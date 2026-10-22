Sfârșitul unei ere în gaming: EA închide BioWare după 31 de ani și anulează noul Mass Effect. Sute de angajați își pierd locurile de muncă

Potrivit publicației Reuters, Electronic Arts a confirmat pe 21 octombrie 2026 închiderea BioWare, în cadrul unei restructurări care presupune aproximativ 400 de concedieri. Printre proiectele afectate se numără și următorul joc din seria Mass Effect, aflat în dezvoltare de mai mulți ani și acum anulat oficial.

Anunțul vine la scurt timp după finalizarea achiziției Electronic Arts de către un consorțiu de investitori condus de fondul suveran al Arabiei Saudite, într-o tranzacție evaluată la 55 de miliarde de dolari.

BioWare se închide după trei decenii în care a redefinit jocurile RPG

Fondat în 1995, BioWare a devenit unul dintre cele mai respectate studiouri din industria jocurilor video, datorită modului în care a combinat poveștile complexe cu libertatea oferită jucătorilor.

Primele sale succese importante au inclus Baldur’s Gate, Neverwinter Nights și Star Wars: Knights of the Old Republic, titluri care au influențat dezvoltarea întregului gen RPG.

Una dintre caracteristicile definitorii ale jocurilor BioWare a fost posibilitatea de a influența povestea prin decizii personale. Alegerile morale, relațiile dintre personaje și consecințele acțiunilor au transformat experiența într-una mult mai apropiată de participarea la o poveste decât de simpla urmărire a unui scenariu.

Studioul a atins apogeul popularității prin seriile Mass Effect și Dragon Age, lansate începând cu anii 2000. Trilogia originală Mass Effect, construită în jurul comandantului Shepard, a devenit un reper al jocurilor science-fiction.

Inclusiv la Playtech, seria a fost urmărită îndeaproape, iar recenzia Mass Effect 3 surprindea importanța alegerilor dificile și a deznodământului aventurii comandantului Shepard.

În ultimii ani, însă, BioWare a traversat o perioadă dificilă. Mass Effect: Andromeda, lansat în 2017, și Dragon Age: The Veilguard, apărut în 2024, au avut parte de reacții împărțite, iar rezultatele comerciale nu au corespuns întotdeauna așteptărilor companiei-mamă.

Noul Mass Effect a fost anulat, iar aproximativ 400 de angajați sunt concediați

Cea mai dureroasă veste pentru fanii BioWare este anularea următorului joc Mass Effect. Proiectul fusese anunțat în 2020, iar dezvoltarea sa continua cu o echipă restrânsă.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg și confirmate ulterior prin comunicările Electronic Arts, aproximativ 50 de angajați mai lucrau la BioWare înainte de închidere.

Aceștia se numără printre cei aproximativ 400 de angajați afectați de noua restructurare EA, reprezentând în jur de 3% din personalul companiei.

BioWare a transmis un mesaj emoționant de despărțire comunității, mulțumindu-le jucătorilor care i-au susținut proiectele timp de peste 30 de ani.

Pentru mulți fani, închiderea studioului este cu atât mai dezamăgitoare cu cât Mass Effect rămâne una dintre puținele francize RPG capabile să combine explorarea spațială, relațiile dintre personaje și deciziile cu impact asupra întregii povești.

Problemele studioului nu sunt însă recente. În 2019, BioWare a lansat Anthem, un joc multiplayer care s-a îndepărtat de formula tradițională a companiei și nu a reușit să atingă succesul anticipat.

Playtech analiza încă de atunci dificultățile proiectului în recenzia Anthem, evidențiind problemele unei producții care încerca să combine identitatea RPG a studioului cu mecanicile jocurilor online.

Achiziția EA de către investitorii saudiți schimbă prioritățile companiei

Închiderea BioWare are loc într-un moment de transformări majore pentru Electronic Arts. Compania a fost achiziționată pentru aproximativ 55 de miliarde de dolari de un consorțiu din care fac parte Public Investment Fund din Arabia Saudită, Silver Lake și Affinity Partners, firma de investiții a lui Jared Kushner.

Tranzacția, despre care Playtech a relatat în materialul dedicat achiziției Electronic Arts de către investitorii saudiți, a fost finalizată în august 2026.

Conducerea EA susține că reorganizarea urmărește concentrarea investițiilor asupra unui număr mai mic de proiecte, considerate capabile să genereze creștere pe termen lung.

Printre francizele care rămân prioritare se numără Battlefield, Apex Legends și The Sims. Compania continuă și dezvoltarea unor proiecte asociate universurilor Star Wars și Marvel.

Deși restructurarea vine după schimbarea acționariatului, EA nu a atribuit în mod explicit închiderea BioWare obligațiilor financiare rezultate din achiziție.

Pentru industria gamingului, dispariția BioWare reprezintă mai mult decât închiderea unui studio. Este pierderea unei echipe care a demonstrat că jocurile video pot construi povești complexe, personaje memorabile și lumi în care alegerile jucătorilor contează cu adevărat.

Francizele create de BioWare vor continua să existe, însă viitorul lor rămâne incert. Pentru moment, un lucru este sigur: aventura studioului care a dat viață universurilor Mass Effect și Dragon Age s-a încheiat.