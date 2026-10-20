Schimbare la SGR. Unde vor putea românii să recicleze PET-urile și cum își vor recupera cei 50 de bani

Principala schimbare este că școlile, universitățile și instituțiile publice vor avea posibilitatea să organizeze puncte de returnare în propriile sedii sau incinte, chiar dacă nu sunt comercianți.

Pentru cetățean, acest lucru ar putea însemna că un părinte care merge la școala copilului, un student care ajunge zilnic la facultate sau un angajat al unei instituții publice ar putea returna acolo ambalajele SGR, dacă instituția respectivă decide să participe la sistem.

Nu vor apărea însă obligatoriu automate în toate școlile. Participarea este voluntară, iar proiectul nu stabilește niciun număr minim de echipamente și nici un termen până la care acestea trebuie instalate.

Cum va funcționa returnarea PET-urilor

Instituția care dorește să ofere această facilitate va trebui să încheie un acord de parteneriat cu unul sau mai mulți comercianți. Și pentru comercianți participarea este voluntară.

Prin acord vor fi stabilite condițiile concrete în care funcționează punctul de returnare, iar ambalajele vor fi preluate prin echipamente automate.

Regula de bază a SGR nu se schimbă. Pentru fiecare ambalaj eligibil, consumatorul are dreptul să recupereze garanția de 50 de bani plătită la cumpărarea produsului. Există însă o diferență importantă în privința modului în care vor putea fi primiți banii la aceste noi puncte.

Nu vei primi neapărat 50 de bani în numerar la automat

Proiectul prevede două modalități prin care consumatorul își poate recupera garanția: prin voucher sau prin transfer bancar. Practic, dacă automatul eliberează un voucher, acesta va putea fi folosit pentru cumpărături sau transformat în numerar în magazinele comercianților care sunt parteneri ai punctului respectiv.