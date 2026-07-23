Unde vor învăța din toamnă elevii cu media 10 la Evaluarea Națională. Ce licee au ales cei mai buni candidați din țară
Cei opt absolvenți de gimnaziu care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026 și-au aflat liceele la care vor începe cursurile din această toamnă. Rezultatele repartizării computerizate au fost publicate pe platforma oficială admitere.edu.ro, iar opțiunile acestora arată o preferință clară pentru colegiile naționale de prestigiu și pentru profilurile din domeniul real.
Repartizarea a confirmat, încă o dată, că elevii cu cele mai bune rezultate aleg, în majoritate, licee cu tradiție, cunoscute pentru performanțele obținute la examenele naționale, olimpiade și admiterea la universități din țară și din străinătate.
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, prima opțiune pentru trei elevi de nota 10
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București este unitatea de învățământ care a atras cei mai mulți candidați cu media maximă la admitere. Trei dintre cei opt elevi care au încheiat Evaluarea Națională cu media 10 au fost repartizați aici.
Doi dintre aceștia vor studia la specializarea Matematică-Informatică, în timp ce al treilea a optat pentru Științe ale Naturii. Ei provin de la Școala Gimnazială „I.G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” și Colegiul German „Goethe”, toate din București.
Un alt elev din Capitală, care a obținut media maximă, a fost repartizat la Colegiul Național „Grigore Moisil”, unde va urma tot profilul Matematică-Informatică. Acesta este absolvent al Școlii Gimnaziale nr. 142.
Elevii din țară au ales să își continue studiile aproape de casă
Jumătate dintre absolvenții care au obținut media 10 nu au ales să se mute în alte orașe, preferând să își continue studiile în județele din care provin.
Elevul din Gorj, absolvent al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, va învăța la Colegiul Național „Spiru Haret”, la specializarea Matematică-Informatică.
În Iași, un alt candidat cu media maximă a fost repartizat la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, unde a urmat și ciclul gimnazial, alegând același profil de Matematică-Informatică.
Elevul din Mureș își va continua studiile la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, la Științe ale Naturii, iar candidatul din Prahova a fost admis la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești, la profilul Matematică-Informatică.
Profilul Matematică-Informatică rămâne favorit
Rezultatele repartizării arată că specializările din domeniul real continuă să fie cele mai căutate de elevii cu rezultate de excepție. Șase dintre cei opt candidați care au obținut media 10 au ales profilul Matematică-Informatică, în timp ce doar doi au optat pentru Științe ale Naturii.
Tendința se menține și în acest an, în condițiile în care profilul Matematică-Informatică este considerat unul dintre cele mai ofertante, oferind absolvenților posibilitatea de a urma ulterior facultăți din domenii precum informatică, inginerie, matematică, economie sau medicină.
Repartizarea computerizată, un moment important pentru absolvenții de gimnaziu
Publicarea rezultatelor repartizării computerizate marchează una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor care au încheiat clasa a VIII-a. În funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișa de înscriere, fiecare candidat a fost repartizat automat la unul dintre liceele dorite.
Elevii și părinții pot verifica rezultatul accesând platforma oficială admitere.edu.ro și introducând codul individual primit la Evaluarea Națională. În perioada următoare, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.
Cele opt medii de 10 obținute la Evaluarea Națională din acest an reprezintă cele mai bune rezultate înregistrate la examen și confirmă nivelul ridicat de pregătire al acestor absolvenți, care își vor continua studiile în unele dintre cele mai apreciate colegii naționale din România.