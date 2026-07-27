Ștergătoare care lasă urme imediat după schimbare: parbriz contaminat, braț slăbit sau lamelă greșită

Parbrizul contaminat poate face orice lamelă să pară defectă

Spălătoriile automate aplică uneori ceară și produse hidrofobe care rămân pe sticlă. Acestea pot produce o peliculă aproape invizibilă, iar ștergătorul distribuie apa în zone neregulate în loc să o îndepărteze. Urmele pot apărea sub formă de semicercuri, pete uleioase sau porțiuni care se usucă greu.

Curăță parbrizul cu un produs dedicat sticlei auto și o lavetă fără scame. Dacă pelicula persistă, poate fi necesară o degresare mai atentă. Nu folosi substanțe abrazive sau improvizații care pot zgâria sticla ori afecta tratamentele aplicate din fabrică.

Verifică și marginea lamelei. Chiar dacă este nouă, aceasta poate fi contaminată cu murdărie din ambalaj, praf sau urme de grăsime de pe mâini. Șterge cauciucul cu o lavetă umedă și observă dacă lasă o urmă neagră. Nu freca agresiv, deoarece unele lamele au un strat protector care reduce frecarea.

Depunerile de calcar pot crea mici zone pe care apa se comportă diferit. Sunt frecvente la mașinile spălate cu apă dură și lăsate să se usuce la soare. Un parbriz curat vizual poate avea încă o suprafață neuniformă, iar ștergătorul sare sau lasă dâre în aceleași puncte.

Dacă problema apare numai într-o zonă, inspectează sticla la lumină laterală. O zgârietură, o ciobitură sau o deformare poate împiedica lama să rămână lipită uniform. În acest caz, schimbarea repetată a ștergătoarelor nu va elimina complet simptomul.

Brațul, adaptorul și forma lamelei trebuie să fie corecte

Brațul ștergătorului trebuie să exercite presiune suficientă pe toată lungimea lamelei. Arcul poate slăbi în timp, iar articulația se poate bloca din cauza ruginii sau a murdăriei. Dacă o porțiune a lamelei nu atinge sticla, ridică ușor brațul și verifică dacă se mișcă liber.

Un braț ușor răsucit poate modifica unghiul lamelei față de parbriz. Cauciucul nu mai schimbă corect direcția la fiecare cursă și începe să sară, să scârțâie sau să lase urme. Nu îndoi brațul la întâmplare, deoarece o corecție excesivă poate agrava problema sau poate produce o presiune prea mare.