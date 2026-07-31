Xiaomi intră pe zona SUV-urilor electrice premium cu seria SkyNomad, inclusiv în varianta cu 7 locuri. Folosește platforma Xiaomi Kunlun

Platforma Xiaomi Kunlun pune spațiul interior înaintea designului exterior

Diferența majoră față de un SUV convențional vine din ordinea în care a fost proiectată mașina. În mod obișnuit, producătorii stabilesc mai întâi dimensiunile caroseriei, sistemul de propulsie și arhitectura șasiului, după care încearcă să utilizeze cât mai eficient spațiul rămas pentru pasageri și bagaje. Xiaomi susține că a inversat procesul, definind mai întâi forma și funcțiile habitaclului, apoi reorganizând componentele mecanice în jurul acestuia.

Pentru a elibera cât mai mult loc, platforma Kunlun folosește un sistem EREV integrat, module compacte pentru răcire și climatizare, o unitate electrică spate coaxială și o suspensie reproiectată. Compania a redus lungimea compartimentului frontal la 1.265 mm și a eliminat treapta întâlnită frecvent între al doilea și al treilea rând de scaune. Inclusiv bateria a fost regândită, modulul său de control fiind mutat astfel încât podeaua să poată fi coborâtă.

Rezultatul este o suprafață aproape complet plană, cu o pantă de numai 2,95 grade, care se întinde de la locurile din față până în portbagaj. Lungimea zonei plane se apropie de trei metri, iar suprafața maximă depășește 4,4 metri pătrați, ceea ce permite deplasarea mai ușoară prin interior și configurarea scaunelor fără obstacolele întâlnite de obicei într-un SUV cu trei rânduri.

Modelul N90 Max are o lungime de 5.285 mm, o lățime de 1.998 mm și un ampatament de 3.080 mm, fiind comparabil ca dimensiuni cu SUV-urile premium de mari dimensiuni. N70 Max este ceva mai compact, dar rămâne un automobil mare, cu o lungime de 4.960 mm și un ampatament de 2.950 mm. Caroseria pătrățoasă, plafonul aproape drept și partea din spate verticală nu sunt doar elemente estetice, ci soluții folosite pentru a păstra spațiu pentru cap și bagaje.

Șapte locuri reale și un habitaclu care poate deveni dormitor sau birou

În versiunea cu șapte locuri, Xiaomi promite suficient spațiu pentru ca toți pasagerii să călătorească împreună cu bagajele lor, portbagajul putând găzdui șapte valize de 20 de inci chiar și atunci când toate scaunele sunt ocupate. Prin rabatarea și glisarea rândurilor din spate, volumul de încărcare poate ajunge la 1.831 de litri, iar în configurația maximă ar încăpea, potrivit producătorului, până la 24 de valize de cabină.

Scaunele sunt montate pe șine care ajung la o lungime de 1.938 mm, cu o cursă de deplasare de până la 900 mm pentru rândurile al doilea și al treilea. În funcție de versiune și dotări, locurile din față se pot roti către pasagerii din spate, transformând habitaclul într-un lounge, în timp ce al doilea rând poate oferi până la 1,55 metri de spațiu pentru picioare.

În timpul opririlor, rândurile al doilea și al treilea pot forma un pat cu lungimea maximă de 2,3 metri. Există și configurații dedicate campingului, lucrului sau transportului obiectelor voluminoase, iar Xiaomi vorbește despre un sistem „7+N”, prin care utilizatorul nu este limitat la câteva moduri prestabilite. Un scaun poate rămâne în poziție normală pentru lucru, altul poate trece în poziția de gravitație zero, iar ultimul rând se poate transforma într-o zonă orientată către hayon.