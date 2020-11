21 ianuarie 2021, zi periculoasă pentru omenire. Ce se va întâmpla la 3 săptămâni după Sărbători

Astrologul Cristina Demetrescu a publicat pe pagina personală de pe o rețea de socializare o scurtă caracterizare a următoarei perioade. Mesajul său cuprinde două hărți care arată configurația astrală ce a generat și întreținut pandemia. A vorbit și despre cel de-al treilea vârf epidemiologic, care va fi între 8 și 13 noiembrie 2020, dar și despre data de 21 ianuarie 2021, zi în care pe Pământ vor fi noi energii.

Astrologul Cristina Demetrescu, despre al treilea vârf al pandemiei și ziua de 21 ianuarie 2021

Cristina Demetrescu a publicat pe pagina sa personală de Facebook, la 31 octombrie, două hărți care arată configurația astrală ce a declanșat și întreținut pandemia. Din punct de vedere astrologic, specialistul a punctat și „ultimul puseu, al treilea, dar şi cel mai puternic, numit si al treilea vârf al Pandemiei, care va fi între 8-13 noiembrie 2020. Apoi, aşa cum am mai zis, vin veştile legate de vaccin, iar Jupiter în Peşti, atât în 2021, cât şi în 2022, până la sfârşit de an, vor ajuta la vindecare”.

A doua hartă se referă la ziua de 21 ianuarie 2021, care „ne arată deplasarea cuadraturilor (liniile roşii) dinamice, proaste, cum spun unii astrologi, printre care mă număr, de pe colţul Berbec/Capricorn pe colţul Taur/Vărsător. De data aceasta, nu am mai ales întâmplător data hărţii, ci ziua de 21 ianuarie 2021, data celei de-a doua hărţi, implică pe lângă cuadraturile între proaspăt intratele Jupiter şi Saturn în Vărsător, pe de o parte si Marte, Lilith, Uranus din Taur pe de altă parte, atât luminariile, Soarele si Luna”.

„Data aleasă de mine este doar pentru a sublinia cuadraturile (liniile roşii) ce au dat tuturor senzaţia de blocaj. Virusul a plecat din 2019 de la Lilith in Peşti, eroare medicală, de altfel, s-a amplificat la maximum şi s-a transformat in Pandemie de la apropierea planetelor grele Jupiter, Saturn, Pluton în Capricorn ce îşi propun, de fiecare dată când se întâlnesc, să schimbe Lumea, fără să întrebe dacă convine cuiva, iar gradul de răspândire a bolii a fluctuat în funcţie de maleficii Lilith si Marte în Berbec, ce aveau să îi lovească în cap pe mulţi, producând inconştienţă, neatenţie, rea voinţă, lipsă de răbdare, egoism, ignoranţă, încât am ajuns în punctul în care suntem‟, a explicat astrologul.

Concluziile

La nivel energetic al planetei, „a doua hartă arată ca pe vremea când, nu se ştie de unde şi din ce Univers, pe Pământ au venit extratereştri dotaţi cu planurile de construcţie a Piramidelor mayaşe sau egiptene”.