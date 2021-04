A fost descoperit secretul benzinăriilor Mol. De ce sunt atât de populare în România deși compania e ungurească

MOL este cea mai mare companie din Ungaria după cifra de afaceri, având ca domeniu de activitate industria petrolieră. Grupul a deschis prima benzinărie în România, în regim de franciză, în anul 1995. În luna mai deținea 189 de sedii, ca urmare a achiziției a 42 de noi benzinării, provenite prin cumpărarea rețelei locale de benzinării Eni. În 2019, MOL anunța că a deschis alte opt stații, din care șase în franciză. Secretul popularității lor, spune CEO-ul companiei, este că au unul dintre cele mai satisfăcătoare sisteme pentru clienții care preiau astfel de pompe, iar aceștia răsplătesc încrederea și banii dați de grupul mamă prin servicii excelente în fața șoferilor.

Secretul popularității benzinăriilor MOL din România

În prezent, MOL România, care deține 227 de benzinării în țara noastră, caută să accelereze expansiunea prin franciză și mizează pe cafenele în benzinării. Compania a deschis opt stații în România de la începutul anului până acum, dintre care două sunt operate direct, iar restul sunt în sistem de franciză. Astfel, MOL a ajuns la 227 de de benzi­nă­rii pe piaţa locală, dintre care 200 cuprind şi Fresh Corner, conceptul de cafenea dezvoltat de grupul ungar.

„Avem un ritm susţinut de deschideri de noi staţii, care poate să varieze de la 6 până la 10-12 staţii anual. Sistemul de franciză a fost dezvoltat în urmă cu câţiva ani şi ne dorim să-l dezvoltăm şi în viitor”, spune Camelia Ene, CEO MOL România.

Compania are acum ca scop să extindă rețeaua locală atât cu unități proprii, cât și prin francize, în funcție de rapiditatea procesului de obținere a autorizațiilor de construire. O condiție pentru deschiderea unei benzinării în franciză este ca aceasta să fie amplasată într-o zonă de acces care să genereze trafic, deci volume semnificative de carburant vândut.

Planurile companiei

Pe lângă dezvoltarea conceptului Fresh Corner în preajma benzinăriilor, grupul MOL are în plan și extinderea cu cafenele de sine stătătoare, tot sub brandul Fresh Corner, după ce o primă astfel de unitate a fost inaugurată recent în Budapesta. Mai mult, un proiect asemănător, dar sub forma unei ”insule” pe culoarul unui centru comercial, a fost implementat în Praga. Tot în afara rețelei de benzinării, MOL merge cu standuri de cafea și sandvișuri la festivaluri de muzică și film precum TIFF, Neversea sau Untold.