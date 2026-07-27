Stop pe frână aprins permanent: contact pedală, reglaj sau eroare electrică

Contactul pedalei și reglajul sunt primele suspecte

Contactul de frână este montat de obicei în apropierea punctului superior al pedalei. Când pedala revine în poziția de repaus, aceasta apasă sau eliberează tija contactului, în funcție de construcție. Dacă întrerupătorul s-a deplasat, dacă suportul s-a îndoit sau dacă tija a rămas blocată, stopurile pot rămâne aprinse permanent.

Poți face un test simplu cu mașina staționată. Ridică ușor pedala cu vârful piciorului și roagă pe cineva să observe stopurile. Dacă acestea se sting când pedala este trasă în sus, problema poate fi revenirea incompletă a pedalei, reglajul contactului sau uzura unei bucșe. Verifică dacă un covoraș gros, un obiect căzut ori o piesă de plastic interferează cu mecanismul.

La unele mașini, contactul se autoreglează la montaj. Introducerea greșită sau apăsarea tijei înainte de fixare poate lăsa întrerupătorul într-o poziție incorectă. Rotirea contactului fără cunoașterea procedurii poate agrava problema. Piesa nu trebuie reglată la întâmplare doar pentru ca stopurile să se stingă, deoarece o distanță prea mare poate face ca acestea să se aprindă prea târziu când începi să frânezi.

Pedala poate reveni incomplet și din cauze mecanice. Un arc slăbit, articulația uscată, o tijă care se mișcă greu sau o problemă a servofrânei pot menține pedala câțiva milimetri sub poziția normală. În această situație, schimbarea contactului poate elimina temporar simptomul fără să rezolve cauza reală.

Cum diferențiezi un contact defect de o eroare în cablaj

Observă dacă sunt aprinse toate stopurile, inclusiv lampa centrală. Dacă toate trei rămân aprinse, semnalul comun al pedalei este principalul suspect. Dacă doar un stop lateral rămâne aprins, problema este mai probabil în blocul optic, în cablajul local, într-un soclu deteriorat sau într-o masă defectuoasă.

Pe automobilele cu becuri clasice, un soclu oxidat poate permite curentului să circule pe trasee neobișnuite. Stopul poate lumina slab permanent, poate reacționa la semnalizare sau poate modifica intensitatea când aprinzi pozițiile. Aceste comportamente indică frecvent o masă slabă ori contacte încălzite în lampă, nu contactul pedalei.

La modelele moderne, comanda poate trece prin modulul electronic al caroseriei. Contactul pedalei trimite informația către modul, iar acesta alimentează luminile. Un fir în scurtcircuit, apă într-un conector sau o ieșire electronică blocată poate menține stopurile aprinse chiar dacă întrerupătorul funcționează corect. O diagnoză poate arăta dacă modulul vede pedala ca apăsată sau eliberată.