Singurul liceu din provincie care a intrat în top 10 la admitere. Cu ce medie s-a intrat în acest an

Bucureștiul domină clasamentul național al admiterii

Cele mai mari medii de admitere din acest an au fost înregistrate la două specializări de Matematică-Informatică. Atât clasa cu predare bilingvă în limba engleză de la Colegiul Național „Sfântul Sava”, cât și cea de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” au avut ultima medie de admitere 9,70.

În continuare, topul este completat de specializări ale colegiilor „Spiru Haret”, „Gheorghe Lazăr” și „Sfântul Sava”, unde ultimele medii au variat între 9,57 și 9,67.

Colegiul „Mircea cel Bătrân”, singura prezență din provincie în top 10

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța este singurul liceu din afara Bucureștiului care a reușit să pătrundă în primele zece poziții ale clasamentului. Specializarea Științe ale Naturii a închis topul cu media 9,55.

Performanța nu este una izolată. Instituția apare de mai multe ori și în clasamentul primelor 50 de specializări din România. La profilul Științe ale Naturii, bilingv franceză, ultima medie a fost 9,45, iar la Științe ale Naturii, bilingv germană, precum și la mai multe clase de Matematică-Informatică, ultima medie de admitere a fost 9,40.

În primele 50 de poziții se mai regăsesc licee din Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov, Galați, Alba Iulia, Arad, Iași și Oradea, însă niciunul nu a reușit să intre în top 10.

Primele 10 specializări după ultima medie de admitere

Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,70 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Matematică-Informatică – 9,70 Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,67 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe ale Naturii – 9,67 Colegiul Național „Sfântul Sava” – Științe ale Naturii – 9,62 Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică – 9,62 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Filologie – 9,60 Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe ale Naturii – 9,57 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe Sociale – 9,57 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii – 9,55

Peste 99% dintre elevi au fost repartizați la liceu

Rezultatele repartizării computerizate arată că 119.484 de absolvenți de gimnaziu, reprezentând 99,89% dintre candidații care au completat fișa de opțiuni, au fost admiși la liceu.

Dintre aceștia, 74.093 de elevi, adică peste 62%, au obținut un loc chiar la prima opțiune. În total, candidații au completat peste 2,85 milioane de opțiuni, media fiind de aproape 24 pentru fiecare elev.