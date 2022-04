A apărut primul moment înduioșător pe străzile orașului Bucea. Reacția unui câine Husky atunci când își reîntâlnește stăpânul te va pune pe gânduri. Video viral

Masacrul din Bucea a îngrozit o lume întreagă, iar comiterea a sute de crime de război în acest oraș din apropierea Kievului nu va rămâne nepedepsită. După imaginile teribile care au înfățișat zeci de cadavre zăcând pe marginea drumului și alte sute, aruncate în saci de plastic în gropile comune, un moment surprins pe străzile din Bucea a reușit să aducă o rază de speranță în inimile oamenilor.

Războiul din Ucraina este extrem de dureros pentru toată lumea, inclusiv pentru animale, pe care mulți dintre cetățeni nu au avut posibilitatea să le ia atuci când au fugit din calea războiului. Chiar dacă o parte dintre refugiați au reușit să-și ia totuși animăluțele în ghiozdane speciale, există și alții, mai puțin norocoși, care și-au lăsat patrupedele la mâna destinului.

Un material video publicat în spațiul public a reușit să emoționeze o lume întreagă, reușind să sublinieze legătura strânsă pe care oamenii le au cu animalele, dar și impactul puternic negativ pe care acest război îl are asupra necuvântătoarele.

Astfel, un Husky rătăcit în urma bombardamentleor din Bucea își regăsește stăpânul, supraviețuitor al masacrului de la Bucea, astfel că reîntâlnirea lor, cât și bucuria nemărginită a câinelui a topit inimile tuturor.

Acesta poate fi observat cum își înconjoară camaradul de viață de nenumărate ori, îcercând practic să-și strige bucuria trăită. Din fericire, acesta este un caz privilegiat, astfel căcei doi, stăpân și câine, au avut șansa regăsirii și al unui nou început.

Străzile orașului Bucea, care odată erau considerate „mica Elveție”, acum sunt de nerecunoscut. Casele sunt distruse, mașinile arse, iar sute de civili au fost uciși în chinuri groaznice.

Vezi imaginile reîntâlnirii dintre cei doi prieteni:

this husky was reunited with her owner in war torn Bucha, Ukraine

(belwarriors IG) pic.twitter.com/NHiSkU3RQd

— theworldofdog (@theworldofdog) April 5, 2022