Tesla nu mai crește ca altădată. Cifra de livrări pe care o așteaptă analiștii arată problema reală a companiei
Tesla intră în al doilea trimestru din 2026 cu o presiune uriașă pe umeri. Nu pentru că nu mai vinde multe mașini, ci pentru că nu mai arată ca o companie aflată într-o explozie de creștere. Consensul publicat chiar de companie, pe baza estimărilor analiștilor de pe Wall Street, indică 406.024 de vehicule livrate în trimestrul al doilea din 2026. Pe hârtie, cifra pare solidă. În realitate, ea ar însemna o creștere de doar 5,7% față de cele 384.122 de vehicule livrate în trimestrul al doilea din 2025.
Pentru o companie evaluată ani la rând ca lider incontestabil al revoluției electrice, o asemenea revenire modestă ridică întrebări importante. Tesla a trecut deja prin doi ani consecutivi de scădere a vânzărilor, iar estimările pentru întreg anul 2026 arată o creștere de aproximativ 1% față de 2025. Practic, piața nu mai vede Tesla ca pe un constructor care își dublează volumele periodic, ci ca pe o companie care încearcă să stabilizeze livrările într-un context tot mai competitiv.
Cifra de 406.024 de unități este formată aproape integral din Model 3 și Model Y. Analiștii estimează 392.625 de unități pentru cele două modele principale și doar 12.978 de vehicule din categoria „alte modele”, unde intră Model S, Model X și Cybertruck. Asta spune foarte mult despre dependența Tesla de două produse care au dus compania în top, dar care încep să îmbătrânească într-o piață în care rivalii vin rapid din urmă.
Model 3 și Model Y duc în continuare greul
Tesla continuă să fie, în mare parte, povestea Model 3 și Model Y. Aceste două modele sunt responsabile pentru aproximativ 95% din livrările companiei, iar acest lucru are două fețe. Pe de o parte, arată cât de puternice au fost aceste mașini în construcția imperiului Tesla. Pe de altă parte, arată cât de greu îi este companiei să creeze un nou val de creștere cu produse diferite.
Cybertruck, modelul care trebuia să fie unul dintre marile spectacole ale Tesla, apare în aceeași categorie cu Model S și Model X, iar estimarea de sub 13.000 de unități pentru toate aceste modele la un loc este modestă. Pentru o mașină prezentată ani la rând ca un produs revoluționar, Cybertruck nu pare să schimbe ecuația volumelor. În plus, Model S și Model X sunt deja modele mature, cu un public mai restrâns și cu prețuri care le țin departe de zona de volum.
Pentru România, această situație este relevantă pentru că Tesla este încă un reper al pieței de electrice. Model Y și Model 3 sunt vizibile pe șoselele de la noi, mai ales în București, Cluj-Napoca, Timișoara și zonele cu venituri mai ridicate. Totuși, cumpărătorul român are acum mai multe alternative decât acum câțiva ani: BYD, Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen, MG sau chiar modele electrice de la Dacia și alți producători. Tesla nu mai are terenul liber.
În plus, prețurile, programele de subvenții și costurile de încărcare contează enorm. Dacă o Tesla rămâne un produs dorit, nu înseamnă automat că este cea mai logică alegere pentru orice cumpărător. Românul care caută o electrică se uită la autonomie, garanție, service, rețea de încărcare, valoare de revânzare și costul total. În această ecuație, Tesla are încă avantaje, dar nu mai este singurul răspuns.
Energia ar putea salva imaginea de creștere a Tesla
Partea mai optimistă din estimările analiștilor nu vine din mașini, ci din stocarea de energie. Consensul indică 13,8 GWh de sisteme de stocare livrate în trimestrul al doilea din 2026, în creștere semnificativă față de 8,8 GWh în primul trimestru. Pentru întreg anul, estimarea este de 57,9 GWh, cu o posibilă creștere până la 150,1 GWh în 2030.
Această zonă poate deveni tot mai importantă pentru Tesla. Pe măsură ce energia solară, parcurile eoliene și rețelele electrice cu producție variabilă se extind, stocarea devine esențială. Bateriile mari pot echilibra rețeaua, pot ajuta companiile să își optimizeze consumul și pot reduce dependența de surse convenționale în anumite intervale. Pentru Tesla, acest segment are potențialul de a crește mai rapid decât mașinile.
Problema este că imaginea publică a Tesla rămâne legată în primul rând de autoturisme. Investitorii și fanii companiei au urmărit ani la rând livrările de mașini ca principal indicator al succesului. Dacă acest indicator stagnează, presiunea se mută pe promisiuni viitoare: un model mai ieftin, roboți, autonomie, robotaxi, baterii și energie. Fără rezultate concrete, aceste promisiuni pot părea tot mai greu de susținut.
Pentru piața auto globală, faptul că Tesla este estimată la doar 1,65 milioane de vehicule în 2026 arată o maturizare. Compania nu dispare, nu devine irelevantă și nu este în criză în sens clasic. Dar nu mai este singura forță care dictează ritmul. BYD, constructorii chinezi, grupurile europene și coreenii au intrat puternic în zona electrică. Tesla încă joacă la vârf, dar jocul s-a schimbat.