Ștergătoare automate care pornesc aiurea: senzor ploaie, parbriz murdar sau calibrare
Ștergătoarele automate ar trebui să pornească atunci când picăturile de apă ajung pe parbriz și să-și adapteze viteza în funcție de intensitatea ploii. În practică, ele pot executa o cursă pe vreme senină, pot reacționa excesiv la câteva picături sau pot refuza să pornească atunci când vizibilitatea începe să scadă.
Comportamentul nu indică neapărat un senzor defect. Praful, urmele de insecte, ceara aplicată la spălătorie, un parbriz schimbat incorect sau setarea prea sensibilă a manetei pot influența modul în care sistemul interpretează lumina reflectată prin sticlă. Înainte de înlocuirea senzorului trebuie eliminate cauzele simple.
Murdăria și gelul optic schimbă modul în care senzorul vede parbrizul
Senzorul de ploaie este montat de obicei în partea superioară a parbrizului, în spatele oglinzii retrovizoare. Acesta trimite lumină spre suprafața sticlei și măsoară modul în care lumina este reflectată. Când apa ajunge pe exteriorul parbrizului, reflexia se modifică, iar modulul comandă ștergătoarele.
Dacă zona din fața senzorului este murdară, sistemul poate interpreta depunerile drept picături. Curăță atât exteriorul, cât și interiorul parbrizului în zona respectivă. Urmele de grăsime, condensul sau pelicula lăsată de produsele pentru bord pot afecta citirea, chiar dacă sticla pare suficient de curată pentru șofer.
Ceara aplicată în spălătoriile automate și tratamentele hidrofobe pot produce rezultate contradictorii. Apa formează picături diferite sau alunecă rapid de pe sticlă, iar senzorul poate reacționa mai intens sau mai slab decât înainte. Nu toate soluțiile pentru respingerea apei sunt compatibile cu sistemele automate, mai ales dacă sunt aplicate neuniform.
Între senzor și parbriz există de regulă un element optic transparent, realizat din gel sau silicon. Acesta trebuie să stea lipit uniform de sticlă, fără bule de aer, goluri sau impurități. Dacă parbrizul a fost schimbat și suportul senzorului nu a fost montat corect, lumina nu mai circulă prin material în modul prevăzut.
O bulă de aer poate fi interpretată ca o modificare permanentă a suprafeței parbrizului. În această situație, ștergătoarele pot porni aleatoriu sau pot funcționa la o viteză nepotrivită. Uneori este suficientă înlocuirea padului optic și remontarea senzorului, fără schimbarea întregului modul.
Sensibilitatea, parbrizul și calibrarea trebuie verificate în această ordine
Maneta ștergătoarelor include frecvent un reglaj al sensibilității. Pe treapta maximă, sistemul poate reacționa la stropi foarte mici, la apa aruncată de mașina din față sau chiar la schimbări bruște de lumină. Mută reglajul pe o poziție medie și observă comportamentul în mai multe condiții înainte să presupui că există o defecțiune.
Lumina puternică, umbrele rapide, trecerea printr-un tunel sau reflexiile de pe suprafețe lucioase pot produce ocazional o cursă izolată. Un asemenea episod rar nu înseamnă automat că senzorul este defect. Dacă ștergătoarele pornesc repetat pe vreme uscată, cauza trebuie investigată.
Parbrizul înlocuit este un punct important. Sticla trebuie să fie compatibilă cu senzorul și să aibă zona optică potrivită. Diferențele de grosime, stratul atermic, nuanțarea sau suportul montat într-o poziție incorectă pot modifica performanța. Un parbriz aparent identic ca dimensiuni nu este neapărat echivalent din punct de vedere optic.
După înlocuirea parbrizului, a senzorului sau a modulului electronic, unele mașini necesită inițializare ori calibrare prin diagnoză. Procedura stabilește valoarea de referință pentru un parbriz curat și uscat. Fără această etapă, sistemul poate porni prea repede, prea târziu sau la viteze nepotrivite.
Trebuie verificată și starea lamelelor. Ștergătoarele uzate lasă pelicule și dâre în zona senzorului, iar acesta continuă să detecteze apă după fiecare cursă. Sistemul poate accelera inutil, deși problema reală este lama care nu curăță uniform sticla.
Înainte de service, curăță zona senzorului, dezactivează eventualele tratamente aplicate pe parbriz, verifică sensibilitatea și observă dacă problema a început după schimbarea sticlei. Dacă sistemul continuă să reacționeze incorect, o diagnoză poate arăta valorile senzorului și eventualele erori de comunicare. Înlocuirea directă a modulului este justificată numai după ce montajul și calibrarea au fost excluse.