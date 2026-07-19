SMS-uri și mesaje de Sfântul Ilie 2026. Cele mai frumoase urări pe care le poți trimite pe WhatsApp, Facebook sau Messenger
Sfântul Ilie, sărbătorit în fiecare an pe 20 iulie, este unul dintre cei mai importanți sfinți din calendarul ortodox. Cu această ocazie, sute de mii de români își serbează onomastica, iar rudele, prietenii și colegii le transmit gânduri bune și urări de „La mulți ani”. Dacă ești în căutarea unor mesaje inspirate, am pregătit o selecție de SMS-uri și felicitări pe care le poți trimite prin WhatsApp, Facebook sau Messenger.
Cele mai frumoase mesaje de Sfântul Ilie 2026
- La mulți ani de Sfântul Ilie! Îți doresc sănătate, liniște sufletească, bucurii alături de cei dragi și multe împliniri în fiecare zi.
- Fie ca Sfântul Ilie să te ocrotească, să-ți dea putere, credință și înțelepciune în tot ceea ce faci. La mulți ani!
- Cu ocazia zilei numelui, îți transmit cele mai sincere urări de bine. Să ai parte de sănătate, succes și multe motive de bucurie. La mulți ani!
- Astăzi este o zi specială pentru tine. Îți doresc ca toate dorințele să ți se împlinească, iar zâmbetul să nu-ți lipsească niciodată. La mulți ani!
- Fie ca această zi de sărbătoare să-ți aducă pace în suflet, iubire și oameni frumoși alături. La mulți ani de Sfântul Ilie!
SMS-uri scurte de Sfântul Ilie pentru WhatsApp și Messenger
Dacă preferi un mesaj scurt, potrivit pentru aplicațiile de mesagerie, poți alege una dintre variantele de mai jos:
- La mulți ani! Să ai parte de sănătate, noroc și numai bucurii!
- Un sincer „La mulți ani!” și o zi plină de zâmbete și împliniri!
- Fie ca Sfântul Ilie să-ți călăuzească pașii și să-ți aducă liniște și fericire!
- Îți doresc o zi minunată și un an plin de reușite. La mulți ani!
- Sănătate, iubire și multe momente frumoase! La mulți ani de Sfântul Ilie!
- Toate gândurile bune să te însoțească astăzi și mereu. La mulți ani!
Urări elegante pentru familie, prieteni și colegi
Atunci când vrei să transmiți un mesaj mai special, poți opta pentru o urare elegantă și sinceră.
- La mulți ani cu ocazia onomasticii! Îți doresc să fii înconjurat de oameni dragi, să ai parte de sănătate, succes și momente care să-ți aducă zâmbetul pe buze în fiecare zi.
- Fie ca Sfântul Ilie să-ți aducă pace, încredere și puterea de a-ți îndeplini toate visurile. Îți doresc o zi minunată și un an plin de realizări!
- Cu prilejul acestei sărbători, îți transmit cele mai calde gânduri și îți doresc ca fiecare zi să-ți aducă motive de recunoștință și fericire. La mulți ani!
- Îți doresc ca lumina acestei zile să-ți umple sufletul de speranță și să ai parte de sănătate, iubire și multe împliniri alături de cei dragi. La mulți ani!
Cui îi spui „La mulți ani” de Sfântul Ilie
Pe 20 iulie își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Ilie, dar și derivate precum Ilinca, Ilinca Maria, Ilian, Iliana, Ilinca Elena, în funcție de tradiția familiei și de numele trecut în acte. Dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care poartă aceste nume, un mesaj sincer și câteva cuvinte frumoase sunt suficiente pentru a le face ziua mai specială.
Indiferent dacă alegi să trimiți o urare prin SMS, WhatsApp, Facebook sau Messenger, cel mai important este ca mesajul să fie transmis din suflet. Uneori, câteva cuvinte simple și sincere valorează mai mult decât o felicitare elaborată și pot aduce un zâmbet celui care își sărbătorește ziua numelui.