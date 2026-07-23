Sony prezintă FX5, o cameră Cinema Line care aduce în premieră Open Gate și RAW intern
Sony a prezentat oficial FX5, cel mai nou model din seria Cinema Line, destinat profesioniștilor din domeniul producției video. Camera full-frame introduce câteva funcții care până acum lipseau din această gamă, printre care filmarea în format Open Gate și înregistrarea RAW direct pe card, fără echipamente externe.
Odată cu noua cameră, compania a lansat și două accesorii dedicate: un vizor OLED detașabil și un mâner cu interfață XLR pentru înregistrare audio profesională. Toate sunt gândite pentru utilizatorii care lucrează în cinematografie, televiziune, documentare sau producții comerciale și au nevoie de un echipament ușor de transportat, dar suficient de puternic pentru proiecte complexe.
Senzor nou, filmare Open Gate și captură RAW fără recorder extern
Cea mai importantă schimbare adusă de FX5 este noul senzor CMOS full-frame de tip stacked, dezvoltat special pentru acest model. Acesta lucrează împreună cu procesorul de imagine BIONZ XR2 și cu un cip dedicat funcțiilor bazate pe inteligență artificială.
În profilul S-Log3, camera poate reda o plajă dinamică de peste 15 trepte de expunere, iar cele trei valori ISO native, 800, 4.000 și 12.800, sunt menite să ofere rezultate curate atât în lumină puternică, cât și în cadre întunecate.
Pentru prima dată într-o cameră din seria FX, Sony introduce suport pentru filmarea Open Gate, ceea ce înseamnă că este folosită întreaga suprafață a senzorului în raport 3:2. Acest mod oferă mai multă libertate la decuparea imaginii în etapa de editare și este util mai ales atunci când același material trebuie adaptat pentru mai multe platforme.
O altă premieră este înregistrarea internă în formatul RAW X-OCN pe 16 biți. Până acum, cei care aveau nevoie de acest tip de fișiere trebuiau să folosească un recorder extern. FX5 poate salva materialele direct pe suportul de stocare, iar noile codecuri X-OCN C1 și C2 reduc dimensiunea fișierelor fără să compromită calitatea.
Camera poate filma la rezoluție 5K cu până la 60 de cadre pe secundă, în 4K la 120 fps și în Full HD la maximum 240 fps.
Autofocalizarea folosește AI pentru a urmări mai bine subiectul
Sony a actualizat și sistemul de autofocalizare. Camera identifică ochii, capul și poziția corpului unei persoane, astfel încât poate păstra focalizarea chiar dacă subiectul își schimbă poziția sau nu mai privește direct spre obiectiv.
Funcția Real-time Tracking urmărește automat persoana selectată pe toată durata filmării, iar balansul de alb automat utilizează informații culese atât din spectrul vizibil, cât și din infraroșu pentru a adapta culorile în funcție de sursa de lumină.
FX5 include și opțiuni dedicate celor care folosesc obiective anamorfice, cu suport pentru mai multe rapoarte de decompresie.
Stabilizarea optică pe cinci axe a fost și ea îmbunătățită. Sony spune că noul sistem compensează mai eficient mișcările de rotație, iar modul Dynamic Active este destinat filmărilor realizate din mână, acolo unde vibrațiile sunt mai evidente.
Corp compact și funcții gândite pentru filmările profesionale
Camera păstrează dimensiuni reduse, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea pe gimbal, în spații înguste sau în timpul filmărilor din mers.
Pe spate se află un ecran tactil de 3,5 inci, complet articulat și mai luminos decât cel folosit pe FX3. Interfața de operare a fost simplificată și preia elemente întâlnite pe camerele CineAlta, astfel încât accesul la setările importante se face mai rapid.
Sony a acordat atenție și răcirii. Ventilatorul și sistemul de disipare a căldurii au fost reproiectate pentru a permite sesiuni lungi de filmare fără întreruperi, iar carcasa este construită pentru a rezista mai bine la praf și umezeală.
La capitolul conectivitate, FX5 oferă două porturi USB-C, ieșire HDMI, conexiune LAN și suport pentru alimentare prin USB Power Delivery. Camera este compatibilă și cu noul acumulator NP-SA100, care are o capacitate mai mare decât modelul utilizat până acum.
Printre accesoriile opționale se numără vizorul OLED DVF-EL1, cu peste șapte milioane de puncte și suport HDR, precum și mânerul XLR-H2, care permite înregistrarea audio pe patru canale, în format 32-bit float, la până la 96 kHz.
Cât costă Sony FX5
Sony va începe precomenzile pentru FX5 pe 22 iulie, iar primele livrări sunt programate pentru luna august. Varianta care include mânerul XLR va avea un preț estimativ de 30.900 de lei, în timp ce versiunea care conține doar corpul camerei va costa aproximativ 27.800 de lei.
Compania a anunțat și o actualizare software programată pentru 2027, care va aduce suport pentru filmare X-OCN la 240 fps, Open Gate în format XAVC S-I, o interfață adaptată filmării verticale și posibilitatea extragerii cadrelor direct din materialele video.