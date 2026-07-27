Tehnologia din service: cum se schimbă reparațiile când mașina e dominată de software

Această schimbare nu transformă mecanicul într-un simplu informatician. Un tester poate spune că presiunea este improbabilă, dar omul trebuie să decidă dacă senzorul minte, cablul are rezistență mare, pompa este uzată sau software-ul interpretează greșit semnalul. Reparația bună devine o combinație între măsurare fizică, gândire logică și acces la informații digitale corecte.

Pentru România, diferența dintre service-urile pregătite și cele rămase în urmă se vede tot mai clar. Parcul auto este îmbătrânit, dar importurile de vehicule electrificate și mașini cu sisteme avansate de asistență cresc. Atelierul trebuie să poată lucra într-o zi la un diesel de cincisprezece ani și în următoarea la o mașină conectată care cere autentificare online pentru o operațiune de securitate.

Diagnoza nu mai înseamnă doar citirea și ștergerea erorilor

Codul de eroare este un indiciu, nu verdictul. Mesajul „semnal implauzibil” nu spune automat că senzorul trebuie schimbat. Poate indica o alimentare instabilă, o masă oxidată, o întrerupere intermitentă, o piesă neoriginală cu altă caracteristică sau o problemă de comunicare între module. Într-o mașină dominată de software, aceeași cauză poate produce simptome în sisteme aparent fără legătură.

Tehnicianul modern compară datele live, verifică topologia rețelei, măsoară tensiuni și forme de undă, citește jurnale și caută buletine tehnice. Dacă bateria de 12 volți este slabă, numeroase module pot înregistra erori la pornire. Dacă un calculator nu se trezește la timp, alte unități îl declară absent. Înlocuirea pieselor după primul cod duce la facturi mari și la mașini care se întorc cu aceeași problemă.

Accesul securizat schimbă și procedura. Funcții precum programarea cheilor, configurarea imobilizatorului, înlocuirea unor module sau activarea componentelor legate de siguranță nu mai sunt deschise oricărui tester. Producătorii folosesc gateway-uri securizate, conturi verificate și jurnale de acces pentru a reduce furtul și manipularea. În Uniunea Europeană, cadrul privind accesul la informațiile de reparații obligă producătorii să ofere operatorilor independenți acces standardizat și nediscriminatoriu, dar operațiunile sensibile cer identificare și proceduri de securitate.

Regulile europene actualizate în 2026 clarifică accesul la informațiile OBD, la datele de reparație și la activitățile asociate SERMI, mecanismul de autorizare pentru informații legate de securitatea vehiculului. Pentru un service românesc, dreptul legal de acces nu înseamnă gratuitate și nici simplitate. Pot exista taxe pe oră, zi, lună sau an, cerințe de identitate, certificate digitale și echipamente compatibile.

Acest model favorizează atelierele care documentează lucrările și investesc constant. Un tester universal rămâne util, dar nu poate înlocui toate aplicațiile producătorilor. Pentru mărcile frecvente în România, un service independent poate decide să se specializeze, să cumpere acces oficial și să instruiască personalul. Pentru modele rare, colaborarea cu un specialist sau trimiterea către rețeaua autorizată poate fi mai responsabilă decât improvizația.