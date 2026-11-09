Volkswagen pregătește un rival electric pentru Tesla Model 3. Tehnologia din China ar putea ajunge și pe mașinile europene
Volkswagen a devenit unul dintre cei mai importanți producători auto ai lumii construind automobile pentru un public larg, de la legendarul Beetle până la Golf și Passat. În ultimii ani, tranziția către mobilitatea electrică a adus însă provocări tehnologice și financiare importante, iar constructorul german este obligat să regândească inclusiv modul în care dezvoltă software-ul și arhitectura electronică a viitoarelor sale modele.
Un exemplu relevant este noul Volkswagen ID. AURA L5, un sedan electric de familie dezvoltat împreună cu specialiști chinezi și prezentat în cadrul China International Import Expo 2026. Dincolo de design și spațiul interior, automobilul atrage atenția prin tehnologiile digitale pe care le introduce, deoarece unele dintre acestea ar putea fi utilizate ulterior și pe modelele Volkswagen vândute în Europa.
ID. AURA L5 încearcă să combine designul atractiv cu utilitatea unei mașini de familie
Noul ID. AURA L5 a fost proiectat de echipe chineze și germane și urmează să fie produs prin parteneriatul FAW-Volkswagen. Modelul este un automobil electric de dimensiuni medii, apropiat ca filozofie de Tesla Model 3, Toyota Camry sau Honda Accord, dar cu o caroserie fastback care încearcă să combine eleganța unui sedan cu utilitatea unui hatchback.
Proporțiile includ console scurte și un ampatament generos, iar Volkswagen promovează un raport de utilizare a spațiului de 84,4%. Această valoare reprezintă un indicator intern privind eficiența organizării habitaclului și nu trebuie confundată cu un procent de eficiență energetică sau cu un standard universal de măsurare a spațiului interior.
Un element practic este hayonul electric care se deschide la peste 70 de grade și oferă o deschidere de peste un metru lățime. Soluția facilitează încărcarea obiectelor voluminoase și poate reprezenta un avantaj față de sedanurile tradiționale cu portbagaj separat. Portierele fără rame și mânerele parțial ascunse completează aspectul modern al caroseriei.
Unele configurații vor utiliza senzori LiDAR și tehnologii avansate de asistență la condus, susținute de sistemul Hyper Sense 8. Presa auto a indicat pentru versiunea de producție posibilitatea utilizării unui motor electric de aproximativ 155 kW, echivalentul a 208 CP, dar specificațiile complete privind bateria, autonomia și prețul nu au fost încă anunțate oficial.
Software-ul dezvoltat în China ar putea ajunge pe majoritatea modelelor Volkswagen din Europa
Cea mai interesantă parte a proiectului nu se află neapărat sub capotă, ci în arhitectura electronică. Volkswagen dezvoltă în China ecosistemul VEGA, care reunește platforme auto, sisteme de asistență la condus și arhitectura electronică CEA, concepută pentru a simplifica dezvoltarea software-ului și pentru a permite actualizări continue.
Potrivit constructorului, CEA a fost integrată deja în cinci modele noi dezvoltate prin trei parteneriate industriale din China. Volkswagen utilizează și instrumente de dezvoltare bazate pe inteligență artificială, inclusiv sistemul C-Brain, pentru a accelera proiectarea și validarea funcțiilor digitale.
O informație cu implicații majore pentru Europa a apărut în publicația Autocar, care relatează că Volkswagen analizează utilizarea arhitecturii electronice dezvoltate în China pe până la 75% dintre modelele sale europene principale. Nu este vorba despre o decizie definitivă, ci despre o posibilitate evaluată în cadrul strategiei de reducere a costurilor.
Pentru România, o asemenea schimbare ar putea avea consecințe asupra viitoarelor generații Volkswagen, Skoda și Cupra, mărci cu o prezență importantă pe piața locală. O arhitectură software comună ar putea reduce costurile de dezvoltare, accelera introducerea de funcții noi și simplifica actualizările, însă succesul depinde și de adaptarea tehnologiilor la standardele europene de siguranță și protecție a datelor.
Volkswagen colaborează în paralel cu Rivian pentru dezvoltarea unor tehnologii electronice și software, ceea ce demonstrează că grupul nu mai încearcă să rezolve toate provocările exclusiv prin resurse interne. Strategia actuală presupune utilizarea mai multor parteneriate tehnologice, adaptate piețelor și modelelor viitoare.
ID. AURA L5 ar putea deveni astfel mai important decât sugerează poziționarea sa comercială. Dacă arhitectura sa digitală va demonstra costuri reduse și performanțe competitive, un automobil dezvoltat pentru China ar putea influența direct următoarele generații de mașini europene.
Volkswagen se află într-un moment în care tradiția inginerească germană trebuie completată de rapiditatea dezvoltării tehnologice din China. Iar noul sedan electric arată că această colaborare începe să producă rezultate vizibile, chiar dacă disponibilitatea sa în Europa nu este confirmată.