Top 20 de licee în care s-a intrat cu cele mai mari medii la admiterea din 2026. Cine ocupă primul loc în clasamentul național
Clasamentul liceelor în care admiterea a fost cea mai competitivă în 2026 a fost publicat pe platforma BacPlus, iar Bucureștiul continuă să domine ierarhia națională. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” își păstrează primul loc, după ce ultimul candidat admis a avut media 9,57 la Evaluarea Națională.
În topul celor mai căutate licee din România apar instituții din București, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara, toate cu ultime medii de admitere foarte ridicate, semn al concurenței pentru ocuparea locurilor disponibile.
Bucureștiul ocupă primele trei poziții
Primele trei locuri din clasamentul național sunt ocupate de colegii din Capitală. Pe prima poziție se află Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, cu ultima medie de admitere 9,57.
Pe locul al doilea urcă Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu 9,42, în timp ce Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, lider în mai multe ediții anterioare, coboară pe poziția a treia, cu 9,40. Astfel, singura schimbare importantă din vârful ierarhiei este inversarea locurilor dintre „Sfântul Sava” și „Tudor Vianu”.
Cluj, Constanța, Brașov și Timișoara au reprezentanți în top
În afara Capitalei, Cluj-Napoca este orașul cu cele mai multe licee prezente în clasament, fiind reprezentat de Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” și Liceul Unitarian „János Zsigmond”.
Constanța are două licee în primele 20 – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Liceul Teoretic „Ovidius” –, iar Brașovul este reprezentat de Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” și Colegiul Național „Andrei Șaguna”. În clasament se regăsește și Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara.
Top 20 de licee după ultima medie de admitere în 2026
Clasamentul este realizat în funcție de ultima medie cu care un elev a fost admis și reflectă nivelul concurenței pentru ocuparea locurilor la cele mai căutate licee din țară.
|Loc
|Județ
|Liceu
|Ultima medie de admitere
|Nr. de locuri
|1
|B
|Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”
|9,57
|269
|2
|B
|Colegiul Național „Sfântul Sava”
|9,42
|236
|3
|B
|Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”
|9,40
|269
|4
|B
|Colegiul Național „Spiru Haret”
|9,37
|226
|5
|CT
|Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța
|9,32
|204
|6
|B
|Colegiul Național „Matei Basarab”
|9,25
|289
|7
|CJ
|Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca
|9,22
|81
|8
|CJ
|Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca
|9,15
|107
|9
|B
|Colegiul Național „Cantemir Vodă”
|9,15
|200
|10
|B
|Colegiul Național „Mihai Viteazul”
|9,15
|264
|11
|B
|Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”
|9,07
|192
|12
|BV
|Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov
|9,05
|163
|13
|B
|Colegiul Național „Gheorghe Șincai”
|9,05
|258
|14
|B
|Colegiul Național „Ion Creangă”
|9,02
|258
|15
|BV
|Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov
|9,00
|160
|16
|CJ
|Liceul Unitarian „János Zsigmond”, Cluj-Napoca
|9,00
|55
|17
|B
|Colegiul Național „Grigore Moisil”
|9,00
|194
|18
|B
|Colegiul Național „Mihai Eminescu”
|8,97
|254
|19
|CT
|Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța
|8,95
|190
|20
|TM
|Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara
|8,92
Pragurile de admitere au rămas foarte ridicate
Clasamentul arată că și în acest an admiterea la cele mai căutate licee din România s-a făcut cu medii foarte mari. Primele 17 poziții sunt ocupate de unități de învățământ unde ultima medie de admitere a fost de cel puțin 9,00, ceea ce confirmă concurența ridicată pentru specializările de top.
Deși ierarhia a suferit doar câteva modificări față de anul trecut, schimbul de poziții dintre Colegiul Național „Sfântul Sava” și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din fruntea clasamentului.
Capitala domină topul liceelor de elită
Bucureștiul continuă să fie județul cu cea mai mare reprezentare în clasament. Nu mai puțin de 11 dintre cele 20 de licee cu cele mai ridicate ultime medii de admitere sunt din Capitală, semn că cele mai căutate specializări rămân concentrate în marile colegii naționale.
Pe lângă București, Cluj-Napoca confirmă statutul de centru educațional important, cu trei licee în top. Constanța și Brașov au câte două reprezentante, iar Timișoara este prezentă prin Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”.
Cum este stabilită ultima medie de admitere
Ultima medie de admitere reprezintă media obținută de ultimul elev repartizat la un anumit liceu și la o anumită specializare în cadrul repartizării computerizate. Acest indicator este urmărit anual de elevi și părinți, deoarece oferă o imagine clară asupra nivelului de concurență și poate servi drept reper pentru generațiile viitoare.
Este important de precizat că aceste medii diferă de la o specializare la alta, chiar și în cadrul aceluiași liceu, în funcție de numărul de locuri disponibile și de opțiunile exprimate de candidați.