A fost campion cu Steaua, iar acum este milionar. În ce afaceri a investit banii fostul jucător

A fost campion cu echipa Steaua, cea care acum se numește FCSB, apoi și-a continuat cariera în Premier League. Între timp, a renunțat la fotbal și s-a apucat de afaceri. Fostul fundaș a vorbit despre ce face în prezent și a dezvăluit câți bani a câștigat în Anglia.

Ae 34 de ani, a fost campiona cu Steaua și api s-a transferat în Premier League pentru 6,8 milioane de euro. Nu mai joacă fotbal de mai bine de un an, iar ultima sa experiență la un club, Academica Clinceni, l-a făcut să agațe ghetele în cui și să se apuce de afaceri. Jucătorii nu erau plătiți de șapte luni și condițiile erau slabe.

Florin Gardoș, căci despre el este vorba, a jucat în Anglia, la Southampton, dar ghinionul s-a ținut scai de el. S-a accidentat grav la genunghi și a stat departe de teren aproape un an. Astfel, el nu a bifat decât 18 jocuri în tricoul lui Southampton, dar a ajuns milionar.

”Salariul meu în Anglia a fost constant, dar acum n-o să vă spun exact cât am câștigat. Pot să vă spun că cel mai mic salariu a fost undeva la 500.000 de lire, net, deci după taxe! În 2015-2016, lira era foarte bine cotată, deci pe la 800.000 de euro! Eu n-am avut contract mai mare de un milion de euro. Southampton era unul dintre cluburile care plăteau cel mai puțin ca buget de salarii”, a spus Florin Gardoș pentru gsp.ro .

Acum, Florin Gardoș se ocupă cu afaceri imobiliare. Are două firme de dezvoltare, a făcut un bloc și îl va începe pe-al doilea. A doua sa companie este axată pe construcția de case în Satu Mare, locul de unde este el. Dar a făcut investiții importante și în proprietăți din Anglia, de unde îi vin bani lună de lună

”Pe hârtie sunt milionar, dar nu trăiesc ca un milionar. Cheltuiesc ce produc în momentul acesta. Am investit foarte mult. De când eram în Anglia, acolo a fost norocul meu pentru că am avut un prieten foarte bun, cu care jucasem la Chiajna, el fiind cu zece ani mai mare decât mine. Cu ajutorul lui am investit acolo în proprietăți. O bună parte din venituri sunt din proprietăți închiriate în Anglia”, a mai povestit fostul fotbalist.