Se deblochează angajările în universitățile din România. Ce posturi pot fi scoase la concurs în anul universitar 2026-2027

În anul universitar precedent, deblocarea concursurilor a vizat exclusiv funcția de asistent universitar. Noua măsură permite universităților să selecteze personal și pentru următorul nivel didactic menționat în comunicatul ministerului.

Rămân astfel în discuție trei componente distincte ale măsurii:

Concursurile pentru asistent universitar, pentru care exista deja o excepție;

Concursurile pentru lector universitar/șef de lucrări, incluse în extinderea anunțată;

Examenele de promovare în cariera didactică, a căror organizare este menținută.

Ocuparea posturilor trebuie realizată cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Această condiție apare în formularea modificării legislative prezentate odată cu adoptarea ordonanței.

De ce a fost adoptată măsura

Ministerul Educației motivează decizia prin nevoia universităților de a selecta profesioniști care să susțină activitatea didactică. Instituțiile trebuie să dispună de personalul necesar pentru pregătirea studenților și pentru îndeplinirea misiunilor asumate.

Un alt argument este respectarea standardelor minimale și a indicatorilor de calitate privind resursa umană. Ministerul leagă aceste cerințe de angajamentele instituțiilor din spațiul european al educației și cercetării.

Anunțul oficial a fost publicat joi, 12 noiembrie 2026, după ședința Guvernului. În comunicatul Ministerului Educației este precizat că noul cadru privește organizarea concursurilor în anul universitar 2026–2027.

Comunicarea nu include un număr total de posturi care vor fi scoase la concurs. Oferta concretă va rezulta din procedurile și anunțurile instituțiilor de învățământ superior.