Spălător parbriz fără presiune: pompă, duze înfundate sau furtun desprins

Cum verifici duzele, rezervorul și lichidul folosit

Începe cu nivelul lichidului din rezervor. Pare evident, dar un rezervor aproape gol poate permite pompei să tragă aer, iar jetul devine întrerupt sau foarte slab. Dacă ai completat recent și nivelul scade din nou, caută urme de lichid sub partea din față a mașinii, în pasajul roții sau în apropierea aripii unde este montat rezervorul.

Ascultă pompa când acționezi maneta. Dacă se aude clar, dar nu ajunge lichid la parbriz, problema este probabil după pompă: furtun strangulat, racord desprins, supapă blocată sau duze înfundate. Dacă nu se aude nimic, trebuie verificate siguranța, alimentarea electrică, mufa și pompa propriu-zisă.

Duzele se pot bloca din cauza depunerilor de calcar, a impurităților din rezervor sau a unui lichid de parbriz de calitate slabă. Nu turna apă de la robinet în mod repetat, mai ales în zonele cu apă dură. Mineralele se depun în timp în duze și în conductele subțiri. Folosirea unui ac foarte gros poate deforma orificiul și schimba direcția jetului, așa că intervenția trebuie făcută delicat.

Poți desprinde furtunul din spatele duzei și verifica dacă lichidul ajunge cu presiune până acolo. Dacă furtunul pulverizează puternic, duza este blocată. Dacă debitul este slab încă din furtun, problema se află mai jos pe traseu. Unele duze au supape interne și nu pot fi curățate eficient, caz în care înlocuirea este mai sigură și mai rapidă.

Iarna, lichidul nepotrivit poate îngheța în rezervor, pompă sau conducte. Nu forța pompa minute întregi, deoarece se poate supraîncălzi. Mașina trebuie mutată într-un spațiu mai cald, iar sistemul completat ulterior cu lichid potrivit temperaturii exterioare.

Furtunul desprins și pompa uzată produc simptome diferite

Un furtun desprins apare frecvent după lucrări în zona capotei, după schimbarea parbrizului sau din cauza îmbătrânirii racordurilor din plastic. Dacă auzi pompa și observi lichid curgând în compartimentul motor sau pe izolația capotei, traseul este aproape sigur întrerupt.

Verifică îmbinările vizibile și zona în care furtunul trece din caroserie spre capotă. Mișcarea repetată poate crăpa conducta, mai ales la temperaturi scăzute. La unele mașini, furtunul se poate îndoi sub izolație și bloca parțial debitul fără să fie complet desprins.