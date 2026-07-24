Singurul liceu din provincie care a intrat în top 10 la admitere. Cu ce medie s-a intrat în acest an
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța este singura unitate de învățământ din afara Bucureștiului care a reușit să intre în primele zece poziții ale clasamentului național realizat în funcție de ultima medie de admitere la liceu. Specializarea Științe ale Naturii s-a clasat pe locul 10, cu o ultimă medie de 9,55.
În rest, clasamentul este dominat de colegiile din Capitală, care ocupă toate celelalte nouă poziții.
Bucureștiul domină clasamentul național al admiterii
Cele mai mari medii de admitere din acest an au fost înregistrate la două specializări de Matematică-Informatică. Atât clasa cu predare bilingvă în limba engleză de la Colegiul Național „Sfântul Sava”, cât și cea de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” au avut ultima medie de admitere 9,70.
În continuare, topul este completat de specializări ale colegiilor „Spiru Haret”, „Gheorghe Lazăr” și „Sfântul Sava”, unde ultimele medii au variat între 9,57 și 9,67.
Colegiul „Mircea cel Bătrân”, singura prezență din provincie în top 10
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța este singurul liceu din afara Bucureștiului care a reușit să pătrundă în primele zece poziții ale clasamentului. Specializarea Științe ale Naturii a închis topul cu media 9,55.
Performanța nu este una izolată. Instituția apare de mai multe ori și în clasamentul primelor 50 de specializări din România. La profilul Științe ale Naturii, bilingv franceză, ultima medie a fost 9,45, iar la Științe ale Naturii, bilingv germană, precum și la mai multe clase de Matematică-Informatică, ultima medie de admitere a fost 9,40.
În primele 50 de poziții se mai regăsesc licee din Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov, Galați, Alba Iulia, Arad, Iași și Oradea, însă niciunul nu a reușit să intre în top 10.
Primele 10 specializări după ultima medie de admitere
- Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,70
- Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Matematică-Informatică – 9,70
- Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,67
- Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe ale Naturii – 9,67
- Colegiul Național „Sfântul Sava” – Științe ale Naturii – 9,62
- Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică – 9,62
- Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Filologie – 9,60
- Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe ale Naturii – 9,57
- Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe Sociale – 9,57
- Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii – 9,55
Peste 99% dintre elevi au fost repartizați la liceu
Rezultatele repartizării computerizate arată că 119.484 de absolvenți de gimnaziu, reprezentând 99,89% dintre candidații care au completat fișa de opțiuni, au fost admiși la liceu.
Dintre aceștia, 74.093 de elevi, adică peste 62%, au obținut un loc chiar la prima opțiune. În total, candidații au completat peste 2,85 milioane de opțiuni, media fiind de aproape 24 pentru fiecare elev.
În această etapă au rămas nerepartizați doar 126 de absolvenți.
Calendarul următoarelor etape
Elevii declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați în perioada 23-28 iulie.
Între 29 și 31 iulie, comisiile județene și cea a municipiului București vor soluționa situațiile speciale apărute după repartizare.
A doua etapă a admiterii va avea loc între 31 iulie și 18 august și se adresează atât absolvenților din promoția curentă, cât și celor din seriile anterioare care nu au împlinit 18 ani până la începutul anului școlar 2026-2027. Pentru această etapă sunt disponibile 33.668 de locuri.