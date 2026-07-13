Tesla vinde cât jumătate din piața electrică americană. Topul care arată cine câștigă și cine se prăbușește în 2026
Tesla continuă să domine piața automobilelor electrice din Statele Unite, chiar dacă rezultatele unor modele arată că avansul companiei nu mai este la fel de confortabil în toate segmentele. În prima jumătate a anului 2026, americanii au cumpărat peste 463.000 de automobile complet electrice, iar Tesla a controlat aproximativ 50,5% din piață.
Volumul total a fost cu aproximativ 10% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, după eliminarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari, echivalentul a aproximativ 6.560 de euro. Trimestrul al doilea a adus însă o revenire față de primele trei luni, cu 247.226 de mașini electrice vândute, în creștere cu 14,7%.
Model Y domină, dar Model 3 pierde o treime din vânzări
Tesla Model Y ocupă detașat prima poziție, cu 163.454 de unități vândute în șase luni. Rezultatul este cu 8,8% mai bun decât în anul anterior și reprezintă mai mult decât vânzările cumulate ale mai multor rivali importanți.
Model 3 rămâne pe locul al doilea, cu 66.616 unități, dar scăderea anuală este de 34,3%. Diferența arată preferința tot mai puternică a cumpărătorilor pentru SUV-uri și crossovere, dar poate indica și faptul că berlina Tesla are nevoie de o repoziționare într-o piață în care apar constant alternative noi.
Primul model care nu poartă sigla Tesla este Hyundai IONIQ 5, cu 20.730 de unități și o creștere de 8,6%. Toyota bZ urcă pe locul al patrulea, cu 17.553 de exemplare, aproape dublu față de prima jumătate din 2025.
Chevrolet Equinox EV completează primele cinci poziții, cu 16.249 de unități, dar înregistrează o scădere de 41,4%. Urmează Rivian R1S, cu 11.677 de unități, și Ford Mustang Mach-E, cu 11.632 de mașini și o pierdere anuală de 46,6%.
Honda Prologue coboară cu 48,5%, până la 8.407 unități. Lexus RZ este surpriza clasamentului, cu o creștere de 106,8% și 7.814 exemplare, iar Cadillac Lyriq închide topul cu 7.578 de unități.
Modelele actualizate îi împing în jos pe rivalii rămași în urmă
Clasamentul confirmă că nu este suficient ca un producător să lanseze o mașină electrică și să o păstreze aproape neschimbată mai mulți ani. Mustang Mach-E și Honda Prologue pierd masiv într-un moment în care Toyota și Lexus cresc după îmbunătățirea ofertelor și lansarea unor versiuni mai competitive.
Prețul, autonomia și accesul la încărcare rămân importante, dar cumpărătorul urmărește tot mai atent software-ul, viteza de încărcare și dotările standard. Un model care părea modern în urmă cu trei ani poate deveni rapid mai puțin atractiv dacă rivalii aduc arhitecturi electrice mai eficiente și interfețe actualizate.
Chevrolet rămâne a doua marcă electrică din Statele Unite, cu o cotă de aproximativ 6%, iar Hyundai este foarte aproape, cu 5,8%. Diferența față de Tesla este însă enormă. Nicio altă marcă nu controlează individual nici măcar o zecime din piață.
Pentru România, topul american nu poate fi copiat direct. Preferințele, prețurile și infrastructura sunt diferite, iar unele modele nici nu sunt comercializate oficial în Europa. Tendința de fond este însă relevantă: SUV-urile electrice echilibrate și actualizate constant rezistă mai bine decât automobilele care depind doar de reputația inițială.
Eliminarea stimulentului american de aproximativ 6.560 de euro arată și cât de sensibilă rămâne cererea la sprijinul financiar. Este o lecție importantă pentru piața românească, unde schimbarea valorii ecotichetului poate modifica rapid calculele cumpărătorului.
Tesla rămâne liderul clar, dar adevărata schimbare se produce sub primele două poziții. Hyundai, Toyota, Chevrolet, Rivian și Lexus se luptă pentru un volum care crește atunci când produsul este competitiv și se prăbușește atunci când modelul nu mai ține pasul cu piața.