Valuri de trei metri la Neptun și interdicții pe litoral. Turiștii nu au voie să intre în mare în aceste stațiuni. A fost arborat steagul roșu

„Marea este agitată, cu valuri înalte și curenți puternici, care pot pune viața în pericol chiar și pentru înotătorii experimentați. Vă rugăm: Nu intrați în apă, respectați indicațiile salvamarilor şi supravegheați permanent copiii și nu îi lăsați în apropierea apei. Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Așteptați arborarea unui steag care permite îmbăierea”, au transmis salvamarii.

Valurile depășesc trei metri la Neptun

Situația este dificilă și în stațiunea Neptun, unde valurile ajung la peste trei metri. Din cauza condițiilor de pe mare, intervențiile de salvare sunt extrem de complicate, iar în anumite situații nici skijet-urile nu pot fi folosite în siguranță.

Salvamarii îi îndeamnă pe turiști să respecte toate avertismentele și să nu intre în apă până la schimbarea condițiilor. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să își supravegheze permanent copiii și să nu îi lase să se apropie de mal atunci când este arborat steagul roșu.

Vreme rece în plin sezon estival

Pe întreg litoralul, vremea este neobișnuit de rece pentru această perioadă. La malul mării s-au înregistrat aproximativ 17 grade Celsius, iar temperatura apei a coborât până la 19 grade, pe fondul fenomenului de upwelling, care aduce la suprafață apă rece din adâncime.

Fenomenul nu s-a resimțit doar în Eforie. În Mamaia, apa mării a ajuns marți la doar 13 grade Celsius, iar miercuri temperatura a urcat la aproximativ 19 grade.

Și turiștii aflați în alte stațiuni au semnalat schimbarea bruscă a vremii. Pe rețelele de socializare, un turist aflat în Olimp a scris: „Ieri a plouat, azi este înnorat și rece ca gheața”. Alți utilizatori au confirmat că apa este foarte rece și în Costinești, în timp ce persoane aflate în Năvodari au reclamat că marea este plină de alge și are un miros neplăcut.

Condițiile meteo au ținut plajele aproape goale. Cerul a rămas acoperit de nori în mare parte a zilei, iar puțini turiști s-au încumetat să se apropie de apă.

Meteorologii estimează că temperaturile maxime nu vor depăși 25 de grade în următoarele zile, însă vremea se va încălzi treptat spre sfârșitul săptămânii. Pentru duminică sunt prognozate aproximativ 28 de grade și condiții mai bune pentru plajă, însă până atunci turiștii sunt sfătuiți să respecte indicațiile salvamarilor și să evite intrarea în mare în toate zonele unde este arborat steagul roșu.