111 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Cine a fost părintele și ce a făcut pentru români

S-au împlinit 111 de ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Cine a fost părintele și ce a lăsat în urmă românilor? Mulți îl serbează și îi poartă poza în casă pentru noroc. De asemenea, credincioșii se roagă la el deseori.

Azi se împlinesc 111 ani de la nașterea lui Arsenie Boca, motiv pentru care numeroși pelerini au venit la Mânăstirea Prislop. Drumul către mormântul părintelui a fost străbătut de sute de oameni care în special azi și-au îndreptat gândurile către el.

De asemenea, alții au ales să se îndrepte și spre localitatea hunedoreană unde s-a născut acesta. În această zi importantă și-au făcut apariția oameni din toate colțurile, dar nu într-un număr atât de mare precum în anii trecuți.

Unii spun că pandemia i-a oprit și nu i-a mai pus pe drumuri atât de îndelungate. Părintele s-a născut în anul 1910 în comuna Vața, satul Căzănești și a fost botezat Zian Boca. El a făcut școală și studii teologice, ulterior a slujit în mai multe locuri precum: mănăstirile de la Prislop, Sâmbăta de Sus și Sinaia, dar si la biserica Drăgănești de lângă București.

Pelerinii care au venit recent la mormântul său spun că așteaptă canonizarea lui. Reprezentanții bisericii ortodoxe analizează de mai multe timp dacă trebuie făcut sau nu acest lucru. Dacă se va întâmpla asta, Arsenie Boca va fi trecut în rândul sfinților, deși multă lume nu-l consideră sfânt.

Nu s-a gândit mereu să urmeze calea doar bisericii. Ba chiar în tinerețe își dorea să devină aviator, dar familia nu putea să-l țină la studii în București, așa că a ales o facultate de Teologie din Sibiu. În căutarea sa a urmat și studiile făcute de Mircea Eliade în orient.

Acesta a spus că: “toate preocuparile mele erau si sunt pana astazi interioare si nu exterioare. Vorbaria mi-a fost urata de cand ma stiu.”După ce a terminat teologia, acesta s-a înscris la Academia de Arte Frumoase din Capitală unde a studiat pictura.

În paralel a studiat și medicina. Cu toate astea, revine la calea bisericească și începe să traducă din lucrările sfinților părinți, ulterior fiind hirotonit diacon și trăind luni bune la Muntele Athos.

„Arsenie Boca a ajuns un model al nostru, poate ca este sfant dar sa nu uitam ca a fost om ca noi, a pornit din Ardeal, copil cuminte si harnic. Povesteste cum tatal lui l-a batut o singura data in viata. Stiti de ce? Ca pierde timpul. Te-am batut ca sa nu uiti.

A fost unom de o harnicie extraordinara. Este un om care a mancat putin, vegetarian, a dormit putin, care se ruga ore si ore la rand fara pauza, un om cast, ascet in adevaratul sens al cuvantului. Ori asta ce inseamna? Autodisciplina.. Au fost numeroase femei indragostite de el care se duceau la el si i-o spuneau explicit. N-a cazut in capcana asta”

Dumitru Bortun, doctor in comunicare