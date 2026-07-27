Tesla și SpaceX s-ar putea uni într-un gigant de peste 2.600 de miliarde de euro. Indiciul dat chiar de Elon Musk
Elon Musk a alimentat una dintre cele mai spectaculoase ipoteze din industria tehnologică: o posibilă combinare între Tesla și SpaceX. Întrebat în timpul conferinței financiare Tesla despre sinergiile dintre cele două companii, Musk nu a respins ideea și a vorbit despre o suprapunere tot mai mare a proiectelor pe care acestea le dezvoltă.
Nu există un anunț oficial privind o fuziune, iar declarațiile nu trebuie interpretate drept confirmarea unei tranzacții. Musk a precizat că o asemenea discuție nu poate fi purtată informal într-o conferință cu investitorii și că ar trebui urmat un proces corespunzător. Totuși, răspunsul a atras atenția tocmai pentru că nu a exclus scenariul.
Tesla, SpaceX și xAI sunt deja legate prin proiecte și investiții
Relația dintre companii nu se mai limitează la faptul că sunt conduse de aceeași persoană. Tesla și SpaceX colaborează în proiecte de infrastructură, inteligență artificială, conectivitate și producție de semiconductori. Unul dintre cele mai ambițioase este Terafab, o posibilă fabrică uriașă destinată componentelor necesare pentru sistemele AI și roboții Optimus.
Modelul Grok dezvoltat de xAI este integrat în automobilele Tesla și ar urma să contribuie la funcționarea versiunii digitale a robotului Optimus. Starlink este folosit în proiectul Cybercab și, potrivit declarațiilor lui Musk, ar putea ajunge pe mai multe automobile Tesla în piețele unde serviciul prin satelit este disponibil.
Companiile au și legături financiare directe. Investiția Tesla de aproximativ 1,76 miliarde de euro în xAI a fost transformată în aproape 19 milioane de acțiuni SpaceX, reprezentând mai puțin de 1% din compania aerospațială. Entități asociate SpaceX și xAI au cumpărat în 2025 bunuri și servicii Tesla în valoare de aproximativ 571 de milioane de euro.
Aceste relații pot reduce costurile și pot accelera dezvoltarea unor tehnologii comune. Tesla are nevoie de cipuri, conectivitate permanentă și centre de date. SpaceX are acces la lansări, sateliți și o rețea globală de comunicații. xAI dezvoltă modelele care pot fi folosite în mașini, roboți și servicii digitale.
Fuziunea ar ridica întrebări dificile pentru investitori
O companie rezultată din combinarea Tesla și SpaceX ar putea ajunge, pe baza evaluărilor vehiculate, la o valoare apropiată de 2.637 de miliarde de euro. Dimensiunea ar depăși economia anuală a multor state și ar reuni automobile electrice, energie, rachete, sateliți, inteligență artificială și robotică sub aceeași structură.
Pentru investitorii români care dețin acțiuni Tesla direct sau prin fonduri, perspectiva poate părea atractivă. SpaceX controlează un domeniu strategic, Starlink continuă să se extindă, iar integrarea cu Tesla ar putea crea produse greu de replicat de concurență. Un automobil permanent conectat prin satelit este relevant mai ales în zonele fără semnal mobil, inclusiv pe trasee rurale sau montane.
Riscurile sunt însă la fel de mari. Musk deține o participație importantă în Tesla, dar controlează cea mai mare parte a drepturilor de vot ale SpaceX. Negocierea unei fuziuni l-ar plasa într-o poziție sensibilă, deoarece ar avea influență asupra ambelor părți ale tranzacției. Acționarii ar trebui să urmărească evaluările, raportul de schimb și modul în care sunt protejate interesele investitorilor minoritari.
Rezultatele financiare recente arată cât de mult pot influența asemenea relații imaginea Tesla. Dintr-un profit contabil de aproximativ 967 de milioane de euro într-un trimestru, aproape 659 de milioane de euro au provenit din reevaluarea participației SpaceX. Venitul operațional propriu-zis a fost de aproximativ 350 de milioane de euro, cu o marjă de 1,4%.
Acest câștig nu reprezintă bani generați prin vânzarea de automobile și se poate inversa dacă evaluarea SpaceX scade. O fuziune ar face legăturile mai transparente, dar ar introduce și riscurile unei companii aerospațiale private în portofoliul fiecărui acționar Tesla.
Deocamdată există colaborări, investiții și un cadru pentru proiecte comune, nu o fuziune anunțată. Declarațiile lui Musk arată însă că granițele dintre companiile sale devin tot mai puțin clare. Pentru investitori, întrebarea nu mai este doar dacă Tesla poate vinde mai multe mașini, ci cât de mult din viitorul ei va depinde de SpaceX, xAI și proiectele controlate de același antreprenor.