Topul atracțiilor turistice care i-au dezamăgit pe turiști. Una se află chiar lângă România

Potrivit Euronews, cercetarea a pornit de la 5.832 de obiective turistice situate în 50 dintre cele mai vizitate țări. Din analiză au fost eliminate atracțiile care aveau mai puțin de 2.000 de recenzii, pentru a asigura o bază relevantă de comparație.

În final, au fost studiate 99.547 de recenzii. Media generală a comentariilor negative identificate în cadrul cercetării a fost de 5,2%, însă unele atracții au depășit cu mult acest procent.

Printre motivele cel mai des invocate de turiști s-au numărat aglomerația, raportul considerat slab dintre preț și experiența oferită și diferențele dintre așteptările create înaintea vizitei și realitatea întâlnită la destinație.

Un parc tematic din Regatul Unit ocupă din nou primul loc

Pentru al doilea an consecutiv, primul loc în acest clasament a revenit parcului tematic Alton Towers.

Potrivit studiului, 38,2% dintre recenziile analizate pentru această destinație au fost negative, procent care îl plasează detașat pe prima poziție.

Vizitatorii au reclamat în principal aglomerația, dar și percepția că serviciile oferite nu justifică întotdeauna costurile suportate. De asemenea, au fost menționate nemulțumiri legate de serviciile pentru clienți, informațiile despre bilete și costurile suplimentare pentru diferite facilități, inclusiv pentru mâncare, băuturi sau accesul în anumite zone.

Atracții din Statele Unite completează primele poziții

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai dezamăgitoare atracții turistice se află Georgia Aquarium.