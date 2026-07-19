SMS-uri și mesaje de Sfântul Ilie 2026. Cele mai frumoase urări pe care le poți trimite pe WhatsApp, Facebook sau Messenger

Sfântul Ilie, sărbătorit în fiecare an pe 20 iulie, este unul dintre cei mai importanți sfinți din calendarul ortodox. Cu această ocazie, sute de mii de români își serbează onomastica, iar rudele, prietenii și colegii le transmit gânduri bune și urări de „La mulți ani”. Dacă ești în căutarea unor mesaje inspirate, am pregătit o selecție de SMS-uri și felicitări pe care le poți trimite prin WhatsApp, Facebook sau Messenger.

Cele mai frumoase mesaje de Sfântul Ilie 2026

La mulți ani de Sfântul Ilie! Îți doresc sănătate, liniște sufletească, bucurii alături de cei dragi și multe împliniri în fiecare zi.

Fie ca Sfântul Ilie să te ocrotească, să-ți dea putere, credință și înțelepciune în tot ceea ce faci. La mulți ani!

Cu ocazia zilei numelui, îți transmit cele mai sincere urări de bine. Să ai parte de sănătate, succes și multe motive de bucurie. La mulți ani!

Astăzi este o zi specială pentru tine. Îți doresc ca toate dorințele să ți se împlinească, iar zâmbetul să nu-ți lipsească niciodată. La mulți ani!

Fie ca această zi de sărbătoare să-ți aducă pace în suflet, iubire și oameni frumoși alături. La mulți ani de Sfântul Ilie!

SMS-uri scurte de Sfântul Ilie pentru WhatsApp și Messenger

Dacă preferi un mesaj scurt, potrivit pentru aplicațiile de mesagerie, poți alege una dintre variantele de mai jos: