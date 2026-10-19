Smart Fortwo renaște după trei ani de absență. Noul Smart #2 costă 19.990 de euro și are autonomie de peste două ori mai mare

Smart #2 măsoară numai 2,75 metri și oferă până la 290 km autonomie

Noul Smart #2 are o lungime de 2.746 mm, fiind cu aproximativ cinci centimetri mai lung decât vechiul Smart EQ Fortwo. Modelul păstrează proporțiile originale, cu roțile amplasate aproape de extremitățile caroseriei și un ampatament conceput pentru optimizarea spațiului interior.

Diametrul de bracaj este de numai 6,95 metri, o valoare spectaculoasă care poate transforma manevrele de întoarcere și parcare în operațiuni mult mai simple decât în cazul automobilelor convenționale.

Propulsia este asigurată de un motor electric de 60 kW, echivalentul a aproximativ 82 CP, care dezvoltă un cuplu maxim de 130 Nm și antrenează roțile din spate.

Bateria litiu-fier-fosfat are o capacitate de 35,8 kWh, aproape dublă comparativ cu acumulatorul de 17,6 kWh utilizat de vechiul Smart EQ Fortwo.

Autonomia anunțată ajunge la 290 de kilometri WLTP, față de aproximativ 133 de kilometri în cazul generației anterioare. Valorile noului model rămân supuse procedurilor finale de omologare europeană.

O îmbunătățire importantă este introducerea încărcării rapide în curent continuu, cu o putere maximă de 65 kW. Smart susține că bateria poate fi încărcată de la 10% la 80% în aproximativ 20 de minute.

Versiunea de bază Pure dispune de încărcare în curent alternativ la 7,4 kW, iar echipările superioare primesc un încărcător de bord de 11 kW.