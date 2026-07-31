Xiaomi intră pe zona SUV-urilor electrice premium cu seria SkyNomad, inclusiv în varianta cu 7 locuri. Folosește platforma Xiaomi Kunlun
Xiaomi își extinde ambițiile din industria auto într-o direcție care depășește automobilele electrice sportive lansate până acum, prezentând seria SkyNomad, o familie de SUV-uri de mari dimensiuni construită pentru călătorii lungi, familii numeroase și utilizatori care își doresc un habitaclu apropiat ca flexibilitate de cel al unui monovolum. Noile modele sunt primele dezvoltate pe arhitectura Xiaomi Kunlun, o platformă concepută pornind de la spațiul interior, nu de la forma exterioară sau de la amplasarea convențională a componentelor mecanice.
- Platforma Xiaomi Kunlun pune spațiul interior înaintea designului exterior
- Șapte locuri reale și un habitaclu care poate deveni dormitor sau birou
- Materiale premium, șase ecrane și un sistem audio cu 25 de difuzoare
- Autonomie de până la 1.705 kilometri și baterii de maximum 76 kWh
- Xiaomi pune accentul pe baterie și protecția celor trei rânduri
- Precomenzile încep în China, fără detalii pentru Europa
Gama este deschisă de două versiuni cu sistem de autonomie extinsă. Xiaomi SkyNomad N90 Max este modelul de vârf, oferă șapte locuri și pornește în China de la 299.900 de yuani, echivalentul a aproximativ 36.000 de euro. SkyNomad N70 Max are cinci locuri, tracțiune integrală și un preț de precomandă de 259.900 de yuani, aproximativ 31.000 de euro. Valorile europene sunt orientative și nu includ eventualele taxe, costuri de import sau adaptări pentru alte piețe.
Platforma Xiaomi Kunlun pune spațiul interior înaintea designului exterior
Diferența majoră față de un SUV convențional vine din ordinea în care a fost proiectată mașina. În mod obișnuit, producătorii stabilesc mai întâi dimensiunile caroseriei, sistemul de propulsie și arhitectura șasiului, după care încearcă să utilizeze cât mai eficient spațiul rămas pentru pasageri și bagaje. Xiaomi susține că a inversat procesul, definind mai întâi forma și funcțiile habitaclului, apoi reorganizând componentele mecanice în jurul acestuia.
Pentru a elibera cât mai mult loc, platforma Kunlun folosește un sistem EREV integrat, module compacte pentru răcire și climatizare, o unitate electrică spate coaxială și o suspensie reproiectată. Compania a redus lungimea compartimentului frontal la 1.265 mm și a eliminat treapta întâlnită frecvent între al doilea și al treilea rând de scaune. Inclusiv bateria a fost regândită, modulul său de control fiind mutat astfel încât podeaua să poată fi coborâtă.
Rezultatul este o suprafață aproape complet plană, cu o pantă de numai 2,95 grade, care se întinde de la locurile din față până în portbagaj. Lungimea zonei plane se apropie de trei metri, iar suprafața maximă depășește 4,4 metri pătrați, ceea ce permite deplasarea mai ușoară prin interior și configurarea scaunelor fără obstacolele întâlnite de obicei într-un SUV cu trei rânduri.
Modelul N90 Max are o lungime de 5.285 mm, o lățime de 1.998 mm și un ampatament de 3.080 mm, fiind comparabil ca dimensiuni cu SUV-urile premium de mari dimensiuni. N70 Max este ceva mai compact, dar rămâne un automobil mare, cu o lungime de 4.960 mm și un ampatament de 2.950 mm. Caroseria pătrățoasă, plafonul aproape drept și partea din spate verticală nu sunt doar elemente estetice, ci soluții folosite pentru a păstra spațiu pentru cap și bagaje.
Șapte locuri reale și un habitaclu care poate deveni dormitor sau birou
În versiunea cu șapte locuri, Xiaomi promite suficient spațiu pentru ca toți pasagerii să călătorească împreună cu bagajele lor, portbagajul putând găzdui șapte valize de 20 de inci chiar și atunci când toate scaunele sunt ocupate. Prin rabatarea și glisarea rândurilor din spate, volumul de încărcare poate ajunge la 1.831 de litri, iar în configurația maximă ar încăpea, potrivit producătorului, până la 24 de valize de cabină.
Scaunele sunt montate pe șine care ajung la o lungime de 1.938 mm, cu o cursă de deplasare de până la 900 mm pentru rândurile al doilea și al treilea. În funcție de versiune și dotări, locurile din față se pot roti către pasagerii din spate, transformând habitaclul într-un lounge, în timp ce al doilea rând poate oferi până la 1,55 metri de spațiu pentru picioare.
În timpul opririlor, rândurile al doilea și al treilea pot forma un pat cu lungimea maximă de 2,3 metri. Există și configurații dedicate campingului, lucrului sau transportului obiectelor voluminoase, iar Xiaomi vorbește despre un sistem „7+N”, prin care utilizatorul nu este limitat la câteva moduri prestabilite. Un scaun poate rămâne în poziție normală pentru lucru, altul poate trece în poziția de gravitație zero, iar ultimul rând se poate transforma într-o zonă orientată către hayon.
Habitaclul include 34 de spații de depozitare, până la 12 porturi pentru accesorii și o consolă centrală glisantă, care integrează încărcare wireless de 50 W, două porturi USB-C și un frigider cu compresor de nouă litri. Acesta poate păstra până la zece doze de 330 ml în poziție verticală, o funcție gândită mai degrabă pentru călătoriile lungi decât pentru deplasările obișnuite prin oraș.
Materiale premium, șase ecrane și un sistem audio cu 25 de difuzoare
Xiaomi încearcă să poziționeze seria SkyNomad în zona premium și prin materialele folosite în interior. În cazul versiunii N90, aproximativ 95% dintre suprafețele atinse frecvent sunt acoperite cu materiale moi, pe o suprafață totală declarată de 32 de metri pătrați. Producătorul afirmă că materialele au certificare OEKO-TEX și respectă standarde potrivite inclusiv pentru contactul cu pielea copiilor mici.
Scaunele din față includ standard încălzire, ventilație și masaj în 16 puncte, iar până la patru locuri pot primi funcția de gravitație zero. Structura scaunelor folosește mai multe straturi de spumă și materiale cu densități diferite, soluție prin care Xiaomi încearcă să păstreze confortul pe distanțe lungi fără ca șezutul să devină excesiv de moale.
Partea digitală este construită în jurul platformei Snapdragon 8 Gen 3, alături de conectivitate 5G dual-SIM și Wi-Fi 7. În habitaclu pot exista șase ecrane conectate, între care conținutul poate fi transferat, un head-up display cu luminozitate declarată de 15.000 de niți și un panou de control de 6,9 inci pentru locurile din spate.
Sistemul audio folosește 25 de difuzoare, iar asistentul Xiaomi Hyper XiaoAi poate modifica printr-o singură comandă vocală poziția scaunelor, iluminarea și climatizarea. Sunt disponibile și puncte magnetice pentru accesorii, etichete NFC programabile și suporturi pentru camere de acțiune, telefoane sau dispozitive dedicate animalelor de companie.
Autonomie de până la 1.705 kilometri și baterii de maximum 76 kWh
Seria SkyNomad nu este formată din automobile complet electrice, ci folosește o arhitectură EREV, în care roțile sunt puse în mișcare în principal de motoarele electrice, iar motorul termic funcționează ca generator atunci când bateria se descarcă. Capacitatea acumulatorului variază între 52 și 76 kWh, valori apropiate de cele întâlnite la numeroase automobile electrice convenționale.
Conform standardului chinez CLTC, SkyNomad N70 Max poate parcurge până la 505 kilometri exclusiv electric, în timp ce N90 Max ajunge la 464 de kilometri. Aceste cifre trebuie privite cu prudență, deoarece procedura CLTC oferă de regulă rezultate mai optimiste decât testele europene WLTP și decât utilizarea reală pe autostradă.
Cu bateria încărcată și rezervorul plin, N90 Max ar putea ajunge la o autonomie combinată de 1.705 kilometri. Xiaomi indică un consum de 6,26 litri la 100 km atunci când bateria nu mai poate susține deplasarea electrică, iar sistemul de extindere a autonomiei ar necesita întreținere o dată la trei ani sau la 30.000 km, după prima revizie programată.
Versiunile cu tracțiune integrală folosesc două motoare electrice, care dezvoltă împreună până la 310 kW, echivalentul a aproximativ 422 CP. În ciuda lungimii de aproape 5,3 metri, N90 Max are o rază de viraj de 5,95 metri, ajutată de sistemul de direcție și de arhitectura șasiului. Suspensia include brațe duble în față, sistem multi-link în spate, arcuri pneumatice reglabile și amortizoare adaptive.
Xiaomi pune accentul pe baterie și protecția celor trei rânduri
Structura modelului N90 Max este realizată în proporție de 90,4% din oțel de înaltă rezistență și aluminiu. În punctele considerate critice este folosit oțel cu rezistență de până la 2.200 MPa, iar cușca de protecție se întinde între stâlpii A și C. Xiaomi declară că plafonul poate suporta o forță de strivire apropiată de 14 tone.
Modelul cu șapte locuri primește 12 airbaguri, inclusiv protecție dedicată pentru pasagerii din al treilea rând. Nouă senzori sunt utilizați pentru detectarea diferitelor tipuri de impact, iar dezvoltarea sistemelor de siguranță a inclus manechine care simulează ocupanți de dimensiuni diferite și copii așezați în rândurile din spate.
Bateria Xiaomi Armor Scale folosește 18 niveluri de protecție structurală și până la 16 straturi de protecție termică. Producătorul afirmă că acumulatorul a fost testat la lovituri în partea inferioară și la supraîncălzirea unei celule, fără propagarea incendiului sau producerea unei explozii. Compania spune că a format o echipă de peste 230 de specialiști în baterii și că participă direct la alegerea materialelor folosite în celule.
Portierele au mecanisme electrice, dar păstrează și sisteme mecanice de deschidere pentru situațiile în care alimentarea este întreruptă. Hayonul dispune de două mânere de urgență, astfel încât pasagerii din al treilea rând să poată ieși prin spatele mașinii. Xiaomi menționează inclusiv o capacitate de traversare a apei de până la 750 mm și menținerea temporară a flotabilității în cazul unei scufundări accidentale.
Precomenzile încep în China, fără detalii pentru Europa
Precomenzile pentru seria Xiaomi SkyNomad au fost anunțate pentru piața din China, unde o garanție de 1.000 de yuani oferă acces prioritar la programarea producției. Clienții care confirmă comanda primesc și o masă interioară cu două suporturi pentru pahare, accesoriu evaluat la 999 de yuani.
Xiaomi nu a comunicat deocamdată un calendar pentru lansarea internațională și nici nu a confirmat dacă SkyNomad va ajunge oficial în Europa. Omologarea, infrastructura de service, compatibilitatea software și preferințele locale pot influența decisiv o eventuală extindere, mai ales în cazul unui SUV cu autonomie extinsă, categorie mai populară în China decât pe piața europeană.
Noua familie arată însă direcția în care Xiaomi vrea să-și dezvolte divizia auto. După modele concentrate asupra performanței și tehnologiei, compania intră într-o zonă dominată de automobile mari, confortabile și foarte configurabile, în care spațiul, autonomia și ecosistemul digital pot conta mai mult decât accelerația.
Platforma Kunlun este elementul central al acestei strategii. În loc să ofere doar un SUV mai mare, Xiaomi încearcă să combine spațiul unui MPV, autonomia unui automobil hibrid și experiența digitală a unui dispozitiv inteligent. Rămâne de văzut dacă această formulă va trece dincolo de piața chineză și dacă prețurile atractive de la lansare vor putea fi păstrate într-o eventuală versiune europeană.