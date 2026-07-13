Xiaomi lansează SUV-ul cu 1.500 km autonomie și interior de sufragerie. SkyNomad N90 costă cât o compactă europeană

Motorul pe benzină produce curent, dar nu antrenează roțile

SkyNomad N90 Max măsoară 5.285 mm lungime, 1.998 mm lățime și 1.825 mm înălțime. Ampatamentul de 3.080 mm permite oferirea unor versiuni cu cinci sau șapte locuri, iar masa proprie ajunge la aproximativ 2.800 kg.

Propulsia utilizează două motoare electrice, unul de 210 kW și altul de 100 kW. Puterea totală teoretică ajunge la 310 kW, echivalentul a aproximativ 421 CP, deși modul exact în care este livrată nu a fost încă detaliat.

Generatorul este un motor turbo pe benzină de 1,5 litri, cu o putere netă de 112 kW. Acesta nu are o legătură mecanică directă cu roțile. Rolul său este să producă electricitate atunci când bateria se descarcă sau când sistemul consideră că funcționarea generatorului este mai eficientă.

Capacitatea bateriei este estimată între 70 și 80 kWh, suficientă pentru o autonomie electrică declarată de 400-500 de kilometri în ciclul chinezesc CLTC. În condiții europene și la viteze de autostradă, valoarea reală ar fi mai mică, dar acumulatorul rămâne neobișnuit de mare pentru un vehicul care dispune și de motor termic.

Autonomia combinată de peste 1.500 de kilometri include energia din baterie și carburantul din rezervor. Această cifră nu înseamnă că mașina poate parcurge 1.500 de kilometri fără benzină și nici că va păstra consumul unui EV după descărcarea acumulatorului.

Scaunele se rotesc, iar plafonul se transformă în dormitor

Xiaomi descrie SkyNomad drept un spațiu de locuit, nu doar ca mijloc de transport. Scaunele frontale pot fi rotite cu 180 de grade atunci când mașina este parcată, astfel încât ocupanții să poată sta față în față cu pasagerii din rândul al doilea.

Consola centrală culisează și poate funcționa ca insulă sau măsuță, iar scaunele din rândul al doilea au poziție de relaxare și suporturi pentru picioare. Echiparea include frigider, sistem audio amplasat în plafon și două suprafețe panoramice vitrate.