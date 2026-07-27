Spălător parbriz fără presiune: pompă, duze înfundate sau furtun desprins
Un sistem de spălare a parbrizului care abia stropește, trimite jetul doar câțiva centimetri sau nu mai pulverizează deloc poate transforma rapid o situație banală într-o problemă de vizibilitate. Pe ploaie, iarna sau pe un drum acoperit cu praf și sare, ștergătoarele nu pot curăța corect sticla fără suficient lichid, iar murdăria întinsă pe parbriz poate reduce considerabil câmpul vizual.
Lipsa presiunii nu înseamnă automat că pompa trebuie înlocuită. Înainte să comanzi piese, trebuie observat dacă motorul pompei se aude, dacă lichidul curge pe sub mașină, dacă problema afectează toate duzele sau doar una și dacă jetul este mai slab doar la temperaturi scăzute. Aceste indicii te ajută să separi rapid o duză înfundată de un furtun desprins sau de o pompă uzată.
Cum verifici duzele, rezervorul și lichidul folosit
Începe cu nivelul lichidului din rezervor. Pare evident, dar un rezervor aproape gol poate permite pompei să tragă aer, iar jetul devine întrerupt sau foarte slab. Dacă ai completat recent și nivelul scade din nou, caută urme de lichid sub partea din față a mașinii, în pasajul roții sau în apropierea aripii unde este montat rezervorul.
Ascultă pompa când acționezi maneta. Dacă se aude clar, dar nu ajunge lichid la parbriz, problema este probabil după pompă: furtun strangulat, racord desprins, supapă blocată sau duze înfundate. Dacă nu se aude nimic, trebuie verificate siguranța, alimentarea electrică, mufa și pompa propriu-zisă.
Duzele se pot bloca din cauza depunerilor de calcar, a impurităților din rezervor sau a unui lichid de parbriz de calitate slabă. Nu turna apă de la robinet în mod repetat, mai ales în zonele cu apă dură. Mineralele se depun în timp în duze și în conductele subțiri. Folosirea unui ac foarte gros poate deforma orificiul și schimba direcția jetului, așa că intervenția trebuie făcută delicat.
Poți desprinde furtunul din spatele duzei și verifica dacă lichidul ajunge cu presiune până acolo. Dacă furtunul pulverizează puternic, duza este blocată. Dacă debitul este slab încă din furtun, problema se află mai jos pe traseu. Unele duze au supape interne și nu pot fi curățate eficient, caz în care înlocuirea este mai sigură și mai rapidă.
Iarna, lichidul nepotrivit poate îngheța în rezervor, pompă sau conducte. Nu forța pompa minute întregi, deoarece se poate supraîncălzi. Mașina trebuie mutată într-un spațiu mai cald, iar sistemul completat ulterior cu lichid potrivit temperaturii exterioare.
Furtunul desprins și pompa uzată produc simptome diferite
Un furtun desprins apare frecvent după lucrări în zona capotei, după schimbarea parbrizului sau din cauza îmbătrânirii racordurilor din plastic. Dacă auzi pompa și observi lichid curgând în compartimentul motor sau pe izolația capotei, traseul este aproape sigur întrerupt.
Verifică îmbinările vizibile și zona în care furtunul trece din caroserie spre capotă. Mișcarea repetată poate crăpa conducta, mai ales la temperaturi scăzute. La unele mașini, furtunul se poate îndoi sub izolație și bloca parțial debitul fără să fie complet desprins.
Pompa uzată poate continua să se audă, dar să nu mai dezvolte suficientă presiune. Rotorul intern se poate degrada, iar depunerile din rezervor pot limita alimentarea. Dacă presiunea este slabă la toate duzele, furtunurile sunt libere și nu există pierderi, pompa devine principalul suspect.
Înainte de înlocuire, verifică și filtrul sau sita de la intrarea pompei. Mizeria acumulată poate reduce debitul și poate crea impresia unei pompe defecte. Rezervorul trebuie curățat dacă în interior există sedimente, deoarece o pompă nouă poate ajunge rapid în aceeași situație.
Nu ignora problema doar pentru că ștergătoarele funcționează. Un parbriz murdar, curățat fără lichid, se poate zgâria, iar vizibilitatea poate scădea exact când ai mai mare nevoie de ea. Diagnosticul corect pornește de la traseul lichidului, nu de la înlocuirea celei mai scumpe componente.