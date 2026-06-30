Se schimbă circulația în vestul Bucureștiului. Drum nou între Bulevardul Iuliu Maniu și Preciziei, cum va arăta şoseaua. Foto

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a anunțat că proiectul va intra în etapa următoare imediat după obținerea votului din partea consilierilor.

„Am finalizat Studiul de Fezabilitate pentru noul drum care va lega Bd. Iuliu Maniu de Str. Preciziei, prin subtraversarea Autostrăzii A1. Îl voi supune aprobării Consiliului Local, astfel încât să putem trece la următoarele etape ale investiției.”

Noua conexiune rutieră este prezentată de autoritățile locale drept una dintre cele mai importante investiții pregătite pentru partea de vest a Bucureștiului, având rolul de a crea o legătură directă între cele două artere importante.

Cum va arăta noul drum dintre Bulevardul Iuliu Maniu și strada Preciziei

Conform informațiilor prezentate de Primăria Sectorului 6, proiectul prevede construirea unui drum cu o lungime de aproximativ 1,7 kilometri, care va face legătura între Bulevardul Iuliu Maniu și strada Preciziei.

Traseul va include subtraversarea Autostrăzii A1 și va fi amenajat cu două benzi de circulație. În același timp, proiectul prevede realizarea trotuarelor pentru pietoni, a unei rețele noi de canalizare pluvială și instalarea unui sistem de iluminat public cu tehnologie LED și telegestiune inteligentă.

Pe lista lucrărilor sunt incluse și sisteme moderne de semaforizare, precum și măsuri dedicate creșterii siguranței rutiere.

Prin această investiție, administrația locală urmărește crearea unei rute alternative pentru conducătorii auto care tranzitează zilnic vestul Capitalei.

Investiția este estimată la aproape 41 de milioane de lei

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 40,9 milioane de lei. Suma include toate etapele necesare pentru realizarea investiției, de la exproprieri și proiectare până la execuția efectivă a lucrărilor.