Tesla nu mai crește ca altădată. Cifra de livrări pe care o așteaptă analiștii arată problema reală a companiei

Cifra de 406.024 de unități este formată aproape integral din Model 3 și Model Y. Analiștii estimează 392.625 de unități pentru cele două modele principale și doar 12.978 de vehicule din categoria „alte modele”, unde intră Model S, Model X și Cybertruck. Asta spune foarte mult despre dependența Tesla de două produse care au dus compania în top, dar care încep să îmbătrânească într-o piață în care rivalii vin rapid din urmă.

Model 3 și Model Y duc în continuare greul

Tesla continuă să fie, în mare parte, povestea Model 3 și Model Y. Aceste două modele sunt responsabile pentru aproximativ 95% din livrările companiei, iar acest lucru are două fețe. Pe de o parte, arată cât de puternice au fost aceste mașini în construcția imperiului Tesla. Pe de altă parte, arată cât de greu îi este companiei să creeze un nou val de creștere cu produse diferite.

Cybertruck, modelul care trebuia să fie unul dintre marile spectacole ale Tesla, apare în aceeași categorie cu Model S și Model X, iar estimarea de sub 13.000 de unități pentru toate aceste modele la un loc este modestă. Pentru o mașină prezentată ani la rând ca un produs revoluționar, Cybertruck nu pare să schimbe ecuația volumelor. În plus, Model S și Model X sunt deja modele mature, cu un public mai restrâns și cu prețuri care le țin departe de zona de volum.

Pentru România, această situație este relevantă pentru că Tesla este încă un reper al pieței de electrice. Model Y și Model 3 sunt vizibile pe șoselele de la noi, mai ales în București, Cluj-Napoca, Timișoara și zonele cu venituri mai ridicate. Totuși, cumpărătorul român are acum mai multe alternative decât acum câțiva ani: BYD, Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen, MG sau chiar modele electrice de la Dacia și alți producători. Tesla nu mai are terenul liber.

În plus, prețurile, programele de subvenții și costurile de încărcare contează enorm. Dacă o Tesla rămâne un produs dorit, nu înseamnă automat că este cea mai logică alegere pentru orice cumpărător. Românul care caută o electrică se uită la autonomie, garanție, service, rețea de încărcare, valoare de revânzare și costul total. În această ecuație, Tesla are încă avantaje, dar nu mai este singurul răspuns.

Energia ar putea salva imaginea de creștere a Tesla

Partea mai optimistă din estimările analiștilor nu vine din mașini, ci din stocarea de energie. Consensul indică 13,8 GWh de sisteme de stocare livrate în trimestrul al doilea din 2026, în creștere semnificativă față de 8,8 GWh în primul trimestru. Pentru întreg anul, estimarea este de 57,9 GWh, cu o posibilă creștere până la 150,1 GWh în 2030.

Această zonă poate deveni tot mai importantă pentru Tesla. Pe măsură ce energia solară, parcurile eoliene și rețelele electrice cu producție variabilă se extind, stocarea devine esențială. Bateriile mari pot echilibra rețeaua, pot ajuta companiile să își optimizeze consumul și pot reduce dependența de surse convenționale în anumite intervale. Pentru Tesla, acest segment are potențialul de a crește mai rapid decât mașinile.