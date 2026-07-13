Tesla vinde cât jumătate din piața electrică americană. Topul care arată cine câștigă și cine se prăbușește în 2026

Model Y domină, dar Model 3 pierde o treime din vânzări

Tesla Model Y ocupă detașat prima poziție, cu 163.454 de unități vândute în șase luni. Rezultatul este cu 8,8% mai bun decât în anul anterior și reprezintă mai mult decât vânzările cumulate ale mai multor rivali importanți.

Model 3 rămâne pe locul al doilea, cu 66.616 unități, dar scăderea anuală este de 34,3%. Diferența arată preferința tot mai puternică a cumpărătorilor pentru SUV-uri și crossovere, dar poate indica și faptul că berlina Tesla are nevoie de o repoziționare într-o piață în care apar constant alternative noi.

Primul model care nu poartă sigla Tesla este Hyundai IONIQ 5, cu 20.730 de unități și o creștere de 8,6%. Toyota bZ urcă pe locul al patrulea, cu 17.553 de exemplare, aproape dublu față de prima jumătate din 2025.

Chevrolet Equinox EV completează primele cinci poziții, cu 16.249 de unități, dar înregistrează o scădere de 41,4%. Urmează Rivian R1S, cu 11.677 de unități, și Ford Mustang Mach-E, cu 11.632 de mașini și o pierdere anuală de 46,6%.

Honda Prologue coboară cu 48,5%, până la 8.407 unități. Lexus RZ este surpriza clasamentului, cu o creștere de 106,8% și 7.814 exemplare, iar Cadillac Lyriq închide topul cu 7.578 de unități.

Modelele actualizate îi împing în jos pe rivalii rămași în urmă

Clasamentul confirmă că nu este suficient ca un producător să lanseze o mașină electrică și să o păstreze aproape neschimbată mai mulți ani. Mustang Mach-E și Honda Prologue pierd masiv într-un moment în care Toyota și Lexus cresc după îmbunătățirea ofertelor și lansarea unor versiuni mai competitive.

Prețul, autonomia și accesul la încărcare rămân importante, dar cumpărătorul urmărește tot mai atent software-ul, viteza de încărcare și dotările standard. Un model care părea modern în urmă cu trei ani poate deveni rapid mai puțin atractiv dacă rivalii aduc arhitecturi electrice mai eficiente și interfețe actualizate.