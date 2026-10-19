Toyota investește aproape 1,2 miliarde de euro într-o nouă fabrică auto. Presiunea BYD schimbă strategia constructorului japonez
Toyota accelerează extinderea producției de automobile electrificate în afara Japoniei, iar cea mai recentă investiție vizează o piață pe care constructorii chinezi câștigă rapid teren. Compania japoneză pregătește un proiect industrial major în Argentina, unde intenționează să dezvolte o nouă capacitate de producție la complexul său din Zárate, provincia Buenos Aires.
Investiția anunțată se ridică la aproximativ 1,34 miliarde de dolari, echivalentul a aproape 1,2 miliarde de euro, și este prezentată de autoritățile argentiniene drept cea mai mare din istoria industriei auto locale. Proiectul vine într-un moment în care BYD și alți producători chinezi își extind prezența în America Latină, inclusiv prin automobile electrice și hibride comercializate la prețuri competitive.
Toyota pregătește o nouă capacitate de producție pentru automobile electrificate
Complexul industrial Toyota din Zárate funcționează din 1997 și produce modele importante pentru piața regională, inclusiv pick-up-ul Hilux, SUV-ul SW4 și vehiculul comercial Hiace.
Noua investiție a primit aprobarea comitetului de evaluare pentru includerea în programul RIGI, un mecanism argentinian destinat stimulării proiectelor industriale de mare amploare. Programul oferă anumite avantaje fiscale și administrative investitorilor care îndeplinesc criteriile stabilite.
Proiectul vizează producția unui vehicul electrificat, însă Toyota nu a confirmat încă toate detaliile tehnice și comerciale ale viitorului model. Presa internațională a indicat posibilitatea fabricării unei versiuni electrice Hilux, dar această informație trebuie tratată drept o ipoteză, nu o decizie oficială.
Toyota produce deja o versiune complet electrică a pick-up-ului Hilux în Thailanda, destinată inclusiv unor piețe externe. Extinderea producției în America Latină ar putea contribui la reducerea costurilor logistice și la îmbunătățirea competitivității regionale.
Potrivit autorităților argentiniene, proiectul ar putea genera aproximativ 3.600 de locuri de muncă în etapa inițială a construcției și aproximativ 2.600 de locuri de muncă permanente după finalizarea investiției.
De asemenea, autoritățile estimează că noua capacitate industrială ar putea susține exporturi anuale echivalente cu aproximativ 1,14 miliarde de euro, aproape 70% din producție urmând să fie destinată piețelor externe.
Un detaliu important este că aprobarea includerii în programul RIGI reprezintă o etapă majoră, dar nu trebuie confundată cu finalizarea tuturor procedurilor interne ale Toyota. Conducerea locală a indicat că proiectul necesită și aprobarea corporativă definitivă. (Bloomberg Línea)
BYD câștigă teren în America Latină, iar Toyota își adaptează strategia
Una dintre explicațiile pentru accelerarea investițiilor în electrificare este concurența constructorilor chinezi. BYD, Geely și Chery și-au extins rapid prezența în America Latină, profitând de cererea pentru automobile cu tehnologii moderne și costuri reduse de exploatare.
Potrivit datelor MarkLines citate de Electrek, BYD a comercializat aproximativ 85.800 de automobile în America Latină în primele șapte luni ale anului 2026, reprezentând aproape 60% din segmentul regional de vehicule electrice analizat.
Această evoluție obligă producătorii tradiționali să accelereze dezvoltarea unor modele competitive. Toyota a mizat mult timp pe automobile hibride, o tehnologie în care deține o experiență considerabilă, dar a început să extindă și oferta de modele complet electrice.
Strategia companiei continuă să includă mai multe soluții de propulsie, de la motoare convenționale și hibride până la automobile plug-in hybrid, electrice și alimentate cu hidrogen.
În China, Toyota utilizează tot mai multe componente și tehnologii dezvoltate local pentru a reduce costurile și a răspunde preferințelor cumpărătorilor. Constructorul investește inclusiv într-o nouă fabrică Lexus electrică la Shanghai, programată să înceapă activitatea în 2027.
La nivel global, vânzările automobilelor complet electrice Toyota au crescut semnificativ în 2026. Până la sfârșitul lunii august, constructorul comercializase aproximativ 267.649 de vehicule electrice, mai mult decât dublu față de perioada corespunzătoare a anului precedent.
Pentru România, investiția din Argentina oferă un exemplu despre importanța politicilor industriale în atragerea proiectelor auto. Fabricile din Mioveni și Craiova funcționează într-un sector competitiv, în care constructorii aleg amplasamentele inclusiv în funcție de costuri, infrastructură și stimulente.
Competiția globală pentru investiții în automobile electrificate poate influența deciziile viitoare ale grupurilor Renault și Ford privind dezvoltarea fabricilor din România.
Totuși, proiectul Toyota din Argentina nu presupune automat mutarea unor investiții din Europa și nici nu reprezintă o amenințare directă pentru uzinele românești. Piețele deservite, modelele produse și structura costurilor sunt diferite.
Anunțul demonstrează însă că industria auto se reorganizează rapid, iar constructorii care au dominat piața automobilelor convenționale sunt obligați să investească în tehnologii noi pentru a-și păstra pozițiile.