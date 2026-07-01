Un nou spațiu pe Calea Victoriei: IQOS Boutique aduce artă interactivă într-un concept diferit de retail

Ce înseamnă, de fapt, Retail 2.0

În locul unui spațiu centrat pe tranzacție, Retail 2.0 pune accent pe interacțiune. Vizita utilizatorului adult în boutique este gândită ca un parcurs, cu elemente care se revelă treptat și care combină componenta digitală cu designul fizic. La IQOS Boutique Victoriei, aceasta se traduce prin zone interactive, instalații vizuale și un layout care încurajează explorarea, nu doar achiziția.

„IQOS este astăzi lider în categoria produselor din tutun încălzit, ales de peste 35 de milioane de utilizatori adulți la nivel global. Noul boutique de pe Calea Victoriei reflectă evoluția noastră către formate integrate de tip Retail 2.0, care aduc împreună tehnologia, designul și interacțiunea pentru a oferi utilizatorilor adulți ai IQOS o experiență coerentă, dincolo de actul de cumpărare. Este un concept distinct pe care îl dezvoltăm în orașe-cheie, iar România are un loc important pe această hartă. În același timp, recunoașterea IQOS ca brand inovator, inclusiv prin includerea în topul Kantar BrandZ, confirmă direcția strategică în care evoluăm.”, spune Carmina Fusté, Director General, Philip Morris România.

O instalație construită pentru dialog, nu doar pentru privit

Elementul central al spațiului este o instalație realizată de artistul Sebastian Comănescu. Lucrarea face parte din „Studioul Curiozității”, proiect care aduce artiști contemporani în spațiile IQOS pentru a crea obiecte de artă inspirate de orașul în care sunt amplasate. Sebastian Comănescu este un artist vizual român care combină arhitectura, ilustrația și tehnologiile interactive pentru a crea lucrări care reacționează la prezența publicului.

Instalația reinterpretază Calea Victoriei sub forma unei diorame urbane stilizate, cu referințe la clădiri reprezentative și la dinamica orașului. Folosește senzori și efecte de lumină, iar interacțiunea este declanșată prin apropiere sau mișcare, activând diferite zone ale lucrării.

„Pentru această instalație am pornit de la felul în care Bucureștiul își dezvăluie identitatea în detalii – o cornișă, un ritm de geamuri, o lumină de seară pe Calea Victoriei. Am construit o dioramă care nu doar să reprezinte orașul, ci să reacționeze la prezența celui care intră în spațiu. Curiozitatea este, în fond, despre a privi din nou ceea ce credem că știm deja.”, explică Sebastian Comănescu.

Cum schimbă acest spațiu percepția despre rolul unui magazin

Conceptul reflectă o schimbare mai largă în retail, în care magazinele fizice încearcă să ofere motive suplimentare pentru a fi vizitate, dincolo de cumpărături. Integrarea artei digitale, a interacțiunii și a tehnologiei face parte dintr-o tendință în care granița dintre spațiu comercial și spațiu cultural devine tot mai flexibilă.

În cazul IQOS Boutique Victoriei, această abordare este vizibilă în felul în care instalația artistică nu este un element decorativ, ci un punct central al experienței.