A chemat sute de prieteni pentru a-şi anunţa logodna, însă a uimit pe toată lumea când a început să vorbească: „Eşti liberă să pleci cu el”

O întâmplare pe cât de amuzantă, pe atât de surprinzătoare a avut loc într-o vilă de lux din Torino. Un bancher italian a chemat nu mai puțin de 200 de persoane care așteptau marele anunț, și acela, logodna. În loc ca bogătașul italian să anunțe marea petrecere, acesta a spus câteva cuvinte care i-a șocat pe invitați.

Bancherul care a vrut să îşi anunţe logodna într-un mod special

Massimo Segre, în vârstă de 64 de ani, urma să anunțe logodna cu Cristina Seymandi, un deputat politic în vârstă de 40 de ani.

Când toată lumea aștepta cu sufletul la gură momentul, bărbatul a pus mâna pe microfon și a spus: ”Întotdeauna am crezut că a iubit pe cineva înseamnă să-i dorești bunăstarea. Chiar mai mult decât a ta. Așa că îi dau Cristinei libertatea de a iubi, în special pe un avocat cunoscut. Acum poate să plece cu el în Mykonos”, a spus Massimo Segre, la microfon, în timp ce invitații au rămas muți.

Viitoarea mireasă a rămas șocată

Femeia crezuse inițial că viitorul soț a vrut să facă o glumă, însă din păcate pentru aceasta, n-a fost așa.

„După primele propoziții, am crezut că totul este doar bine pus în scenă, într-un sens foarte diferit. Însă,, cu cât mergea mai departe, am înțeles unde bate. Am încetat să mai ascult, am fost uluită, împietrită”, a declarat Seymandi.

Totuși, Cristina nu pare afectată de faptul că nu se mai mărită, ci de modalitatea prin care bancherul italian a ales să dea vestea. Femeia a descris faptul că formularea ”te-am lăsat liberă” este una ”perversă și a rănit oamenii pe care îi cunoșteam”.

Mai departe, deputatul politic a descris discursul bărbatului ca fiind de o ”violență foarte gravă”.

Cei doi au fost împreună timp de trei ani. Totuși, femeia nu a lămurit dacă acuzațiile sunt adevărate sau nu, ci doar a spus: ”Dacă ceva nu era în regulă, am fi putut discuta împreună”.

Se gândește să îl dea în judecată pe bancherul italian

„A preferat să facă asta în public, să arunce totul în derizoriu, provocând atâta durere tuturor. Nu înțeleg de ce. Nu mi s-a părut că e el, parcă ar fi fost manipulat. Lucrurile serioase se rezolvă în alt mod”, a mai spus ea, potrivit Corriere della Sera.

Acum, femeii îi trece prin cap dacă să își dea în judecată fostul partener sau nu.

„Acum vreau doar să am puțină liniște și să am grijă de fiica mea. Voi Vedea”, a continuat Cristina Seymandi.