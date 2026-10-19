Toyota investește aproape 1,2 miliarde de euro într-o nouă fabrică auto. Presiunea BYD schimbă strategia constructorului japonez

Toyota pregătește o nouă capacitate de producție pentru automobile electrificate

Complexul industrial Toyota din Zárate funcționează din 1997 și produce modele importante pentru piața regională, inclusiv pick-up-ul Hilux, SUV-ul SW4 și vehiculul comercial Hiace.

Noua investiție a primit aprobarea comitetului de evaluare pentru includerea în programul RIGI, un mecanism argentinian destinat stimulării proiectelor industriale de mare amploare. Programul oferă anumite avantaje fiscale și administrative investitorilor care îndeplinesc criteriile stabilite.

Proiectul vizează producția unui vehicul electrificat, însă Toyota nu a confirmat încă toate detaliile tehnice și comerciale ale viitorului model. Presa internațională a indicat posibilitatea fabricării unei versiuni electrice Hilux, dar această informație trebuie tratată drept o ipoteză, nu o decizie oficială.

Toyota produce deja o versiune complet electrică a pick-up-ului Hilux în Thailanda, destinată inclusiv unor piețe externe. Extinderea producției în America Latină ar putea contribui la reducerea costurilor logistice și la îmbunătățirea competitivității regionale.

Potrivit autorităților argentiniene, proiectul ar putea genera aproximativ 3.600 de locuri de muncă în etapa inițială a construcției și aproximativ 2.600 de locuri de muncă permanente după finalizarea investiției.

De asemenea, autoritățile estimează că noua capacitate industrială ar putea susține exporturi anuale echivalente cu aproximativ 1,14 miliarde de euro, aproape 70% din producție urmând să fie destinată piețelor externe.

Un detaliu important este că aprobarea includerii în programul RIGI reprezintă o etapă majoră, dar nu trebuie confundată cu finalizarea tuturor procedurilor interne ale Toyota. Conducerea locală a indicat că proiectul necesită și aprobarea corporativă definitivă. (Bloomberg Línea)