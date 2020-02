29 februarie 2020. Ce este anul bisect. Google are un Doodle nou astăzi

Dacă vă întrebați de ce luna asta are doar 29 de zile, vă spunem noi că nu este o greșeală. Anul 2020, conform specialiștilor, este un an bisect, iar februarie, da, are doar 29 de zile. În această zi, conform tradiției, sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci ca să-ți meargă bine. Gigantul Google a decis să sărbătoarească această zi în felul lor caracteristic.

29 februarie 2020

Credinţele populare spun că nu trebuie să vă căsătoriţi într-un an bisect. Se crede că mirii vor divorţa destul de repede sau că unul dintre ei se va îmbolnăvi imediat după nuntă. Totodată, nu trebuie să divorţaţi într-un astfel de an, pentru că riscaţi să rămâneţi singuri pentru multă vreme. Într-un an bisect nu este indicat să vă schimbaţi locul de muncă, rezidenţa sau culoarea părului. Nu este bine să fie demarate proiecte noi, precum construcţia unei case, o afacere sau achiziţii scumpe. Credinţa aparte spune că, o dată la patru ani, toate ciupercile din pădure devin otrăvitoare, de aceea, în acest an, ele nu trebuie culese. Argintul este cel care ne fereşte de necazuri, de aceea se recomandă purtarea bijuteriilor din acest metal. Aceste podoabe ajută la întărirea aurei energetice.

Ce este anul bisect. Google are un Doodle nou astăzi

Ca și explicație a faptului că luna februarie a acestui an are 29 de zile în calendar, vă putem spune că această anomalie constă în faptul că un an este definit ca perioada completă de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui, care după cele mai riguroase calcule se realizează în 365 de zile. Ziua de 29 februarie este una neobişnuită, o zi rară, care vine o dată la patru ani. Anul bisect are semnificaţii aparte în tradiţia populară şi nu este lipsit de superstiţii.

Există legende și superstiții care sunt strâns legate de majoritatea zilelor unui an. Nici 29 februarie nu face excepție de la regulă, existând legendă străveche carespune că, în această zi, femeile pot să ceară în căsătorie bărbatul iubit. Legenda datează din Irlanda secolului V și spune povestea Sfintei Bridget care l-a rugat pe Sfântul Patrick să le permită femeilor, într-o singură zi din an, să-i ceară in căsătorie pe bărbaţi.

Astăzi, 29 februarie 2020, Google a decis să sărbătorească această zi printr-un doodle simpatic și indiferent din ce colț de lume ai accesa acel doodle ve-i descoperi informații interesante despre ziua de astăzi.