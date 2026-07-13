Xiaomi lansează SUV-ul cu 1.500 km autonomie și interior de sufragerie. SkyNomad N90 costă cât o compactă europeană
Xiaomi își extinde ofensiva auto cu SkyNomad N90, un SUV de dimensiuni foarte mari, cu trei rânduri de scaune și o autonomie combinată declarată de peste 1.500 de kilometri. Modelul nu este un automobil complet electric în sensul clasic, ci un EREV, abreviere pentru vehicul electric cu autonomie extinsă.
Roțile sunt antrenate exclusiv de motoare electrice, în timp ce motorul pe benzină funcționează ca generator. Soluția promite experiența de rulare a unui EV, fără dependența totală de stațiile de încărcare la drum lung. Pentru șoferii români care traversează frecvent țara sau circulă în regiuni cu infrastructură redusă, conceptul este ușor de înțeles.
Motorul pe benzină produce curent, dar nu antrenează roțile
SkyNomad N90 Max măsoară 5.285 mm lungime, 1.998 mm lățime și 1.825 mm înălțime. Ampatamentul de 3.080 mm permite oferirea unor versiuni cu cinci sau șapte locuri, iar masa proprie ajunge la aproximativ 2.800 kg.
Propulsia utilizează două motoare electrice, unul de 210 kW și altul de 100 kW. Puterea totală teoretică ajunge la 310 kW, echivalentul a aproximativ 421 CP, deși modul exact în care este livrată nu a fost încă detaliat.
Generatorul este un motor turbo pe benzină de 1,5 litri, cu o putere netă de 112 kW. Acesta nu are o legătură mecanică directă cu roțile. Rolul său este să producă electricitate atunci când bateria se descarcă sau când sistemul consideră că funcționarea generatorului este mai eficientă.
Capacitatea bateriei este estimată între 70 și 80 kWh, suficientă pentru o autonomie electrică declarată de 400-500 de kilometri în ciclul chinezesc CLTC. În condiții europene și la viteze de autostradă, valoarea reală ar fi mai mică, dar acumulatorul rămâne neobișnuit de mare pentru un vehicul care dispune și de motor termic.
Autonomia combinată de peste 1.500 de kilometri include energia din baterie și carburantul din rezervor. Această cifră nu înseamnă că mașina poate parcurge 1.500 de kilometri fără benzină și nici că va păstra consumul unui EV după descărcarea acumulatorului.
Scaunele se rotesc, iar plafonul se transformă în dormitor
Xiaomi descrie SkyNomad drept un spațiu de locuit, nu doar ca mijloc de transport. Scaunele frontale pot fi rotite cu 180 de grade atunci când mașina este parcată, astfel încât ocupanții să poată sta față în față cu pasagerii din rândul al doilea.
Consola centrală culisează și poate funcționa ca insulă sau măsuță, iar scaunele din rândul al doilea au poziție de relaxare și suporturi pentru picioare. Echiparea include frigider, sistem audio amplasat în plafon și două suprafețe panoramice vitrate.
Versiunea N90 Max Camping adaugă un plafon extensibil, un pat montat în partea superioară, dulapuri laterale și posibilitatea atașării unui cort. Plafonul poate fi ridicat numai când vehiculul este parcat în afara drumurilor publice.
Prețul de pornire vehiculat pentru gama SkyNomad este de aproximativ 200.000 de yuani, echivalentul a 25.800 de euro. Valoarea este valabilă pentru China și nu poate fi transpusă direct în Europa. Taxele, transportul, omologarea și rețeaua de service ar ridica semnificativ costul.
Xiaomi nu a confirmat vânzarea modelului în România sau în Uniunea Europeană. Un asemenea SUV ar trebui adaptat regulilor europene, iar dimensiunile și masa sa l-ar poziționa într-o categorie mai apropiată de modelele premium decât de automobilele de familie obișnuite.
SkyNomad N90 arată însă de ce tehnologia EREV devine atât de populară în China. Ea oferă autonomie electrică suficientă pentru folosirea zilnică, dar elimină mare parte din anxietatea legată de încărcare în călătoriile lungi. Compromisul este o mașină mai grea și mai complexă, care transportă simultan o baterie uriașă și un sistem termic complet.