Sony prezintă FX5, o cameră Cinema Line care aduce în premieră Open Gate și RAW intern

Senzor nou, filmare Open Gate și captură RAW fără recorder extern

Cea mai importantă schimbare adusă de FX5 este noul senzor CMOS full-frame de tip stacked, dezvoltat special pentru acest model. Acesta lucrează împreună cu procesorul de imagine BIONZ XR2 și cu un cip dedicat funcțiilor bazate pe inteligență artificială.

În profilul S-Log3, camera poate reda o plajă dinamică de peste 15 trepte de expunere, iar cele trei valori ISO native, 800, 4.000 și 12.800, sunt menite să ofere rezultate curate atât în lumină puternică, cât și în cadre întunecate.

Pentru prima dată într-o cameră din seria FX, Sony introduce suport pentru filmarea Open Gate, ceea ce înseamnă că este folosită întreaga suprafață a senzorului în raport 3:2. Acest mod oferă mai multă libertate la decuparea imaginii în etapa de editare și este util mai ales atunci când același material trebuie adaptat pentru mai multe platforme.

O altă premieră este înregistrarea internă în formatul RAW X-OCN pe 16 biți. Până acum, cei care aveau nevoie de acest tip de fișiere trebuiau să folosească un recorder extern. FX5 poate salva materialele direct pe suportul de stocare, iar noile codecuri X-OCN C1 și C2 reduc dimensiunea fișierelor fără să compromită calitatea.

Camera poate filma la rezoluție 5K cu până la 60 de cadre pe secundă, în 4K la 120 fps și în Full HD la maximum 240 fps.

Autofocalizarea folosește AI pentru a urmări mai bine subiectul

Sony a actualizat și sistemul de autofocalizare. Camera identifică ochii, capul și poziția corpului unei persoane, astfel încât poate păstra focalizarea chiar dacă subiectul își schimbă poziția sau nu mai privește direct spre obiectiv.

Funcția Real-time Tracking urmărește automat persoana selectată pe toată durata filmării, iar balansul de alb automat utilizează informații culese atât din spectrul vizibil, cât și din infraroșu pentru a adapta culorile în funcție de sursa de lumină.