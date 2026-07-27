Ștergătoare care lasă urme imediat după schimbare: parbriz contaminat, braț slăbit sau lamelă greșită
Schimbarea ștergătoarelor ar trebui să elimine dârele, zgomotele și zonele rămase umede pe parbriz. Când lamelele noi lasă urme chiar de la prima utilizare, reacția firească este să presupui că produsul este slab. Uneori chiar acesta este motivul, dar în multe cazuri problema se află pe sticlă, la brațul ștergătorului sau în alegerea dimensiunii și a adaptorului.
Un ștergător nou nu poate compensa un parbriz acoperit cu ceară, silicon, grăsime sau depuneri minerale. Nici o lamelă bună nu va funcționa corect dacă brațul nu apasă uniform pe sticlă sau dacă profilul ales nu urmărește curbura parbrizului.
Parbrizul contaminat poate face orice lamelă să pară defectă
Spălătoriile automate aplică uneori ceară și produse hidrofobe care rămân pe sticlă. Acestea pot produce o peliculă aproape invizibilă, iar ștergătorul distribuie apa în zone neregulate în loc să o îndepărteze. Urmele pot apărea sub formă de semicercuri, pete uleioase sau porțiuni care se usucă greu.
Curăță parbrizul cu un produs dedicat sticlei auto și o lavetă fără scame. Dacă pelicula persistă, poate fi necesară o degresare mai atentă. Nu folosi substanțe abrazive sau improvizații care pot zgâria sticla ori afecta tratamentele aplicate din fabrică.
Verifică și marginea lamelei. Chiar dacă este nouă, aceasta poate fi contaminată cu murdărie din ambalaj, praf sau urme de grăsime de pe mâini. Șterge cauciucul cu o lavetă umedă și observă dacă lasă o urmă neagră. Nu freca agresiv, deoarece unele lamele au un strat protector care reduce frecarea.
Depunerile de calcar pot crea mici zone pe care apa se comportă diferit. Sunt frecvente la mașinile spălate cu apă dură și lăsate să se usuce la soare. Un parbriz curat vizual poate avea încă o suprafață neuniformă, iar ștergătorul sare sau lasă dâre în aceleași puncte.
Dacă problema apare numai într-o zonă, inspectează sticla la lumină laterală. O zgârietură, o ciobitură sau o deformare poate împiedica lama să rămână lipită uniform. În acest caz, schimbarea repetată a ștergătoarelor nu va elimina complet simptomul.
Brațul, adaptorul și forma lamelei trebuie să fie corecte
Brațul ștergătorului trebuie să exercite presiune suficientă pe toată lungimea lamelei. Arcul poate slăbi în timp, iar articulația se poate bloca din cauza ruginii sau a murdăriei. Dacă o porțiune a lamelei nu atinge sticla, ridică ușor brațul și verifică dacă se mișcă liber.
Un braț ușor răsucit poate modifica unghiul lamelei față de parbriz. Cauciucul nu mai schimbă corect direcția la fiecare cursă și începe să sară, să scârțâie sau să lase urme. Nu îndoi brațul la întâmplare, deoarece o corecție excesivă poate agrava problema sau poate produce o presiune prea mare.
Dimensiunea trebuie să fie exact cea prevăzută pentru mașină. O lamelă prea lungă poate atinge marginea parbrizului, chederul sau celălalt ștergător. Una prea scurtă lasă o zonă necurățată și poate avea o geometrie diferită față de cea originală.
Contează și tipul constructiv. Ștergătoarele clasice cu ramă, cele plate și modelele hibride distribuie presiunea diferit. Un produs universal poate avea lungimea corectă, dar o curbură nepotrivită pentru parbriz. Rezultatul este frecvent o zonă necurățată în centru sau la extremități.
Verifică adaptorul și poziția de montaj. Lamelele pot părea fixate, dar să rămână ușor deplasate în suport. Un adaptor montat invers schimbă unghiul și poate permite joc în timpul cursei. După montaj, trage ușor de ștergător pentru a confirma blocarea.
Nu testa lamelele pe un parbriz uscat. Folosește suficient lichid și lasă sistemul să execute mai multe curse. Dacă urmele rămân în aceleași locuri după curățarea sticlei și verificarea montajului, compară comportamentul cu un alt set compatibil. O lamelă nouă poate avea un defect de fabricație, dar această concluzie trebuie trasă după eliminarea problemelor de suprafață și presiune.