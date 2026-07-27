Site-uri de dating administrate din Iași, în vizorul unui procesator francez de plăți. Suspiciuni de fraudă și spălare de bani

Tranzacții de mii de euro pe platforme prezentate drept site-uri de dating

Companiile vizate sunt Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, ambele din Iași, care administrează mai multe site-uri dedicate piețelor din Franța, Spania, Italia și Marea Britanie.

Documentele analizate de jurnaliști arată că, într-un interval de un an, 45 de posesori de carduri au cheltuit individual peste 1.000 de euro pe aceeași platformă.

Mai mult, un singur utilizator ar fi efectuat 35 de tranzacții, în valoare totală de peste 11.000 de euro.

În evaluarea internă a CentralPay, un astfel de tipar este considerat incompatibil cu utilizarea normală a unui serviciu de dating și justifică verificări suplimentare.

Două ipoteze luate în calcul de procesatorul francez

Raportul intern prezintă două scenarii posibile. Primul este că platformele ar putea desfășura alte activități decât cele declarate oficial, precum servicii de videochat sau anunțuri pentru escorte.

Al doilea scenariu vizează posibilitatea ca tranzacțiile să fie utilizate într-un mecanism de spălare a banilor.

Documentele mai arată că, pe unul dintre site-uri, majoritatea profilurilor analizate păreau neautentice, în timp ce prin platformă fuseseră deja procesate plăți de peste 10.000 de euro într-o perioadă foarte scurtă.