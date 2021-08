174 de pasageri ai cursei Bologna – Iaşi, operată de WizzAir, lăsați fără bagajele de cală. Cum s-a putut întâmpla asta

Aseară, la miezul nopții, 174 de pasageri au ajuns de la Iași, venind de la Bologna. După aterizare, aceștia au aflat că nu își pot recupera bagajele de cală, deoarece nu au ajuns încă la destinație.

Toți pasagerii care au călătorit cu respectiva cursă au plecat acasă noaptea trecută doar cu bagajele de mână. 174 de pasageri ai unui avion WizzAir care a sosit de la Iași la Bologna, au rămas fără bagaje. Aeronava a aterizat pe Aeroportul Internațional Iași la ora 00:25.

Se pare că la aeroportul din Iași au ajuns bagajele pasagerilor care călătoreau de la Bologna spre Chișinău. Prin urmare, cel mai probabil, bagajele pasagerilor care au ajuns în Iași au fost trimise la Chișinău. Desigur, oamenii au fost foarte revoltați.

”Cred că cea mai mare posibilitate este ca bagajele noastre să fie la Chișinău. Când am făcut check-in-ul, eram unii lângă alții. Zborurile au fost la aproximativ 5 minute distanță unul de altul. Ne-am îmbarcat, am dat bagajele la cală și când am ajuns la Iași am găsit bagajele de la Chișinău pe bandă. La noi nu a ajuns nici măcar un bagaj de la zborul nostru.

Nimeni, nimeni nu a primit bagajul. Probabil sunt și care au plecat fără să mai aștepte. Eu sper că totuși le-au dus la Chișinău pe ale noastre. Noi am sesizat că ne lipsesc bagajele când am văzut că se învârte banda de 3-4 ori și nu ia nimeni niciun bagaj. Aceleași bagaje se tot învârteau, pentru că nu erau ale noastre”, a spus o pasageră.