrow being carried around his house by his brave wife Lindsey https://t.co/w6BWMjnsEK pic.twitter.com/4mwBWVG6Js — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 7, 2023

Rob doarme la parter pentru că are nevoie de un aparat care să-i îndepărteze din corp cantitățile foarte mari de dioxid de carbon. Când i-au dat diagnosticul, medicii i-au spus că mai are de trăit maximum doi ani, dar sunt aproape patru de când Rob luptă ajutat de soția lui.

„El este soțul meu, vreau să am grijă de el. Îți spui acele jurăminte, când te căsătorești și asta vreau să faci. De multe ori îmi transmite: «Îți mulțumesc că ai grijă de mine, nu aș fi aici dacă nu ai face aceste lucruri». Știu cât de recunoscător este”, a mai spus soția lui Rob Burrow. Lindsey încearcă să-și păstreze optimismul și se bucură de zilele mai bune ale soțului ei și este convinsă că „mai rău nu poate să fie”.

Cei doi s-au căsătorit acum 17 ani și încercă să comunice cât de des pot. Jurnaliștii au văzut momentul în care Rob a scris pe un ecran, cu ajutorul unui dispozitiv care este activat cu ajutorul ochilor, cât de mândru este de soția lui.

Rob Burrow a fost ajutat de prieteni să participe la ediția inaugurală a maratonului din Leeds, care îi poartă numele. Scaunul lui a fost împins pe o distanță de 42 de kilometri, iar pe final fostul său coechipier Kevin Sinfield l-a luat în brațe și au trecut împreună linia de sosire. Înainte să-l pună în scaunul cu rotile, Kevin l-a sărutat pe obraz.