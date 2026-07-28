Top 20 de licee în care s-a intrat cu cele mai mari medii la admiterea din 2026. Cine ocupă primul loc în clasamentul național

Bucureștiul ocupă primele trei poziții

Primele trei locuri din clasamentul național sunt ocupate de colegii din Capitală. Pe prima poziție se află Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, cu ultima medie de admitere 9,57.

Pe locul al doilea urcă Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu 9,42, în timp ce Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, lider în mai multe ediții anterioare, coboară pe poziția a treia, cu 9,40. Astfel, singura schimbare importantă din vârful ierarhiei este inversarea locurilor dintre „Sfântul Sava” și „Tudor Vianu”.

Cluj, Constanța, Brașov și Timișoara au reprezentanți în top

În afara Capitalei, Cluj-Napoca este orașul cu cele mai multe licee prezente în clasament, fiind reprezentat de Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” și Liceul Unitarian „János Zsigmond”.

Constanța are două licee în primele 20 – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Liceul Teoretic „Ovidius” –, iar Brașovul este reprezentat de Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” și Colegiul Național „Andrei Șaguna”. În clasament se regăsește și Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara.

Top 20 de licee după ultima medie de admitere în 2026

Clasamentul este realizat în funcție de ultima medie cu care un elev a fost admis și reflectă nivelul concurenței pentru ocuparea locurilor la cele mai căutate licee din țară.

Loc Județ Liceu Ultima medie de admitere Nr. de locuri 1 B Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 9,57 269 2 B Colegiul Național „Sfântul Sava” 9,42 236 3 B Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” 9,40 269 4 B Colegiul Național „Spiru Haret” 9,37 226 5 CT Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța 9,32 204 6 B Colegiul Național „Matei Basarab” 9,25 289 7 CJ Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca 9,22 81 8 CJ Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca 9,15 107 9 B Colegiul Național „Cantemir Vodă” 9,15 200 10 B Colegiul Național „Mihai Viteazul” 9,15 264 11 B Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” 9,07 192 12 BV Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov 9,05 163 13 B Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 9,05 258 14 B Colegiul Național „Ion Creangă” 9,02 258 15 BV Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov 9,00 160 16 CJ Liceul Unitarian „János Zsigmond”, Cluj-Napoca 9,00 55 17 B Colegiul Național „Grigore Moisil” 9,00 194 18 B Colegiul Național „Mihai Eminescu” 8,97 254 19 CT Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța 8,95 190 20 TM Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara 8,92

Pragurile de admitere au rămas foarte ridicate

Clasamentul arată că și în acest an admiterea la cele mai căutate licee din România s-a făcut cu medii foarte mari. Primele 17 poziții sunt ocupate de unități de învățământ unde ultima medie de admitere a fost de cel puțin 9,00, ceea ce confirmă concurența ridicată pentru specializările de top.

Deși ierarhia a suferit doar câteva modificări față de anul trecut, schimbul de poziții dintre Colegiul Național „Sfântul Sava” și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din fruntea clasamentului.