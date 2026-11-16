Mai multă muncă, o uzură mai accentuată: Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) solicită echipamente IT mai rezistente

Potrivit datelor prezentate de ASUS, 22% dintre IMM-uri se confruntă frecvent sau foarte frecvent cu situații în care dispozitivele sunt scăpate, lovite ori manipulate necorespunzător. În același timp, 25% dintre companii raportează întreruperi periodice ale activității provocate de defecțiuni hardware, iar 76% dintre liderii IMM-urilor consideră că echipamentele profesionale ar trebui să aibă o durată de viață mai mare decât cele destinate utilizării personale.

Laptopurile de serviciu sunt folosite tot mai intens, iar defecțiunile afectează productivitatea

Schimbarea modului de lucru din ultimii ani a transformat laptopul într-un instrument indispensabil pentru numeroase afaceri. Antreprenorii și angajații își desfășoară activitatea din cafenele, spații de coworking, trenuri, aeroporturi sau direct de la sediile clienților. Această mobilitate presupune transportarea frecventă a echipamentelor și expunerea lor la condiții diferite de cele dintr-un birou tradițional.

Utilizarea intensivă crește riscul de deteriorare, în special în cazul dispozitivelor care sunt mutate constant dintr-un loc în altul. Accidentele aparent minore, precum vărsarea lichidelor pe tastatură, lovirea laptopului în timpul transportului sau căderile accidentale, pot provoca defecțiuni costisitoare. Pentru o companie mică, în care fiecare angajat îndeplinește adesea mai multe responsabilități, indisponibilitatea unui singur calculator poate perturba activitatea întregii echipe.

Datele ASUS evidențiază faptul că un sfert dintre IMM-urile analizate se confruntă cu întreruperi periodice cauzate de probleme hardware. Consecințele pot depăși costul reparației propriu-zise, deoarece timpul pierdut înseamnă întârzieri în finalizarea proiectelor, dificultăți în comunicarea cu partenerii și, în anumite situații, venituri ratate.

Problema echipamentelor IT apare și în alte analize ale producătorului. Un raport ASUS despre adoptarea inteligenței artificiale în IMM-uri, prezentat anterior de Playtech, arată că infrastructura hardware poate deveni un obstacol pentru companiile care încearcă să își modernizeze activitatea. Investițiile în software și automatizare își pierd o parte din eficiență atunci când dispozitivele utilizate nu funcționează corespunzător.

Trei din patru lideri de IMM-uri vor calculatoare profesionale mai rezistente

Una dintre concluziile importante ale cercetării este diferența dintre așteptările utilizatorilor față de dispozitivele personale și cele profesionale. Conform comunicatului, 76% dintre liderii IMM-urilor consideră că laptopurile și calculatoarele destinate muncii ar trebui să reziste mai mult decât cele utilizate acasă.

Această așteptare reflectă atât intensitatea folosirii echipamentelor, cât și impactul financiar al defecțiunilor. Un laptop personal defect poate reprezenta un inconvenient pentru proprietar, însă un dispozitiv profesional nefuncțional poate întrerupe activități esențiale. Din acest motiv, criteriile de achiziție pentru companii nu ar trebui să se limiteze la performanța procesorului, capacitatea memoriei sau prețul inițial.

ASUS susține că rezistența trebuie integrată încă din etapa de proiectare a dispozitivelor. Compania promovează în acest context seria ExpertBook P, care include laptopuri business cu șasiuri ranforsate, tastaturi rezistente la stropire și componente supuse unor teste de durabilitate. Producătorul menționează și autonomia extinsă a bateriei, alături de instrumentele integrate pentru diagnosticarea problemelor hardware.

Totuși, rezistența la uzură nu înseamnă că dispozitivele sunt complet protejate împotriva accidentelor. Nivelul real de durabilitate depinde de model, de condițiile de utilizare și de tipurile de teste efectuate. Pentru companii, verificarea specificațiilor și a condițiilor de garanție rămâne importantă înaintea unei investiții.

ASUS mizează pe laptopuri cu AI și durabilitate sporită pentru companii

În răspuns la aceste provocări, ASUS promovează o nouă generație de PC-uri profesionale care combină rezistența fizică și funcțiile bazate pe inteligență artificială. Seria ExpertBook P este prezentată drept o soluție pentru antreprenorii care au nevoie de dispozitive portabile, capabile să funcționeze în condiții de utilizare intensă și să reducă riscul întreruperilor neplanificate.

Pe lângă construcția fizică, producătorul pune accent pe instrumentele software destinate administrării și diagnosticării dispozitivelor. Acestea pot ajuta la identificarea unor probleme tehnice și la simplificarea operațiunilor de întreținere. ASUS susține că asemenea funcții, combinate cu o utilizare responsabilă, pot contribui la prelungirea duratei de viață a echipamentelor și la diminuarea costurilor de mentenanță.

Durabilitatea nu este însă singura provocare pentru firmele mici. O altă cercetare ASUS, analizată de Playtech, arată că aproape jumătate dintre IMM-uri întâmpină dificultăți în actualizarea și întreținerea sistemelor IT. În plus, riscurile de securitate cibernetică pentru IMM-uri reprezintă o altă problemă importantă, mai ales în organizațiile care nu dispun de personal IT dedicat.

Datele prezentate de ASUS sugerează că investițiile în echipamente profesionale trebuie evaluate din perspectiva costurilor pe termen lung, nu doar a prețului de achiziție. Un calculator mai rezistent, care necesită mai puține intervenții și poate fi utilizat pentru o perioadă mai mare, ar putea reduce cheltuielile unei companii. Beneficiile concrete depind însă de fiabilitatea fiecărui model și de modul în care este folosit.

Pentru IMM-uri, mesajul este că performanța unui dispozitiv nu mai poate fi separată de durabilitatea sa. Într-un mediu în care angajații lucrează din tot mai multe locuri, iar activitatea depinde permanent de tehnologie, un laptop care funcționează fără întreruperi poate deveni la fel de important precum viteza cu care execută sarcinile zilnice.