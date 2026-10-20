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Schimbare la SGR. Unde vor putea românii să recicleze PET-urile și cum își vor recupera cei 50 de bani

Schimbare la SGR. Unde vor putea românii să recicleze PET-urile și cum își vor recupera cei 50 de bani
SGR se extinde în România. Unde ar putea fi instalate noi automate (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii ar putea avea la dispoziție mai multe locuri în care să returneze PET-urile, dozele și sticlele incluse în Sistemul de Garanție-Returnare (SGR). Un proiect inițiat de Ministerul Mediului permite organizarea unor puncte de returnare cu automate inclusiv în școli, universități, autorități și alte instituții publice. Măsura nu înseamnă însă că fiecare școală va fi obligată să aibă un automat SGR.

Automatele SGR ar putea ajunge în școli și universități

Proiectul de hotărâre de Guvern propune completarea actualelor reguli ale Sistemului de Garanție-Returnare, stabilite prin HG nr. 1074/2021.

Principala schimbare este că școlile, universitățile și instituțiile publice vor avea posibilitatea să organizeze puncte de returnare în propriile sedii sau incinte, chiar dacă nu sunt comercianți.

Pentru cetățean, acest lucru ar putea însemna că un părinte care merge la școala copilului, un student care ajunge zilnic la facultate sau un angajat al unei instituții publice ar putea returna acolo ambalajele SGR, dacă instituția respectivă decide să participe la sistem.

Nu vor apărea însă obligatoriu automate în toate școlile. Participarea este voluntară, iar proiectul nu stabilește niciun număr minim de echipamente și nici un termen până la care acestea trebuie instalate.

Cum va funcționa returnarea PET-urilor

Instituția care dorește să ofere această facilitate va trebui să încheie un acord de parteneriat cu unul sau mai mulți comercianți. Și pentru comercianți participarea este voluntară.

Prin acord vor fi stabilite condițiile concrete în care funcționează punctul de returnare, iar ambalajele vor fi preluate prin echipamente automate.

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Regula de bază a SGR nu se schimbă. Pentru fiecare ambalaj eligibil, consumatorul are dreptul să recupereze garanția de 50 de bani plătită la cumpărarea produsului. Există însă o diferență importantă în privința modului în care vor putea fi primiți banii la aceste noi puncte.

Nu vei primi neapărat 50 de bani în numerar la automat

Proiectul prevede două modalități prin care consumatorul își poate recupera garanția: prin voucher sau prin transfer bancar. Practic, dacă automatul eliberează un voucher, acesta va putea fi folosit pentru cumpărături sau transformat în numerar în magazinele comercianților care sunt parteneri ai punctului respectiv.

Așadar, voucherul primit după returnarea ambalajelor într-o școală nu va putea fi folosit automat în orice magazin. El va fi legat de rețeaua comercianților parteneri.

De exemplu, dacă o persoană introduce în automat 20 de ambalaje eligibile, valoarea garanției recuperate va fi de 10 lei. În funcție de sistemul ales pentru acel punct, suma ar putea fi primită prin transfer bancar sau sub forma unui voucher de 10 lei.

Proiectul nu prevede plata în numerar direct la automatul amplasat în școală, universitate sau instituția publică.

Cine va plăti automatele

Acesta este unul dintre aspectele care nu sunt încă stabilite în detaliu. Proiectul creează cadrul legal pentru apariția noilor puncte, dar nu spune cine trebuie să cumpere automatele și nici cum vor fi împărțite costurile între instituție și comerciant.

Prin urmare, nu este vorba despre un program național prin care toate școlile vor primi automat echipamente SGR.

Ministerul Mediului justifică extinderea prin faptul că școlile, universitățile și instituțiile publice sunt frecventate zilnic de un număr mare de persoane. În cazul unităților de învățământ există și o componentă educativă: elevii și studenții ar putea fi încurajați să își formeze obiceiul de a colecta separat și returna ambalajele.

Se schimbă și regulile pentru garanțiile nerevendicate

Proiectul introduce și reguli privind calcularea garanțiilor care rămân nerevendicate. În esență, se va ține cont de diferența dintre garanțiile încasate și cele restituite, dar și de sumele care ar putea fi solicitate ulterior de consumatori.

În calcul vor intra inclusiv voucherele care au expirat fără să fie folosite la cumpărături sau transformate în numerar. Datele și documentele pe baza cărora se face calculul vor trebui păstrate timp de cinci ani.

Proiectul a trecut deja prin etapa consultării publice, în cadrul căreia au fost formulate observații de către RetuRO, Asociația Retailerilor pentru Mediu și Mega Image. Documentul urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.

SGR funcționează în România din 30 noiembrie 2023. Consumatorii plătesc o garanție de 50 de bani pentru fiecare ambalaj eligibil și o pot recupera la returnare, fără să fie necesară prezentarea bonului fiscal. Numai în 2024, prin sistem au fost colectate peste 3,36 miliarde de ambalaje, potrivit datelor RetuRO.

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