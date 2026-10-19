Smart Fortwo renaște după trei ani de absență. Noul Smart #2 costă 19.990 de euro și are autonomie de peste două ori mai mare
Într-o industrie auto în care aproape fiecare generație de automobile devine mai mare, mai grea și mai complicată, Smart revine la ideea care a făcut marca celebră: un automobil atât de mic încât poate fi parcat aproape oriunde. Noul Smart #2, prezentat la Salonul Auto de la Paris din octombrie 2026, readuce configurația cu două locuri care a transformat originalul Fortwo într-un simbol al mobilității urbane.
Modelul este complet electric, dispune de o baterie considerabil mai mare decât predecesorul și introduce pentru prima dată încărcarea rapidă în curent continuu. Prețul de pornire de 19.990 de euro îl poziționează în apropierea unor automobile electrice europene cu patru locuri, dar constructorul mizează pe dimensiunile extrem de reduse și pe manevrabilitate pentru a atrage cumpărătorii care circulă preponderent în orașe aglomerate.
Smart #2 măsoară numai 2,75 metri și oferă până la 290 km autonomie
Noul Smart #2 are o lungime de 2.746 mm, fiind cu aproximativ cinci centimetri mai lung decât vechiul Smart EQ Fortwo. Modelul păstrează proporțiile originale, cu roțile amplasate aproape de extremitățile caroseriei și un ampatament conceput pentru optimizarea spațiului interior.
Diametrul de bracaj este de numai 6,95 metri, o valoare spectaculoasă care poate transforma manevrele de întoarcere și parcare în operațiuni mult mai simple decât în cazul automobilelor convenționale.
Propulsia este asigurată de un motor electric de 60 kW, echivalentul a aproximativ 82 CP, care dezvoltă un cuplu maxim de 130 Nm și antrenează roțile din spate.
Bateria litiu-fier-fosfat are o capacitate de 35,8 kWh, aproape dublă comparativ cu acumulatorul de 17,6 kWh utilizat de vechiul Smart EQ Fortwo.
Autonomia anunțată ajunge la 290 de kilometri WLTP, față de aproximativ 133 de kilometri în cazul generației anterioare. Valorile noului model rămân supuse procedurilor finale de omologare europeană.
O îmbunătățire importantă este introducerea încărcării rapide în curent continuu, cu o putere maximă de 65 kW. Smart susține că bateria poate fi încărcată de la 10% la 80% în aproximativ 20 de minute.
Versiunea de bază Pure dispune de încărcare în curent alternativ la 7,4 kW, iar echipările superioare primesc un încărcător de bord de 11 kW.
Interiorul include un ecran multimedia de 10,1 inchi și un instrumentar digital de 8,8 inchi. Sistemele de asistență includ inclusiv cruise control adaptiv cu funcție de oprire și repornire. (Welt)
Prețul de 19.990 de euro îl aduce în concurență directă cu Renault Twingo
Smart a anunțat patru niveluri principale de echipare pentru noul model. Versiunea Pure pornește de la 19.990 de euro, în timp ce Pure+ costă 20.990 de euro.
Configurația Premium, care include dotări suplimentare precum plafon panoramic, scaune încălzite și un sistem audio Sennheiser cu șapte difuzoare, are un preț de 24.490 de euro.
O ediție specială Couture, limitată la 999 de exemplare pentru Europa, este disponibilă la 25.690 de euro.
Acestea sunt prețurile comunicate pentru Germania, cu disponibilitate similară a prețului de bază în Franța și Italia. Tarifele pentru România nu au fost confirmate.
Cel mai evident concurent este Renault Twingo E-Tech, care are același preț de pornire de 19.990 de euro pe piața germană. Modelul francez oferă însă patru locuri și cinci uși, ceea ce îl face mai practic pentru utilizarea familială.
Smart #2 răspunde prin dimensiuni mult mai compacte, autonomie declarată mai mare și încărcare rapidă superioară.
Pentru București, Cluj-Napoca, Brașov sau alte orașe cu probleme de parcare, avantajul dimensiunilor poate fi important. Un automobil de numai 2,75 metri ocupă semnificativ mai puțin spațiu decât un hatchback convențional.
Totuși, trebuie ținut cont de faptul că parcarea transversală sau în poziții neobișnuite nu este permisă automat doar pentru că automobilul este foarte scurt. Regulile de oprire și staționare trebuie respectate indiferent de dimensiunile vehiculului.
Autonomia de 290 de kilometri îl face mai versatil decât vechiul Fortwo, dar nu îl transformă într-un automobil ideal pentru deplasări lungi pe autostradă. Consumul energetic crește la viteze ridicate, iar spațiul pentru bagaje rămâne limitat.
Noul model va ajunge la clienții europeni în 2027, după finalizarea procedurilor de omologare.
Revenirea la configurația originală ar putea fi importantă pentru identitatea Smart, marcă transformată în ultimii ani într-un producător de crossovere electrice.
Smart #2 demonstrează că există încă loc pe piață pentru automobile concepute exclusiv în jurul mobilității urbane, chiar dacă succesul comercial va depinde de numărul cumpărătorilor dispuși să renunțe la locurile din spate în schimbul unei mașini foarte ușor de parcat.