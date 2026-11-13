Se deblochează angajările în universitățile din România. Ce posturi pot fi scoase la concurs în anul universitar 2026-2027
Universitățile vor putea organiza concursuri și pentru posturile de lector universitar și șef de lucrări, după aprobarea unei ordonanțe de urgență în ședința Guvernului din 12 noiembrie. Măsura anunțată de Ministerul Educației privește anul universitar 2026–2027 și extinde excepțiile de la blocarea angajărilor. Posibilitatea organizării examenelor de promovare în cariera didactică universitară se menține.
Ce posturi sunt vizate de deblocarea concursurilor
Ordonanța aprobată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării modifică Legea nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare. Extinderea anunțată vizează funcția didactică de lector universitar/șef de lucrări universitar.
În anul universitar precedent, deblocarea concursurilor a vizat exclusiv funcția de asistent universitar. Noua măsură permite universităților să selecteze personal și pentru următorul nivel didactic menționat în comunicatul ministerului.
Rămân astfel în discuție trei componente distincte ale măsurii:
- Concursurile pentru asistent universitar, pentru care exista deja o excepție;
- Concursurile pentru lector universitar/șef de lucrări, incluse în extinderea anunțată;
- Examenele de promovare în cariera didactică, a căror organizare este menținută.
Ocuparea posturilor trebuie realizată cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Această condiție apare în formularea modificării legislative prezentate odată cu adoptarea ordonanței.
De ce a fost adoptată măsura
Ministerul Educației motivează decizia prin nevoia universităților de a selecta profesioniști care să susțină activitatea didactică. Instituțiile trebuie să dispună de personalul necesar pentru pregătirea studenților și pentru îndeplinirea misiunilor asumate.
Un alt argument este respectarea standardelor minimale și a indicatorilor de calitate privind resursa umană. Ministerul leagă aceste cerințe de angajamentele instituțiilor din spațiul european al educației și cercetării.
Anunțul oficial a fost publicat joi, 12 noiembrie 2026, după ședința Guvernului. În comunicatul Ministerului Educației este precizat că noul cadru privește organizarea concursurilor în anul universitar 2026–2027.
Comunicarea nu include un număr total de posturi care vor fi scoase la concurs. Oferta concretă va rezulta din procedurile și anunțurile instituțiilor de învățământ superior.
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Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele interesate
Regulile generale pentru ocuparea funcțiilor didactice sunt stabilite prin legislația învățământului superior și prin metodologia-cadru de concurs. Universitățile aplică și metodologiile proprii, în limitele cadrului legal.
Pentru funcția de lector universitar/șef de lucrări, condițiile minimale includ deținerea diplomei de doctor și îndeplinirea standardelor specifice aprobate de senatul universitar. Metodologia prevede că acestea sunt stabilite fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.
În învățământul superior medical, candidații pentru posturile de șef de lucrări trebuie să aibă și titlul de medic specialist sau medic stomatolog specialist. Sunt prevăzute excepții pentru disciplinele fără corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și pentru disciplinele preclinice.
Dacă urmărești un asemenea post, verifică cerințele publicate de universitatea organizatoare. Diploma de doctor este una dintre condiții, alături de standardele și documentele cerute pentru postul respectiv.
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Unde vor fi publicate posturile și calendarele concursurilor
Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor universitare prevede publicarea posturilor scoase la concurs și a programei aferente cu cel puțin două luni înaintea concursului. Publicarea se face cel puțin pe site-ul universității și pe un site specializat administrat de Ministerul Educației.
Pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, procedura poate fi declanșată numai după publicarea postului în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Universitatea transmite ministerului documentația necesară, inclusiv lista posturilor și metodologia proprie.
Candidații trebuie să urmărească anunțurile pentru a afla perioada de înscriere, documentele solicitate și probele. Ziua, ora și locul desfășurării acestora sunt comunicate pe pagina instituției organizatoare.
Decizia Guvernului anunță extinderea cadrului pentru concursuri, fără un calendar unic de angajări pentru toate universitățile. Datele fiecărei selecții vor trebui verificate în anunțul postului, împreună cu forma finală a actelor normative aplicabile.