Volkswagen pregătește un rival electric pentru Tesla Model 3. Tehnologia din China ar putea ajunge și pe mașinile europene

ID. AURA L5 încearcă să combine designul atractiv cu utilitatea unei mașini de familie

Noul ID. AURA L5 a fost proiectat de echipe chineze și germane și urmează să fie produs prin parteneriatul FAW-Volkswagen. Modelul este un automobil electric de dimensiuni medii, apropiat ca filozofie de Tesla Model 3, Toyota Camry sau Honda Accord, dar cu o caroserie fastback care încearcă să combine eleganța unui sedan cu utilitatea unui hatchback.

Proporțiile includ console scurte și un ampatament generos, iar Volkswagen promovează un raport de utilizare a spațiului de 84,4%. Această valoare reprezintă un indicator intern privind eficiența organizării habitaclului și nu trebuie confundată cu un procent de eficiență energetică sau cu un standard universal de măsurare a spațiului interior.

Un element practic este hayonul electric care se deschide la peste 70 de grade și oferă o deschidere de peste un metru lățime. Soluția facilitează încărcarea obiectelor voluminoase și poate reprezenta un avantaj față de sedanurile tradiționale cu portbagaj separat. Portierele fără rame și mânerele parțial ascunse completează aspectul modern al caroseriei.

Unele configurații vor utiliza senzori LiDAR și tehnologii avansate de asistență la condus, susținute de sistemul Hyper Sense 8. Presa auto a indicat pentru versiunea de producție posibilitatea utilizării unui motor electric de aproximativ 155 kW, echivalentul a 208 CP, dar specificațiile complete privind bateria, autonomia și prețul nu au fost încă anunțate oficial.

Software-ul dezvoltat în China ar putea ajunge pe majoritatea modelelor Volkswagen din Europa

Cea mai interesantă parte a proiectului nu se află neapărat sub capotă, ci în arhitectura electronică. Volkswagen dezvoltă în China ecosistemul VEGA, care reunește platforme auto, sisteme de asistență la condus și arhitectura electronică CEA, concepută pentru a simplifica dezvoltarea software-ului și pentru a permite actualizări continue.

Potrivit constructorului, CEA a fost integrată deja în cinci modele noi dezvoltate prin trei parteneriate industriale din China. Volkswagen utilizează și instrumente de dezvoltare bazate pe inteligență artificială, inclusiv sistemul C-Brain, pentru a accelera proiectarea și validarea funcțiilor digitale.

O informație cu implicații majore pentru Europa a apărut în publicația Autocar, care relatează că Volkswagen analizează utilizarea arhitecturii electronice dezvoltate în China pe până la 75% dintre modelele sale europene principale. Nu este vorba despre o decizie definitivă, ci despre o posibilitate evaluată în cadrul strategiei de reducere a costurilor.