Ștergătoare automate care pornesc aiurea: senzor ploaie, parbriz murdar sau calibrare

Murdăria și gelul optic schimbă modul în care senzorul vede parbrizul

Senzorul de ploaie este montat de obicei în partea superioară a parbrizului, în spatele oglinzii retrovizoare. Acesta trimite lumină spre suprafața sticlei și măsoară modul în care lumina este reflectată. Când apa ajunge pe exteriorul parbrizului, reflexia se modifică, iar modulul comandă ștergătoarele.

Dacă zona din fața senzorului este murdară, sistemul poate interpreta depunerile drept picături. Curăță atât exteriorul, cât și interiorul parbrizului în zona respectivă. Urmele de grăsime, condensul sau pelicula lăsată de produsele pentru bord pot afecta citirea, chiar dacă sticla pare suficient de curată pentru șofer.

Ceara aplicată în spălătoriile automate și tratamentele hidrofobe pot produce rezultate contradictorii. Apa formează picături diferite sau alunecă rapid de pe sticlă, iar senzorul poate reacționa mai intens sau mai slab decât înainte. Nu toate soluțiile pentru respingerea apei sunt compatibile cu sistemele automate, mai ales dacă sunt aplicate neuniform.

Între senzor și parbriz există de regulă un element optic transparent, realizat din gel sau silicon. Acesta trebuie să stea lipit uniform de sticlă, fără bule de aer, goluri sau impurități. Dacă parbrizul a fost schimbat și suportul senzorului nu a fost montat corect, lumina nu mai circulă prin material în modul prevăzut.

O bulă de aer poate fi interpretată ca o modificare permanentă a suprafeței parbrizului. În această situație, ștergătoarele pot porni aleatoriu sau pot funcționa la o viteză nepotrivită. Uneori este suficientă înlocuirea padului optic și remontarea senzorului, fără schimbarea întregului modul.

Sensibilitatea, parbrizul și calibrarea trebuie verificate în această ordine

Maneta ștergătoarelor include frecvent un reglaj al sensibilității. Pe treapta maximă, sistemul poate reacționa la stropi foarte mici, la apa aruncată de mașina din față sau chiar la schimbări bruște de lumină. Mută reglajul pe o poziție medie și observă comportamentul în mai multe condiții înainte să presupui că există o defecțiune.

Lumina puternică, umbrele rapide, trecerea printr-un tunel sau reflexiile de pe suprafețe lucioase pot produce ocazional o cursă izolată. Un asemenea episod rar nu înseamnă automat că senzorul este defect. Dacă ștergătoarele pornesc repetat pe vreme uscată, cauza trebuie investigată.