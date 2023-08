A fost eliminată în primul tur la US Open și nu s-a mai putut abține. Mărturie printre lacrimi: ”Nu era ca și cum mi-aș fi pierdut mințile”

US Open 2023 a debutat cu o surpriză mare, după ce una dintre primele zece jucătoare ale lumii a fost eliminată de numărul 71 WTA. După această înfrângere, la conferința de presă, semifinalista din 2021 a izbucnit în plâns și a spus, printre lacrimi, că are nevoie de o pauză.

„Nu știu ce e în neregulă cu mine”

Prima mare surpriză de la US Open 2023 a fost oferită de Rebeka Masarova. Sportiva din Spania, aflată pe locul 71 WTA, s-a impus în fața numărului opt mondial în două seturi, 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră și 28 de minute.

La conferința de presă, Maria Sakkari s-a arătat extrem de tristă și a izbucnit în lacrimi. De când a ajuns în semifinale la US Open, în 2021, ea nu a mai reușit o astfel de performanță la vreun turneu major. Mai mult, în ultimele șapte apariții la turneele de Grand Slam, tenismena din Grecia nu a reușit să treacă de turul al treilea.

După ce jurnaliștii i-au amintit că în 2023 nu a reușit să treacă de turul inaugural la turneele de Grand Slam, Maria Sakkari nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a spus că poate are nevoie de o pauză.

„Cele două înfrângeri anterioare cu siguranță au jucat un rol, am fost foarte emoționată, nu știu ce voi face, chiar nu știu… Poate ar trebui să iau o pauză, sufăr pe teren. Nu pot lua o decizie acum, e greu. Nu am mintea limpede. Am avut emoții, dar am început bine. Nu știu ce e în neregulă cu mine. Eram condus cu 4-1, nu jucam foarte bine, dar am făcut ce trebuia să fac. Am continuat să fiu neliniștită, dar nu era ca și cum mi-aș fi pierdut mințile. Nu pot să-mi explic. Este foarte neplăcut pentru mine„, a spus Maria Sakkari la conferința de presă, citată de Eurosport.

Sorana Cîrstea, în turul doi la US Open 2023

Mult mai bine îi merge Soranei Cîrstea în SUA. Locul 30 WTA şi cap de serie 30, aceasta s-a calificat, marţi dimineaţă, în turul doi la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Românca a trecut în runda inaugurală de jucătoarea din Statele Unite ale Americii Kayla Day (91 WTA), scor 6-2, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 15 minute. În turul doi, Sorana Cîrstea va evolua contra sportivei ruse Anna Kalinskaia, locul 89 WTA.

US Open este ultimul mare turneu de Grand Slam al anului și are loc la New York, pe arenele de la Flushing Meadows, în perioada 28 august – 10 septembrie.

Acestă ediție marchează 50 de ani de premii egale în bani pentru bărbați și femei. În 1972, campioana Billie Jean King a primit 10.000 de dolari pentru câștigarea titlului, în timp ce cîștigătorul la masculin, Ilie Năstase, a încasat 25.000 de dolari.

Anul acesta, valoarea premiilor ajunge la 65 de milioane dolari, US Open fiind turnel cu cele mai mari recompense.