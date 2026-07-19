Schimbare pregătită de Ministerul Educației. Elevii ar putea fi evaluați la Religie și în funcție de participarea la slujbe

Participarea la slujbe, inclusă în criteriile de evaluare

Unul dintre exemplele care au generat dezbateri apare în standardele propuse pentru elevii de clasa I. Potrivit documentului, copiii ar trebui să descrie elemente specifice bisericii pornind de la propria participare la slujbele religioase.

La nivelul de bază, elevii ar urma să identifice, cu sprijinul profesorului, două elemente observate în timpul unei slujbe. Nivelurile superioare presupun descrierea acestora fără ajutor și chiar oferirea unor exemple din propria experiență religioasă.

Situații similare apar și în standardele pentru clasele următoare. De exemplu, pentru clasa a II-a sunt menționate modalități prin care elevii își pot raporta viața de zi cu zi la credință, iar la gimnaziu sunt incluse referiri la identitatea religioasă, dezvoltarea spirituală sau exprimarea valorilor religioase prin fapte și comportament.

Criticii consideră că astfel de formulări mută accentul evaluării de la ceea ce elevii învață la școală către experiențe care țin de viața personală și de mediul familial.

Ministerul Educației: Documentul este în consultare publică

Secretarul de stat Sorin Ion a precizat că documentul reprezintă doar o propunere și că poate fi modificat în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică.

Oficialul a subliniat că obiectivul principal al proiectului îl reprezintă introducerea unor standarde unitare de evaluare pentru toate disciplinele și a atras atenția că dezbaterea nu ar trebui redusă la câteva exemple dintr-un document mult mai amplu.

Potrivit Ministerului Educației, standardele urmăresc să ofere profesorilor criterii clare de notare și să reducă diferențele de evaluare dintre școli.