Tesla și SpaceX s-ar putea uni într-un gigant de peste 2.600 de miliarde de euro. Indiciul dat chiar de Elon Musk

Tesla, SpaceX și xAI sunt deja legate prin proiecte și investiții

Relația dintre companii nu se mai limitează la faptul că sunt conduse de aceeași persoană. Tesla și SpaceX colaborează în proiecte de infrastructură, inteligență artificială, conectivitate și producție de semiconductori. Unul dintre cele mai ambițioase este Terafab, o posibilă fabrică uriașă destinată componentelor necesare pentru sistemele AI și roboții Optimus.

Modelul Grok dezvoltat de xAI este integrat în automobilele Tesla și ar urma să contribuie la funcționarea versiunii digitale a robotului Optimus. Starlink este folosit în proiectul Cybercab și, potrivit declarațiilor lui Musk, ar putea ajunge pe mai multe automobile Tesla în piețele unde serviciul prin satelit este disponibil.

Companiile au și legături financiare directe. Investiția Tesla de aproximativ 1,76 miliarde de euro în xAI a fost transformată în aproape 19 milioane de acțiuni SpaceX, reprezentând mai puțin de 1% din compania aerospațială. Entități asociate SpaceX și xAI au cumpărat în 2025 bunuri și servicii Tesla în valoare de aproximativ 571 de milioane de euro.

Aceste relații pot reduce costurile și pot accelera dezvoltarea unor tehnologii comune. Tesla are nevoie de cipuri, conectivitate permanentă și centre de date. SpaceX are acces la lansări, sateliți și o rețea globală de comunicații. xAI dezvoltă modelele care pot fi folosite în mașini, roboți și servicii digitale.

Fuziunea ar ridica întrebări dificile pentru investitori

O companie rezultată din combinarea Tesla și SpaceX ar putea ajunge, pe baza evaluărilor vehiculate, la o valoare apropiată de 2.637 de miliarde de euro. Dimensiunea ar depăși economia anuală a multor state și ar reuni automobile electrice, energie, rachete, sateliți, inteligență artificială și robotică sub aceeași structură.

Pentru investitorii români care dețin acțiuni Tesla direct sau prin fonduri, perspectiva poate părea atractivă. SpaceX controlează un domeniu strategic, Starlink continuă să se extindă, iar integrarea cu Tesla ar putea crea produse greu de replicat de concurență. Un automobil permanent conectat prin satelit este relevant mai ales în zonele fără semnal mobil, inclusiv pe trasee rurale sau montane.

Riscurile sunt însă la fel de mari. Musk deține o participație importantă în Tesla, dar controlează cea mai mare parte a drepturilor de vot ale SpaceX. Negocierea unei fuziuni l-ar plasa într-o poziție sensibilă, deoarece ar avea influență asupra ambelor părți ale tranzacției. Acționarii ar trebui să urmărească evaluările, raportul de schimb și modul în care sunt protejate interesele investitorilor minoritari.