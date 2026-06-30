Următoarea consolă PlayStation ar putea ieși din sufragerie. Sony pregătește o experiență complet nouă pentru gaming

Sony pregătește un PlayStation care poate fi folosit oriunde, nu doar acasă

În răspunsurile oferite investitorilor, Sony a transmis că următoarea platformă PlayStation nu va încerca doar să concureze direct cu PC-urile de gaming, ci să ofere o experiență proprie, adaptată noilor moduri în care oamenii se joacă.

Compania a remarcat că tot mai mulți jucători folosesc monitoare personale în locul televizoarelor clasice și că această schimbare modifică modul în care este percepută consola. De aceea, Sony spune că vrea să extindă situațiile în care poate fi folosit un PlayStation, astfel încât experiența să fie accesibilă „dincolo de sufragerie”, informează The Verge.

Deși compania nu a confirmat oficial un nou dispozitiv portabil, declarația a alimentat zvonurile existente. În prezent, utilizatorii pot juca titluri PlayStation în deplasare prin funcții precum Remote Play sau prin PlayStation Portal, însă acesta este mai degrabă un accesoriu pentru streaming decât o consolă portabilă independentă.

Un raport publicat anterior de Bloomberg susținea că Sony lucrează la un nou dispozitiv portabil capabil să ruleze jocuri PlayStation. În plus, compania a introdus un mod Power Saver pentru anumite jocuri PS5, o funcție care ar putea avea sens pe un viitor hardware portabil.

Toate aceste elemente au alimentat speculațiile că următoarea generație PlayStation ar putea include o componentă mobilă mult mai importantă decât în trecut.

Următorul PlayStation ar putea fi mai scump, dar Sony promite valoare pentru utilizatori

Pe lângă ideea unui ecosistem mai flexibil, Sony a discutat și despre prețurile viitoarelor produse. Compania a precizat că nu intenționează să vândă hardware cu pierderi mari, ceea ce sugerează că următoarea generație ar putea avea un preț ridicat.

Declarația vine într-o perioadă în care consolele și dispozitivele de gaming au devenit tot mai scumpe. Modelul PlayStation 5 Pro a ajuns la un preț de aproximativ 899,99 dolari, iar piața include deja dispozitive premium care depășesc pragul de 1.000 de dolari.