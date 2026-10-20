Potrivit unei investigații publicate de Gizmodo pe 19 octombrie 2026, pe baza unor informații Reuters și a unui raport al companiei de securitate NorForge, un atacator vorbitor de chineză a utilizat platforma open-source Cairn pentru a coordona o campanie împotriva a peste 1.200 de site-uri. Aproximativ 10% dintre tentative ar fi avut succes, printre organizațiile vizate aflându-se inclusiv companii precum Deere, SharkNinja și Cummins.

Un singur atacator a coordonat peste 1.200 de tentative de compromitere a site-urilor

Campania a început pe 25 septembrie 2026 și a vizat în principal platforme de comerț electronic și infrastructuri online ale unor companii din Statele Unite, Canada, Australia și Japonia.

Potrivit cercetătorilor NorForge, atacatorul a folosit agenți AI pentru a automatiza aproape toate etapele operațiunii, de la identificarea țintelor până la exploatarea vulnerabilităților.

Investigația a fost realizată de Snorre Fagerland, cercetător principal în securitate la NorForge, care a descoperit activitatea hackerului în timp ce analiza instanțe expuse public ale platformei Cairn.

În total, au fost identificate peste 1.200 de site-uri vizate, dintre care mai mult de 100 ar fi fost compromise cu succes. Cercetătorii estimează o rată de reușită de aproximativ 10%.

Printre companiile ale căror site-uri au fost afectate sau vizate se numără Deere, producătorul american de utilaje agricole cunoscut prin marca John Deere, SharkNinja, specializat în electrocasnice, și Cummins, producător de motoare și echipamente industriale.

Totuși, prezența acestor nume în raport nu înseamnă automat că infrastructura lor centrală sau datele tuturor clienților au fost compromise.

SharkNinja a confirmat că incidentul a afectat un site de asistență, precizând că problema a fost izolată. Deere a transmis că nu au fost accesate date sensibile, în timp ce Cummins a anunțat că investighează un posibil incident care implică site-ul unui furnizor extern.

Cazul vine după alte investigații care au demonstrat că agenții AI pot desfășura aproape autonom atacuri cibernetice. În iulie 2026, cercetătorii Sysdig au documentat un incident în care un agent AI ar fi coordonat etapele unei operațiuni ransomware, de la compromiterea inițială până la extorcare.

Diferența este că noul caz arată cum astfel de capacități pot fi folosite simultan împotriva unui număr foarte mare de ținte, cu o intervenție umană minimă.

Hackerul a folosit instrucțiuni extrem de simple, iar AI-ul a făcut aproape toată munca

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale investigației este nivelul redus de complexitate al instrucțiunilor transmise de atacator.

Potrivit NorForge, unele comenzi aveau mai puțin de 100 de caractere chinezești. În anumite situații, hackerul se limita la solicitări foarte simple, precum identificarea datelor cardurilor bancare sau a informațiilor despre criptomonede.

Agenții AI erau responsabili ulterior de identificarea sistemelor vulnerabile, analizarea infrastructurii și încercarea de a obține acces neautorizat.

Într-unul dintre cazurile observate de cercetători, un agent a analizat înregistrări digitale pentru a identifica un panou de administrare accesibil publicului. Ulterior, a pregătit o metodă de exploatare a unei vulnerabilități care a determinat serverul să execute comenzi malițioase.

Aceste operațiuni, care în mod tradițional ar fi necesitat intervenția repetată a unui specialist, au fost desfășurate în mare parte automat.

Cercetătorii au estimat că o compromitere reușită necesita, în medie, aproximativ 23 de ore de activitate autonomă.

Asta nu înseamnă că toate atacurile au fost rapide sau că fiecare încercare a avut succes. Dimpotrivă, majoritatea țintelor nu au fost compromise, însă capacitatea AI-ului de a continua operațiunile timp de ore întregi a permis atacatorului să încerce un număr foarte mare de sisteme.

Fenomenul confirmă avertismentele formulate anterior de experții Microsoft, care au explicat că inteligența artificială îi ajută pe hackeri să lanseze atacuri mai rapid, automatizând activități repetitive precum colectarea informațiilor, identificarea vulnerabilităților și analiza rezultatelor.

În loc să execute manual fiecare comandă, atacatorul poate stabili un obiectiv general și poate lăsa agenții AI să coordoneze numeroase operațiuni.

Cairn, platforma open-source care a coordonat atacurile informatice

Elementul central al campaniei a fost Cairn, un instrument open-source conceput pentru coordonarea mai multor agenți de inteligență artificială.

Platforma permite atribuirea unor sarcini diferite către agenți AI, păstrarea informațiilor despre activitățile desfășurate și continuarea unor procese complexe pe perioade îndelungate.

În cazul investigat de NorForge, Cairn a funcționat ca un sistem de coordonare pentru agenți bazați în principal pe modele precum DeepSeek și instrumentele Anthropic Claude Code.

Este important de precizat că platforma nu reprezintă în sine un program malițios. Instrumentele de coordonare a agenților AI pot avea aplicații legitime, inclusiv în dezvoltarea software, cercetare și automatizarea unor activități profesionale.

Problema apare atunci când aceste capacități sunt utilizate pentru accesarea neautorizată a unor sisteme informatice.

Creatorul Cairn, cunoscut pe X sub numele de utilizator @le1xia0, a declarat că aplicația reprezintă o arhitectură inovatoare pentru sisteme multi-agent și că nu a fost proiectată pentru atacuri cibernetice.

Acesta a subliniat că folosirea platformei pentru activități informatice dăunătoare nu reflectă intenția dezvoltatorilor.

Un aspect ironic al investigației este că mai mulți atacatori care foloseau Cairn și-au lăsat interfețele de administrare expuse pe internet. Tocmai aceste greșeli de configurare le-au permis cercetătorilor să urmărească activitatea agenților, inclusiv schimburile de instrucțiuni și răspunsuri dintre utilizatori și modelele AI.

Atacurile au costat aproximativ 5.000 de dolari, echivalentul a 50 de dolari pentru fiecare site compromis

Poate cea mai îngrijorătoare concluzie a raportului NorForge este eficiența economică a campaniei.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, operațiunea a consumat aproximativ 5.000 de dolari în servicii AI, în principal pentru procesarea solicitărilor transmise modelelor utilizate.

Raportând această sumă la cele peste 100 de site-uri compromise, costul mediu rezultat este de aproximativ 50 de dolari pentru fiecare breșă reușită.

Suma este o estimare a costurilor de utilizare a modelelor AI, nu o evaluare completă a tuturor resurselor folosite de atacator. Ea nu include neapărat infrastructura suplimentară, timpul investit sau alte cheltuieli asociate operațiunii.

Chiar și cu această limitare, cifrele arată cât de accesibilă poate deveni automatizarea unor atacuri complexe.

În trecut, compromiterea unui număr mare de site-uri presupunea fie dezvoltarea unor instrumente specializate, fie colaborarea dintre mai mulți atacatori cu abilități diferite.

Agenții AI pot reduce acum o parte dintre aceste bariere, executând automat sarcini care necesitau experiență tehnică și supraveghere constantă.

Riscul nu este doar creșterea numărului de atacuri, ci și posibilitatea ca persoane cu pregătire limitată să folosească instrumente avansate pentru a produce prejudicii semnificative.

Experții avertizează că AI-ul transformă fundamental criminalitatea cibernetică

Cazul documentat de NorForge nu este primul în care modele de inteligență artificială sunt utilizate pentru desfășurarea unor atacuri informatice.

Recent, cercetătorii CrowdStrike au identificat o campanie împotriva unor instituții financiare din Coreea de Sud, în care atacatorii au utilizat Claude și un agent AI pentru automatizarea unor activități de identificare și exploatare a vulnerabilităților.

Investigația, prezentată și într-un articol Playtech despre hackerii care au folosit Claude pentru a ataca bănci sud-coreene, a arătat cum instrumentele dezvoltate inițial pentru programare și automatizare pot fi transformate în componente ale unor operațiuni malițioase.

Noul incident indică însă o creștere a autonomiei acestor sisteme. În loc să furnizeze doar sugestii sau fragmente de cod, agenții pot primi obiective generale și pot desfășura independent numeroase etape ale unei operațiuni.

Această evoluție a determinat tot mai mulți specialiști să solicite măsuri suplimentare de protecție, atât la nivelul companiilor care dezvoltă modele AI, cât și în infrastructura organizațiilor care ar putea deveni ținte.

Pentru companii, problema este că atacurile automatizate pot continua să caute vulnerabilități permanent, fără pauze și fără necesitatea unei supravegheri umane constante.

Sistemele de securitate trebuie, la rândul lor, să evolueze pentru a identifica comportamente suspecte și pentru a limita automat accesul neautorizat.

Ce înseamnă noua amenințare pentru companii și utilizatorii obișnuiți

În cazul investigat de NorForge, amploarea exactă a datelor furate nu a fost stabilită complet. Raportul indică accesarea unor sisteme și posibila colectare a unor informații sensibile, însă nu toate companiile vizate au confirmat pierderi de date.

Această distincție este importantă deoarece compromiterea unui site nu presupune automat furtul tuturor informațiilor stocate de organizația respectivă.

Cu toate acestea, situația demonstrează că site-urile insuficient protejate pot deveni ținte atractive pentru atacuri AI automatizate.

Pentru administratorii platformelor online, prioritățile rămân actualizarea aplicațiilor, eliminarea vulnerabilităților cunoscute, protejarea interfețelor de administrare și monitorizarea activităților neobișnuite.

De asemenea, limitarea drepturilor de acces și utilizarea autentificării multifactor pot reduce riscurile asociate compromiterii unor conturi.

În cazul utilizatorilor obișnuiți, cele mai importante măsuri sunt folosirea unor parole unice, activarea autentificării în doi pași și monitorizarea tranzacțiilor financiare, mai ales dacă primesc notificări privind un incident de securitate la un serviciu utilizat.

Investigația Reuters și NorForge marchează o etapă importantă în evoluția criminalității informatice. Amenințarea nu mai este reprezentată exclusiv de hackeri experimentați care dezvoltă manual instrumente complexe, ci și de persoane capabile să coordoneze o infrastructură de agenți AI folosind instrucțiuni relativ simple.

Un singur atacator, cu un buget modest raportat la amploarea operațiunii, a reușit să pună în dificultate peste 100 de organizații. Iar acest lucru sugerează că viitoarea generație de atacuri informatice ar putea depinde tot mai puțin de numărul oamenilor implicați și tot mai mult de capacitatea sistemelor AI de a acționa autonom.