Unde vor învăța din toamnă elevii cu media 10 la Evaluarea Națională. Ce licee au ales cei mai buni candidați din țară

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, prima opțiune pentru trei elevi de nota 10

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București este unitatea de învățământ care a atras cei mai mulți candidați cu media maximă la admitere. Trei dintre cei opt elevi care au încheiat Evaluarea Națională cu media 10 au fost repartizați aici.

Doi dintre aceștia vor studia la specializarea Matematică-Informatică, în timp ce al treilea a optat pentru Științe ale Naturii. Ei provin de la Școala Gimnazială „I.G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” și Colegiul German „Goethe”, toate din București.

Un alt elev din Capitală, care a obținut media maximă, a fost repartizat la Colegiul Național „Grigore Moisil”, unde va urma tot profilul Matematică-Informatică. Acesta este absolvent al Școlii Gimnaziale nr. 142.

Elevii din țară au ales să își continue studiile aproape de casă

Jumătate dintre absolvenții care au obținut media 10 nu au ales să se mute în alte orașe, preferând să își continue studiile în județele din care provin.

Elevul din Gorj, absolvent al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, va învăța la Colegiul Național „Spiru Haret”, la specializarea Matematică-Informatică.

În Iași, un alt candidat cu media maximă a fost repartizat la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, unde a urmat și ciclul gimnazial, alegând același profil de Matematică-Informatică.

Elevul din Mureș își va continua studiile la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, la Științe ale Naturii, iar candidatul din Prahova a fost admis la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești, la profilul Matematică-Informatică.