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EDUCAȚIE

Topul celor mai căutate specializări la liceu în 2026. Ce profil au ales cei mai mulți elevi și ce situații atipice a scos la iveală repartizarea

Topul celor mai căutate specializări la liceu în 2026. Ce profil au ales cei mai mulți elevi și ce situații atipice a scos la iveală repartizarea
126 de elevi nu au fost repartizați în prima etapă
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Rezultatele repartizării computerizate la liceu arată că elevii cu cele mai mari medii la Evaluarea Națională au continuat să prefere colegiile naționale și specializările din domeniul real, în special Matematică-Informatică. În același timp, statisticile scot la iveală și alegeri mai puțin obișnuite, dar și un număr redus de candidați care nu au fost repartizați în prima etapă.

Profilul real rămâne principala opțiune pentru elevii de top

Cel mai bine clasați absolvenți de gimnaziu au optat, în cea mai mare parte, pentru clasele de Matematică-Informatică din liceele de prestigiu.

În București, cele mai mari medii de admitere s-au înregistrat la Colegiul Național „Sfântul Sava” și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, unde ultima medie de admitere la Matematică-Informatică a fost 9,70. Imediat după acestea s-a clasat aceeași specializare de la Colegiul Național „Spiru Haret”, unde ultimul candidat admis a avut media 9,67.

Și în clasamentul celor mai căutate specializări predomină profilurile reale. Clasele de Științe ale Naturii de la „Sfântul Sava” și „Gheorghe Lazăr” se află printre preferințele elevilor, în timp ce profilurile umaniste apar doar sporadic în topul opțiunilor.

Potrivit directorului Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov, Carmen Tănăsescu, profilul real oferă mai multă flexibilitate pentru alegerea unei facultăți.

„Profilul real este cel care oferă copilului mai multe posibilități. Poți continua în domenii tehnice, dar te poți orienta și spre Drept. Profilul uman este mai restrictiv”, a explicat aceasta pentru ProTV.

Au existat și alegeri care ies din tipare

Deși majoritatea elevilor cu medii foarte mari au ales colegii teoretice, repartizarea din acest an a evidențiat și situații mai puțin obișnuite.

Peste 100 de absolvenți care au obținut medii între 9 și 10 au preferat filiera tehnologică, deși aproximativ 15.000 de elevi din aceeași categorie au optat pentru licee teoretice.

La polul opus, peste 3.000 de candidați cu medii sub 5 au fost repartizați la licee teoretice, în timp ce peste 21.000 de absolvenți cu rezultate similare au ales învățământul tehnologic.

Doar opt medii de 10 la Evaluarea Națională

Comparativ cu anul trecut, când 85 de elevi au obținut media 10, în 2026 doar opt absolvenți au încheiat examenul cu punctaj maxim.

Trei dintre aceștia au fost admiși la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, unul la Colegiul Național „Grigore Moisil”, iar ceilalți și-au continuat studiile în colegii de prestigiu din Iași, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Ploiești.

126 de elevi nu au fost repartizați în prima etapă

După publicarea rezultatelor repartizării computerizate, 126 de absolvenți ai clasei a VIII-a au rămas fără un loc la liceu.

Potrivit Ministerului Educației, aceștia provin din 21 de județe și din trei sectoare ale Capitalei, iar numărul lor este cel mai mic înregistrat în ultimii șapte ani.

Elevii care nu au fost repartizați în această etapă vor participa automat la cea de-a doua etapă a admiterii la liceu, organizată după data de 31 iulie, când vor putea ocupa locurile rămase disponibile în unitățile de învățământ din întreaga țară.

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