A fost bănuit că și-a falsificat vârsta, dar vrea să-i calce pe urme lui Robert Lewandowski. „Când am auzit că urma să semnez cu CFR Cluj nu am putut să dorm”

Emmanuel Yeboah și-a pierdut locul de titular la CFR Cluj, dar nu este descurajat și nu a renunțat la gândul de a deveni un jucător important. Fotbalistul lui Dan Petrescu a acordat un interviu în presa din Ghana în care a dezvăluit care sunt idolii lui. A spus și ce emoții mari l-au încercat în momentul în care a aflat că o să semneze cu campioana României.

Emmanuel Yeboah este un jucător care „a explodat” la CFR Cluj sub comanda lui Dan Petrescu. Prestațiile bune de anul trecut l-au adus în atenția formației Slavia Praga. Oficialii formației din Cehia au oferit 2,2 milioane de euro pentru un transfer definitiv, dar s-au răzgândit după vizita medicală. Au transmis că nu sunt convinși că fotbalistul are doar 20 de ani și au spus că înainte să-l cumpere vor să-l împrumute.

Neluțu Varga s-a enervat și l-a chemat acasă, doar că după acel episod și-a pierdut locul de titular. Nu și-a pierdut însă speranță și speră să ajungă în nume important în fotbal, la fel ca idolii lui: Robert Lewandowski și Asamoah Gyan.

„Îmi place stilul lor și întotdeauna am vrut să marchez. De aceea îmi modelez jocul în jurul lor deoarece ei au înscris foarte mult”, a spus Yeboah pentru GhanaSoccerNet.

Atacantul formației CFR Cluj și a dezvăluit și cât de mari au fost emoțiile din momentul în care a aflat că este dorit de campioana României.

„Când am auzit că urma să semnez cu CFR Cluj nu am putut să dorm. Nu a fost ușor pentru mine deoarece am vrut să călătoresc în Europa și să joc pentru un club mare, dar visul nu se oprește aici, vreau să ajung ca Victor Osimhen”, a mai spus Yeboah.