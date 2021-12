2021, an crunt pentru Bill Gates. Ce l-a devastat pe marele miliardar Microsoft: „Mare tristețe”

Bill Gates a mărturisit că 2021 a fost cel mai greu an din viața sa. Miliardarul a trecut prin foarte multe schimbări și clipe dureroase în ultima perioadă. Fondatorul Microsoft a dezvăluit ce probleme i-au cauzat foarte multă suferință.

Ce probleme a avut Bill Gates în 2021

Bill Gates s-a destăinuit tuturor printr-o postare pe propriul blog, în care a vorbit despre cele mai crunte experiențe pe care le-a avut în 2021. Miliardarul a menționat că ultima perioadă a fost dificilă pentru el, ținând cont de lipsa interacțiunii sociale din timpul pandemiei de Covid-19.

Mai mult, divorțul de Melinda French Gates l-a făcut pe fondatorul Microsoft să treacă prin momente crunte. Cei doi s-au despărțit după 27 de ani în care au fost alături unul de celălalt la bine și la greu. Bill Gates a dus o luptă crâncenă în 2021 în momentul în care s-a despărțit de soția lui.

„Știu că mulți oameni sunt curioși în legătură cu un subiect mai apropiat de casă: divorțul meu.”, a scris Bill Gates în postare.

Bill Gates, despre schimbările din 2021

Miliardarul a mărturisit că nu poate nega faptul că ‘a fost un an de mare tristețe personală’. Bill și Melinda Gates au anunțat că au încheiat căsnicia în luna mai, iar, în luna august, aceștia au divorțat oficial. Se pare că acesta a trecut printr-o mare suferință în respectivele momente.

Totuși, fondatorul Microsoft a punctat că Fundația Bill și Melinda Gates este condusă de el și soția lui în continuare, cei doi găsind un ‘nou ritm bun de lucru’. Cât despre problemele aduse de pandemie, Bill Gates a mărturisit că a avut zile întregi fără a interacționa cu alt om.

Miliardarul a catalogat experiența ‘ciudată și copleșitoare’. Între timp, cei doi copii ai săi au părăsit locuința în care stăteau alături de părinți, așa că Bill Gates s-a simțit mai singur ca niciodată. De asemenea, problemele pentru fondatorul Microsoft nu s-au oprit aici.

„Lumea mea nu s-a simțit niciodată mai mică decât a fost în ultimele 12 luni.”, a mai zis acesta.

Bill Gates, ținta unor controverse

Bill Gates s-a confruntat cu numeroase critici pentru prietenia cu Jeffrey Epstein, om de finanțe și infractor sexual condamnat. Se pare că Melinda Gates l-ar fi avertizat pe miliardar cu privire la respectiva relație, potrivit Business Insider.

Pe lângă toate acestea, The New York Times și The Wall Street Journal au relatat că el a avut un comportament inadecvat la locul de muncă înainte de a divorța.