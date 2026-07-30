WhatsApp Web primește funcția pe care mulți o așteptau. Apeluri direct din browser

WhatsApp Web devine aproape o aplicație completă

Până acum, versiunea web era folosită în principal pentru mesaje, fotografii, documente și conversații purtate mai ușor de la tastatură. Pentru apeluri, utilizatorii erau nevoiți să ia telefonul sau să instaleze aplicația WhatsApp Desktop.

Noua funcție elimină această limitare. Browserul primește un tab dedicat apelurilor, unde pot fi consultate conversațiile recente, iar utilizatorii vor avea acces și la opțiuni precum partajarea ecranului și reacțiile în timpul discuțiilor.

Schimbarea este utilă mai ales pe calculatoarele pe care nu pot fi instalate aplicații. Poate fi vorba despre laptopul de la serviciu, un Chromebook, un computer comun sau un dispozitiv pe care utilizatorul nu are drepturi de administrator.

De altfel, apelurile din browser erau pregătite de ceva timp. Am scris anterior despre testele prin care WhatsApp pregătea introducerea apelurilor audio și video în versiunea web, iar funcția ajunge acum în forma finală la utilizatori.

Pentru cei care lucrează mult la calculator, diferența este importantă. Pot răspunde la un apel fără să mai caute telefonul, pot continua să consulte documente și pot comuta mai ușor între conversațiile scrise și cele video.

Rămâne însă valabilă aceeași regulă de securitate: WhatsApp Web nu ar trebui lăsat conectat pe un calculator străin sau folosit în grabă fără verificarea sesiunilor active. Escrocii folosesc uneori coduri QR false pentru a convinge victimele să conecteze fără să știe un dispozitiv controlat de atacator. Am explicat într-un alt material cum pot fi compromise conturile WhatsApp prin funcția „Dispozitive conectate”.

Dacă folosești versiunea web pe un calculator care nu îți aparține, verifică la final lista dispozitivelor conectate și închide sesiunea. Criptarea protejează conținutul apelurilor în timpul transmiterii, dar nu te ajută dacă altcineva are acces direct la contul rămas deschis.