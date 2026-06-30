Se schimbă circulația în vestul Bucureștiului. Drum nou între Bulevardul Iuliu Maniu și Preciziei, cum va arăta şoseaua. Foto
Primăria Sectorului 6 a anunțat că a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru un nou proiect rutier care va realiza o conexiune directă între Bulevardul Iuliu Maniu și strada Preciziei, prin subtraversarea Autostrăzii A1. Investiția urmărește fluidizarea traficului și reducerea timpilor petrecuți în coloanele de mașini.
A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru noua legătură rutieră
Primăria Sectorului 6 a transmis că studiul de fezabilitate pentru noul drum a fost finalizat, acesta reprezentând primul pas înaintea etapelor necesare pentru realizarea investiției. Potrivit administrației locale, documentația urmează să fie înaintată Consiliului Local pentru aprobare.
Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a anunțat că proiectul va intra în etapa următoare imediat după obținerea votului din partea consilierilor.
„Am finalizat Studiul de Fezabilitate pentru noul drum care va lega Bd. Iuliu Maniu de Str. Preciziei, prin subtraversarea Autostrăzii A1. Îl voi supune aprobării Consiliului Local, astfel încât să putem trece la următoarele etape ale investiției.”
Noua conexiune rutieră este prezentată de autoritățile locale drept una dintre cele mai importante investiții pregătite pentru partea de vest a Bucureștiului, având rolul de a crea o legătură directă între cele două artere importante.
Cum va arăta noul drum dintre Bulevardul Iuliu Maniu și strada Preciziei
Conform informațiilor prezentate de Primăria Sectorului 6, proiectul prevede construirea unui drum cu o lungime de aproximativ 1,7 kilometri, care va face legătura între Bulevardul Iuliu Maniu și strada Preciziei.
Traseul va include subtraversarea Autostrăzii A1 și va fi amenajat cu două benzi de circulație. În același timp, proiectul prevede realizarea trotuarelor pentru pietoni, a unei rețele noi de canalizare pluvială și instalarea unui sistem de iluminat public cu tehnologie LED și telegestiune inteligentă.
Pe lista lucrărilor sunt incluse și sisteme moderne de semaforizare, precum și măsuri dedicate creșterii siguranței rutiere.
Prin această investiție, administrația locală urmărește crearea unei rute alternative pentru conducătorii auto care tranzitează zilnic vestul Capitalei.
Investiția este estimată la aproape 41 de milioane de lei
Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 40,9 milioane de lei. Suma include toate etapele necesare pentru realizarea investiției, de la exproprieri și proiectare până la execuția efectivă a lucrărilor.
Potrivit mesajului publicat de Primăria Sectorului 6, obiectivul principal este reducerea timpului petrecut în trafic și asigurarea unei conexiuni mai rapide către zona Preciziei.
„Dacă stai în trafic pe Iuliu Maniu, vestea asta te interesează. Pregătim una dintre cele mai importante legături rutiere din vestul Bucureștiului.”
Tot în mesajul transmis de administrația locală se precizează că noul drum este gândit pentru a oferi „mai puțin timp pierdut în trafic, o conexiune mai rapidă către zona Preciziei și o alternativă reală pentru șoferii care tranzitează zilnic vestul Bucureștiului”.
La finalul anunțului, Primăria Sectorului 6 a transmis mesajul: „Continuăm să dezvoltăm 6-le!”.