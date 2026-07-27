Site-uri de dating administrate din Iași, în vizorul unui procesator francez de plăți. Suspiciuni de fraudă și spălare de bani
Două companii din Iași sunt menționate într-o investigație realizată de publicațiile Snoop și Mediapart, după ce documente confidențiale ale procesatorului francez de plăți CentralPay au semnalat tranzacții considerate neobișnuite pe mai multe platforme de dating administrate din România.
Potrivit informațiilor obținute de cele două redacții, analiza internă a companiei franceze a identificat indicatori care ar putea sugera posibile fraude financiare sau chiar operațiuni de spălare a banilor. Suspiciunile vizează modul în care au fost procesate plățile și comportamentul unor utilizatori ai platformelor, scrie Snoop.
Tranzacții de mii de euro pe platforme prezentate drept site-uri de dating
Companiile vizate sunt Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, ambele din Iași, care administrează mai multe site-uri dedicate piețelor din Franța, Spania, Italia și Marea Britanie.
Documentele analizate de jurnaliști arată că, într-un interval de un an, 45 de posesori de carduri au cheltuit individual peste 1.000 de euro pe aceeași platformă.
Mai mult, un singur utilizator ar fi efectuat 35 de tranzacții, în valoare totală de peste 11.000 de euro.
În evaluarea internă a CentralPay, un astfel de tipar este considerat incompatibil cu utilizarea normală a unui serviciu de dating și justifică verificări suplimentare.
Două ipoteze luate în calcul de procesatorul francez
Raportul intern prezintă două scenarii posibile. Primul este că platformele ar putea desfășura alte activități decât cele declarate oficial, precum servicii de videochat sau anunțuri pentru escorte.
Al doilea scenariu vizează posibilitatea ca tranzacțiile să fie utilizate într-un mecanism de spălare a banilor.
Documentele mai arată că, pe unul dintre site-uri, majoritatea profilurilor analizate păreau neautentice, în timp ce prin platformă fuseseră deja procesate plăți de peste 10.000 de euro într-o perioadă foarte scurtă.
Abonamente de până la 250 de euro pe lună au atras atenția
Printre elementele care au ridicat semne de întrebare se numără și costul abonamentelor.
Unele dintre platformele administrate de firmele românești solicitau între 60 și 250 de euro pe lună pentru acces la servicii, tarife mult peste cele practicate de cele mai cunoscute aplicații de dating. Investigația subliniază că aceste concluzii provin din analiza internă realizată de CentralPay.
Până în acest moment, nu există informații publice care să arate că cele două companii au fost inculpate sau condamnate, iar documentele reflectă suspiciuni și evaluări interne care au determinat declanșarea unor verificări suplimentare.