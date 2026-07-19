Schimbare pregătită de Ministerul Educației. Elevii ar putea fi evaluați la Religie și în funcție de participarea la slujbe
Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de evaluare pentru disciplina Religie, document care ar urma să fie aplicat începând cu anul școlar 2026-2027. Propunerea a atras însă critici din partea unor specialiști, care susțin că anumite criterii de evaluare depășesc competențele dobândite la școală și fac referire la experiențe religioase personale sau la participarea elevilor la slujbele religioase.
Documentul stabilește nivelurile de performanță pe care elevii ar trebui să le atingă la disciplina Religie, însă unele formulări au fost considerate problematice deoarece includ exemple din viața religioasă desfășurată în afara școlii.
Participarea la slujbe, inclusă în criteriile de evaluare
Unul dintre exemplele care au generat dezbateri apare în standardele propuse pentru elevii de clasa I. Potrivit documentului, copiii ar trebui să descrie elemente specifice bisericii pornind de la propria participare la slujbele religioase.
La nivelul de bază, elevii ar urma să identifice, cu sprijinul profesorului, două elemente observate în timpul unei slujbe. Nivelurile superioare presupun descrierea acestora fără ajutor și chiar oferirea unor exemple din propria experiență religioasă.
Situații similare apar și în standardele pentru clasele următoare. De exemplu, pentru clasa a II-a sunt menționate modalități prin care elevii își pot raporta viața de zi cu zi la credință, iar la gimnaziu sunt incluse referiri la identitatea religioasă, dezvoltarea spirituală sau exprimarea valorilor religioase prin fapte și comportament.
Criticii consideră că astfel de formulări mută accentul evaluării de la ceea ce elevii învață la școală către experiențe care țin de viața personală și de mediul familial.
Ministerul Educației: Documentul este în consultare publică
Secretarul de stat Sorin Ion a precizat că documentul reprezintă doar o propunere și că poate fi modificat în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică.
Oficialul a subliniat că obiectivul principal al proiectului îl reprezintă introducerea unor standarde unitare de evaluare pentru toate disciplinele și a atras atenția că dezbaterea nu ar trebui redusă la câteva exemple dintr-un document mult mai amplu.
Potrivit Ministerului Educației, standardele urmăresc să ofere profesorilor criterii clare de notare și să reducă diferențele de evaluare dintre școli.
Expert: „Evaluarea nu trebuie să depindă de experiențele religioase ale elevului”
Fostul secretar de stat în Ministerul Educației și expert în politici educaționale Radu Szekeli consideră că propunerea ridică probleme privind echitatea evaluării.
Acesta susține că participarea la slujbe este o alegere personală și familială, iar profesorii nu pot evalua elevii în funcție de activități desfășurate în afara școlii.
În opinia sa, disciplina Religie ar trebui să urmărească dezvoltarea cunoștințelor culturale, etice și spirituale, fără ca notarea să fie condiționată de practicarea efectivă a credinței.
Expertul atrage atenția că o astfel de abordare ar putea crea diferențe între elevii care participă frecvent la viața religioasă și cei ai căror părinți aleg să nu îi ducă la biserică sau aparțin altor culte.
„Vorbim despre o sursă generatoare de inechitate atunci când performanța școlară este condiționată de o experiență privată, care ține de familie și nu de activitatea desfășurată la clasă”, a explicat Radu Szekeli.
Ce urmărește proiectul Ministerului Educației
Standardele naționale de evaluare fac parte din proiectul RECRED și reprezintă unul dintre instrumentele prin care Ministerul Educației dorește să uniformizeze sistemul de notare din învățământul preuniversitar.
Acestea definesc nivelurile de performanță pe care elevii trebuie să le atingă pentru fiecare competență din programa școlară, fără a modifica actualele programe sau sistemul de acordare a notelor.
Potrivit Ministerului, scopul este ca evaluarea să fie mai transparentă și mai comparabilă la nivel național, iar profesorii să utilizeze aceleași criterii atunci când acordă calificative și note.
După încheierea consultării publice, proiectul va putea fi modificat înainte de adoptarea formei finale, iar standardele ar urma să intre în vigoare odată cu anul școlar 2026-2027.