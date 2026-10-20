„Tatăl PlayStation” îi contrazice pe gamerii supărați că dispar jocurile pe disc: „Este o problemă de mentalitate”

Într-un interviu acordat publicației Video Games Chronicle (VGC), Kutaragi a explicat că înțelege frustrarea utilizatorilor, însă consideră că producția continuă de discuri nu mai este justificată economic. Declarațiile vin în contextul deciziei Sony de a renunța, începând din ianuarie 2028, la lansarea noilor jocuri PlayStation în format fizic, o schimbare care ridică numeroase întrebări despre viitorul colecțiilor de jocuri și despre drepturile cumpărătorilor.

Ken Kutaragi consideră că discurile au devenit un simbol al proprietății

Prezent la evenimentul Game Republic New Horizons din Middlesbrough, Marea Britanie, fostul director Sony Interactive Entertainment a vorbit despre transformările industriei și despre diferențele dintre modul în care companiile și consumatorii privesc distribuția digitală.

„Înțeleg că discurile fizice au devenit o metaforă pentru ideea de a deține jocuri. Înțeleg foarte bine această mentalitate”, a declarat Kutaragi, potrivit Video Games Chronicle.

Acesta a comparat situația cu utilizarea smartphone-urilor, dispozitive pentru care oamenii nu mai consideră necesară existența unor suporturi fizice pentru aplicațiile și conținutul pe care le cumpără. În opinia sa, consumatorii au încredere că vor putea continua să acceseze produsele digitale, chiar dacă acestea nu există sub forma unui obiect pe care îl pot păstra.

„Înțeleg de ce unii oameni sunt supărați, dar nu cred că este rezonabil din punct de vedere economic. Poate că este o problemă de mentalitate”, a adăugat fostul șef PlayStation.

Totuși, argumentul său nu elimină preocupările legate de proprietatea digitală. Spre deosebire de un joc cumpărat pe disc, un titlu achiziționat exclusiv printr-un magazin online poate depinde de licențele și condițiile platformei.

În plus, discurile oferă posibilitatea revânzării, împrumutului sau achiziționării jocurilor second-hand, avantaje care pot dispărea într-un ecosistem exclusiv digital.

Subiectul a fost abordat recent și de fostul director PlayStation Shawn Layden, care a pus sub semnul întrebării ce înseamnă să deții efectiv un produs digital. Declarațiile sale și implicațiile deciziei Sony au fost analizate într-un articol Playtech despre dispariția discurilor PlayStation.

Viitorul PlayStation ar putea însemna console fără discuri și tot mai mult cloud gaming

Ken Kutaragi, care s-a retras din conducerea PlayStation în 2007, după lansarea generației PS3, consideră că strategia actuală a Sony reflectă o schimbare fundamentală a industriei.

Potrivit acestuia, compania ar putea privi PlayStation nu doar ca pe o consolă tradițională, ci și ca pe un dispozitiv conectat permanent la internet, destinat distribuției de conținut digital.

Fostul director a remarcat că Sony Interactive Entertainment a atras de-a lungul anilor specialiști proveniți din companii orientate către streaming și servicii online, inclusiv Gaikai. Această evoluție ar putea explica interesul tot mai mare pentru distribuția exclusiv digitală.

În același timp, Kutaragi a recunoscut că schimbarea a provocat tensiuni între companie și pasionații de jocuri video. Deși nu mai ocupă o funcție de conducere la Sony, acesta spune că împărtășește anumite perspective cu actualii responsabili ai diviziei PlayStation.

O altă problemă identificată de fostul executiv este creșterea prețurilor componentelor hardware. Kutaragi consideră că dispozitivele pentru gaming au devenit exagerat de scumpe și că situația nu este sănătoasă pentru industrie.

Îngrijorările sale apar în contextul unor informații potrivit cărora memoria RAM și stocarea viitoarei console PlayStation 6 ar putea costa împreună peste 680 de dolari. Aceste estimări, analizate și într-un material Playtech despre posibilul preț al PS6, nu reprezintă deocamdată specificații sau costuri confirmate oficial de Sony.

Soluția imaginată de Kutaragi este una radicală: utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de cloud computing pentru a reduce dependența de hardware dedicat. Într-un asemenea scenariu, industria ar putea ajunge într-un punct în care consolele tradiționale să nu mai fie necesare.

Declarația reprezintă însă o perspectivă personală, nu un anunț oficial privind strategia Sony.

Ce înseamnă dispariția jocurilor fizice pentru posesorii de PlayStation

Renunțarea la discurile pentru noile lansări PlayStation din 2028 nu înseamnă automat că jocurile fizice deja cumpărate vor deveni inutilizabile. Compatibilitatea colecțiilor existente cu viitoarele console va depinde de caracteristicile hardware și de deciziile Sony privind suportul pentru generațiile anterioare.

Deocamdată, compania nu a confirmat oficial că PlayStation 6 va fi lansată exclusiv fără unitate optică. Eliminarea jocurilor noi pe disc și eliminarea completă a posibilității de a utiliza discurile existente sunt două lucruri diferite.

Pentru mulți gameri, miza depășește însă nostalgia. Un joc fizic poate fi păstrat ani întregi, revândut sau împrumutat, în timp ce accesul la o bibliotecă digitală este condiționat de infrastructura și regulile platformei.

În cele din urmă, declarațiile lui Ken Kutaragi evidențiază o diferență de perspectivă tot mai vizibilă în industria jocurilor video. Pentru companii, distribuția digitală poate însemna costuri mai mici și un control mai eficient asupra produselor. Pentru consumatori, dispariția discurilor poate însemna pierderea unor libertăți asociate, timp de decenii, cu ideea de a cumpăra și deține un joc.

Iar dacă viitorul PlayStation va fi într-adevăr exclusiv digital, Sony va trebui să convingă utilizatorii nu doar că această schimbare este inevitabilă economic, ci și că investițiile lor în jocuri vor rămâne protejate pe termen lung.