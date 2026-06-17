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Vacanțe și turism

Topul atracțiilor turistice care i-au dezamăgit pe turiști. Una se află chiar lângă România

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Topul atracțiilor turistice care i-au dezamăgit pe turiști. Una se află chiar lângă România
Parcul tematic Alton Towers

Multe dintre destinațiile turistice celebre ale lumii ajung pe listele de vacanță ale călătorilor datorită popularității lor și imaginilor spectaculoase promovate în mediul online. Cu toate acestea, experiența de la fața locului nu corespunde întotdeauna așteptărilor. Un studiu recent, realizat pe baza a aproape 100.000 de recenzii publicate de turiști, scoate la iveală care sunt atracțiile care au generat cele mai multe nemulțumiri și care au primit un număr ridicat de comentarii negative.

Cuprins
  1. Aproape 100.000 de recenzii analizate pentru realizarea clasamentului
  2. Un parc tematic din Regatul Unit ocupă din nou primul loc
  3. Atracții din Statele Unite completează primele poziții
  4. O atracție celebră din apropierea României apare în top
  5. Care sunt celelalte destinații din top 10

Aproape 100.000 de recenzii analizate pentru realizarea clasamentului

Clasamentul a fost realizat de Radical Storage, o rețea globală de depozitare a bagajelor, care a analizat experiențele împărtășite de vizitatori după ce au trecut pragul unor dintre cele mai cunoscute atracții turistice din lume.

Potrivit Euronews, cercetarea a pornit de la 5.832 de obiective turistice situate în 50 dintre cele mai vizitate țări. Din analiză au fost eliminate atracțiile care aveau mai puțin de 2.000 de recenzii, pentru a asigura o bază relevantă de comparație.

În final, au fost studiate 99.547 de recenzii. Media generală a comentariilor negative identificate în cadrul cercetării a fost de 5,2%, însă unele atracții au depășit cu mult acest procent.

Printre motivele cel mai des invocate de turiști s-au numărat aglomerația, raportul considerat slab dintre preț și experiența oferită și diferențele dintre așteptările create înaintea vizitei și realitatea întâlnită la destinație.

Un parc tematic din Regatul Unit ocupă din nou primul loc

Pentru al doilea an consecutiv, primul loc în acest clasament a revenit parcului tematic Alton Towers.

Potrivit studiului, 38,2% dintre recenziile analizate pentru această destinație au fost negative, procent care îl plasează detașat pe prima poziție.

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Vizitatorii au reclamat în principal aglomerația, dar și percepția că serviciile oferite nu justifică întotdeauna costurile suportate. De asemenea, au fost menționate nemulțumiri legate de serviciile pentru clienți, informațiile despre bilete și costurile suplimentare pentru diferite facilități, inclusiv pentru mâncare, băuturi sau accesul în anumite zone.

Atracții din Statele Unite completează primele poziții

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai dezamăgitoare atracții turistice se află Georgia Aquarium.

Studiul arată că 19,6% dintre recenziile analizate au conținut observații negative. Totodată, 10% dintre vizitatori au menționat probleme legate de aglomerație și acces.

Poziția a treia este ocupată de Horseshoe Casino, unde procentul recenziilor negative a ajuns la 18,6%.

Clasamentul evidențiază astfel faptul că unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice și de divertisment pot genera experiențe diferite față de cele așteptate de vizitatori.

O atracție celebră din apropierea României apare în top

Printre destinațiile europene incluse în clasament se află și celebrele Băile Széchenyi, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale capitalei Ungariei.

Obiectivul ocupă locul al patrulea în clasamentul global, după ce 16,6% dintre recenziile analizate au fost negative.

Conform studiului, principalele nemulțumiri au fost legate de aglomerație și accesibilitate. Aceste aspecte au fost menționate în 7,2% dintre toate recenziile, comparativ cu media generală de 2,1% observată în cercetare.

Băile Széchenyi sunt considerate cea mai mare baie termală medicinală din Europa și reprezintă unul dintre cele mai populare obiective turistice din Budapesta.

Care sunt celelalte destinații din top 10

În clasamentul realizat de Radical Storage au mai fost incluse și alte atracții turistice foarte cunoscute la nivel internațional.

Pe locul al cincilea se află Ripley’s Aquarium of Canada, cu 16% recenzii negative.

Urmează Universal Islands of Adventure, cu 15,6%.

Poziția a șaptea este ocupată de Siam Park, care a înregistrat 13,4% recenzii negative.

În partea finală a clasamentului se regăsesc Space Needle și Graceland, fiecare cu câte 12,6%, precum și Sanctuarul Fushimi Inari-taisha, cu 12%.

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